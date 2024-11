Ayuso, rota por la DANA que "no me deja dormir por las noches": "Vamos a estar ahí para ayudar"

Con la voz entrecortada y teniendo que detener sus declaraciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha roto este martes al tener que hacer una valoración sobre la gestión de la DANA que ha asolado Valencia durante estos días.

Preguntada por la gestión del Gobierno central, del autonómico y por los insultos y momentos de tensión que se vivieron durante el domingo, la presidenta regional (acostumbrada a entrar en polémica) ha dejado un lado el rifirrafe político para centrarse en las víctimas.

"No he dormido en toda la noche", se ha sincerado.

VÍDEO | Ayuso se rompe cuando le preguntan por los afectados de la DANA: "No pensamos en otra cosa que no sea ayudar"

En un acto en el Hayedo de Montejo, la presidenta del PP de Madrid ha asegurado que está siendo muy "difícil" mantener una cierta normalidad y "una sonrisa ante las cámaras" cuando por dentro "estamos destrozados".

"Estamos viviendo un momento dramático, sufriendo muchísimo con el pueblo de Valencia", ha enfatizado. Ayuso ha reconocido que no ha dormido "en toda la noche" por la "impotencia" que le está generando querer colaborar y no saber cómo más hacerlo.

Bombas, comida…

"Tengo un sentimiento dentro que me dice que me falta por apoyar algo más a Valencia", se ha confesado; al tiempo que aseguraba que las valoraciones técnicas sobre quién había actuado antes o después se verán con el paso del tiempo. No ahora.

"Con el tiempo se sacarán conclusiones, pero ahora sólo podemos ponernos en el lugar de esa gente".

Asegurando que le cuesta "muchísimo" valorar algo que no sea pensar cómo ayudar más, la presidenta se ha sincerado con la prensa y los asistentes al acto, quiénes, entre aplausos, la han arropado cuando estaba al borde de las lágrimas. "No tengo palabras. No puedo", reiteraba.

Entre los muchos medios que ha enviado la Comunidad de Madrid hasta valencia está el Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), formado por bomberos y sanitarios del SUMMA 112, que regresó anoche a Madrid tres seis días trabajando en las localidades de Benetusser y Sedaví afectadas por la DANA.

"Han llegado cansados, pero con la satisfacción de haber colaborado en todo lo que han podido para que, cuanto antes, las zonas devastadas recobren la normalidad", ha informado la cuenta de Emergencias Comunidad de Madrid 112 en redes sociales.

A día de hoy, se encuentran trabajando en la localidad de Sedaví un total de 62 efectivos bomberos y 6 del Summa. Llevan 21 vehículos de intervención. Están trabajando achicando agua y ayudando a los vecinos coordinados por los servicios regionales.

Metro de Madrid

También a lo largo del día se ha anunciado que Metro de Madrid enviará en las próximas horas a Valencia siete bombas de achique, tres vehículos y siete trabajadores para colaborar en las labores de emergencia en aquellos lugares que se encuentran anegados de agua como consecuencia de la última DANA.

Los medios facilitados por la compañía del suburbano para ayudar en las labores de achique de agua forman parte del dispositivo que ha puesto Metro de Madrid a disposición del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha activado recientemente la necesidad de contar con este refuerzo, tanto material como humano, ha indicado el Gobierno regional.

El suburbano madrileño ha ofrecido distintas infraestructuras y herramientas para facilitar el achique de agua de los espacios anegados. Entre ellas, 7 bombas de lodo de media y gran altura, un grupo electrógeno, trípode de luz, mangueras de alimentación, cuadro de distribución eléctrica para alimentar varias bombas simultaneas o un arrancador de alta potencia. Igualmente, también se recogen medios de protección personal, como equipos a medida, EPIS o botas.