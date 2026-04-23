Paralizan el megaproyecto que tenía previsto construir un hotel, un recinto ferial y un Palacio de Congresos en Pozuelo

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Las claves Generado con IA El Tribunal de Instancia de Madrid ha suspendido cautelarmente el megaproyecto urbanístico en Pozuelo que incluía un hotel, recinto ferial y Palacio de Congresos. La suspensión responde a una demanda de la Asociación Pozuelo Por la Calidad de Vida y Contra el Ruido (POZCAVIR), que advierte de riesgos medioambientales y aumento de tráfico y contaminación. El juzgado considera que la ejecución inmediata del proyecto podría causar daños irreversibles al entorno antes de resolverse la legalidad del plan. El proyecto, promovido por la Comunidad de Madrid, preveía una inversión de 50 millones de euros y buscaba convertir Pozuelo en un referente para congresos y eventos.

La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 31, ha suspendido de forma cautelar el proyecto urbanístico M-503 Carretera de Aravaca que prevé construir un recinto ferial y el Palacio de Congresos de Pozuelo de Alarcón.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press y contra el que cabe recurso de apelación, en el que se acuerda la adopción de la medida cautelar solicitada por la Asociación Pozuelo Por la Calidad de Vida y Contra el Ruido (POZCAVIR).

De este modo, se suspende cautelarmente la ejecutividad del acto administrativo por el que se aprueba el documento técnico Proyecto de Urbanización del APR 4.3-10 M-503 Carretera de Aravaca del Plan General de Ordenación Urbana por Acuerdo del 22 de enero de 2026 de la Junta de Gobierno Local.

Una de las tres parcelas del proyecto albergaría un recinto ferial, un Palacio de Congresos, un hotel y un aparcamiento. Entre los riesgos señalados por la demandante figuran el impacto sobre el entorno natural -incluyendo tala de arbolado, afección a la fauna y alteraciones del suelo-, así como el aumento del tráfico, la contaminación acústica y atmosférica.

La adopción de medidas cautelares implica que el juzgado aprecia riesgo de daños irreversibles y la necesidad de proteger el entorno mientras se analiza la legalidad del proyecto.

El juzgado considera que, aunque no entra a valorar el fondo del asunto, la ejecución inmediata del proyecto podría provocar perjuicios de difícil o imposible reparación, especialmente en materia medioambiental, lo que haría perder la finalidad del recurso si finalmente se estimara.

La magistrada ha valorado la concurrencia del denominado 'periculum in mora' (riesgo por el paso del tiempo) y la necesidad de preservar la eficacia de una eventual sentencia favorable a los vecinos.

Además, ha considerado que no procede exigir caución a la asociación, al entender que ello podría vaciar de contenido la medida cautelar. La suspensión se mantendrá hasta que se dicte sentencia firme en el procedimiento principal o se modifiquen las circunstancias actuales.

Desde POZCAVIR valoran esta decisión como "un paso decisivo en la defensa de los vecinos, al evitar que se ejecuten unas obras que podrían causar daños irreversibles sobre el entorno natural y residencial, antes de que los tribunales se pronuncien sobre su legalidad".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó en septiembre de 2024 el proyecto del futuro Palacio de Congresos de Pozuelo como una de las grandes apuestas de inversión de la región, con un presupuesto estimado de unos 50 millones de euros y concebido bajo un modelo de colaboración público-privada.

La iniciativa, ubicada en suelos municipales próximos a la M-503, plantea la creación de un complejo destinado a acoger grandes eventos culturales, sociales y empresariales, acompañado de un recinto ferial, un aparcamiento y una dotación hotelera, con el objetivo de convertir al municipio en un polo de atracción económica y de congresos de referencia en la Comunidad de Madrid.