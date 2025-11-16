Las zonas de Madrid más afectadas por construcciones ilegales: más de 1.900 viviendas y 5.300 hectáreas ocupadas

Uno de los mayores problemas que tiene Madrid en la actualidad es el de la vivienda. Un asunto que tiene varias vertientes. Desde los elevados precios hasta la 'okupación'. Sin embargo, hay una arista de este tema a la que se le ha dado poca importancia y que supone una cuestión de extrema gravedad para la Comunidad de Madrid.

Se trata de las viviendas que han sido construidas en zonas ilegales y que, por lo tanto, no deberían permanecer ahí. Un asunto delicado porque la Comunidad de Madrid no puede iniciar su derribo al haber familias residiendo en algunas de ellas. En los últimos cuatro años, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha detectado 1.906 construcciones en suelo protegido.

Tras las inspecciones realizadas, el objetivo ahora de la Comunidad es restablecer la legalidad urbanística. Para ello, se ha elaborado un informe en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior que recoge el balance del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2021-2024.

En este informe se refleja que hay más de 5.000 hectáreas afectadas por estos asentamientos, los cuales invaden los términos municipales de hasta 56 localidades diferentes. Además, a juzgar por el documento elaborado hay una tendencia que se repite de manera sistemática y es que cerca del 80% de estas construcciones ilegales se encuentran en las vegas de los principales ríos madrileños.

Estas construcciones suponen un riesgo para el medioambiente, pero también para las personas que residen en estas zonas. Por ello, el Gobierno regional tiene previsto intervenir este tipo de edificaciones como uno de sus grandes objetivos de cara a los próximos años de gestión. Este es un plan que ha sido aprobado recientemente.

¿Dónde están las principales construcciones ilegales de Madrid?

La Comunidad de Madrid ha estado inspeccionando en los últimos años los diferentes puntos de construcciones ilegales que han colmado algunas zonas de la región. En total son casi 2.000 las edificaciones en suelo protegido que se han descubierto y sobre las que ahora hay que tomar decisiones importantes.

El terreno afectado por estos asentamientos ilegales es de 5.334 hectáreas que pertenecen a 56 municipios diferentes de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la mayoría de estas construcciones se encuentran en las vegas de los principales ríos madrileños. El punto más afectado son las zonas del Tajuña, con un total de 2.727 hectáreas.

Le siguen otras zonas como las vegas del Jarama, con 1.019 hectáreas afectadas y las del Guadarrama y el Tajo, con 363 y 150 respectivamente. Tal y como transmite la propia Comunidad de Madrid, está prevista la intervención sobre este tipo de edificaciones como uno de los objetivos del Plan 2025-2029.

Dentro de las acciones que se van a llevar a cabo en diferentes fases anuales está la toma de fotografías aéreas comparativas, diagnósticos sobre núcleos ilegales, expedientes sancionadores y acciones formativas para profesionales y ciudadanos. Además, el Gobierno regional se ha propuesto reforzar su compromiso con la protección del suelo y velar por la legalidad urbanística.

Como parte de este plan de acción, la Comunidad va a dar apoyo técnico y jurídico a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a los ayuntamientos, especialmente los de menos de 5.000 habitantes, mediante informes y con la colaboración en la ejecución de sentencias.

El balance entre los años 2021 y 2024 detalla la realización de 455 visitas de inspección, 942 diligencias previas, 143 expedientes disciplinarios, 88 sancionadores, 67 órdenes de demolición y 258 requerimientos de información.