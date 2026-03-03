Ayuso pacta con los rectores un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid con los rectores de varias universidades. Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual, que firmarán este mismo martes.

El acuerdo se produce solo dos semanas después de la salida del ex consejero de Educación Emilio Viciana, que trajo consigo el rechazo a impulsar la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y la pretensión de centrarse únicamente en la financiación.

Tal y como han avanzado desde el Ejecutivo regional, la presidenta madrileña firmará con los rectores, a las 13.00 horas, el texto en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y detallará posteriormente las principales líneas de este acuerdo.

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se reunió ayer con los rectores para abordar esta materia, una de las principales reivindicaciones de las universidades en los últimos tiempos, en los que pedían una financiación suficiente para acabar con la "asfixia" que sufrían los centros.

Además, esta misma tarde está prevista una reunión entre la coordinadora de las plataformas por las universidades públicas y la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) sobre la financiación.

Precisamente, la mejora de la financiación de las seis universidades públicas ha sido la principal reclamación de los rectores desde el inicio de las negociaciones de LESUC.

Los rectores de la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III no han fijado una cifra exacta de la inversión necesaria, pero sí han puesto de ejemplo al sistema andaluz, muy parecido en tamaño al sistema público madrileño, que recibe 500 millones de euros más.

"De 1.200 millones de euros que tenemos ahora a 1.700, que es lo que tiene el sistema andaluz, creo que sería una buena referencia", apuntó en una entrevista a Europa Press la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea.

El borrador de la ya desechada LESUC planteaba un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra, por necesidades específicas, como infraestructura; y una tercera, por objetivos.

Los rectores siempre han puesto el foco en la financiación plurianual no solo para mantener el statu quo de los centros universitarios, sino para "poder avanzar y dar un mejor servicio a la sociedad madrileña y española".

Ante esta situación, la coordinadora de las plataformas de las universidades públicas organizó varias movilizaciones el año pasado, como la huelga universitaria de finales de noviembre, que alcanzó un 70% de seguimiento, según los sindicatos, especialmente en la UCM, con una asistencia del 90%.

Su mayor exigencia ha sido que lo destinado a los centros públicos alcance el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. La inversión de 1.239,7 millones de euros a las universidades con los Presupuestos de 2026, 75,3 millones más que en 2025, era "insuficiente" porque pasaba del 0,44% a 0,46% del PIB.