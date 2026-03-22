España cambia las normas: puedes solicitar la ayuda de hasta 70.000 euros para reformar tu casa en el pueblo

En un contexto marcado por el encarecimiento generalizado y el estancamiento de los salarios, la Comunidad de Madrid dispone de distintas ayudas destinadas a la reforma de viviendas, entre ellas programas específicos para inmuebles situados en municipios de menos de 5.000 habitantes, que permiten financiar parte de estas actuaciones. Y que, dependiendo de la Comunidad Autónoma, pueden llegar a ser de hasta 70.000 euros.

Uno de los aspectos relevantes en relación con estas ayudas es que muchas de ellas no son ampliamente conocidas, a pesar de estar disponibles para la ciudadanía.

En los últimos años, el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha aplicado medidas centradas, por un lado, en políticas fiscales y, por otro, en la concesión de ayudas vinculadas al acceso y mejora de la vivienda.

Dentro de este conjunto se incluyen iniciativas que abarcan desde actuaciones relacionadas con la compra y el alquiler hasta líneas de financiación para la realización de reformas.

Entre ellas figura una modalidad dirigida específicamente a personas que residen en municipios con menos de 5.000 habitantes.

Estas subvenciones están orientadas principalmente a intervenciones de eficiencia energética, accesibilidad y rehabilitación de edificios, sin centrarse en reformas de carácter exclusivamente estético.

En este marco se encuentra el Programa PREE, diseñado para su aplicación en viviendas ubicadas en entornos rurales o localidades de pequeño tamaño. Este programa tiene en cuenta las características de estos municipios y las condiciones de sus residentes.

Las ayudas

El Programa PREE contempla la financiación de una parte relevante del coste de las obras de rehabilitación de edificios, pudiendo cubrir en determinados casos hasta el 80% del presupuesto, con límites establecidos por vivienda. Estas ayudas están cofinanciadas por los fondos europeos NextGenerationEU.

Las actuaciones subvencionables incluyen mejoras en la envolvente térmica, como fachadas, cubiertas o ventanas, trabajos de aislamiento, actualización de instalaciones de calefacción, refrigeración y la incorporación de energías renovables, tanto en viviendas individuales como en edificios colectivos.

El cálculo de la ayuda no se realiza por solicitante con una cantidad fija, sino en función de cada obra, estableciendo un límite máximo por vivienda según lo fijado en la normativa y en cada convocatoria autonómica.

En cuanto a los porcentajes, las ayudas parten de un mínimo del 50% para intervenciones en la envolvente térmica, del 40% para actuaciones en instalaciones térmicas como calefacción, agua caliente sanitaria o climatización, y del 20% para mejoras en iluminación eficiente.

En muchas comunidades autónomas, el programa PREE 5000 establece un límite máximo de 12.000 euros por vivienda pero pueden llegar hasta 70.000 dependiendo de la Comunidad Autónoma, aunque esta cuantía puede variar ligeramente en función de cada convocatoria.

Además, se prevén incrementos adicionales de entre un 15% y un 25% sobre la ayuda base en caso de cumplirse determinados requisitos o cuando se desarrollen actuaciones integrales que supongan una mejora significativa de la eficiencia energética.

Este programa también está implantado en otras comunidades autónomas, como Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra o País Vasco.