Estos son los 22 barrios de Madrid a los que puedes llevar alimentos para los afectados por la DANA en Valencia

El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado 22 espacios municipales en la ciudad (uno en cada distrito, junto al propio Palacio de Cibeles) para que los madrileños puedan hacer donaciones de productos de primera necesidad para ayudar a los valencianos tras la tragedia que han sufrido por la DANA de esta semana, que deja ya más de 200 muertos.

Se requiere, especialmente, leche, agua, leche fórmula para bebés, productos no perecederos, conservas y pañales, según ha informado el Consistorio en un comunicado. A su vez, los voluntarios desde Valencia también han pedido mantas y material de limpieza (palas, escobas, cepillos, etc.).

Los 22 espacios están ya operativos y abrirán sus puertas cada día de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estarán atendidos por personal de la Policía Municipal, de SAMUR-Protección Civil, de Medio Ambiente y Voluntarios por Madrid.

Este equipo de profesionales se encargarán de la recepción y clasificación del material recibido y lo trasladarán a un almacén municipal centralizado que habilitará el Ayuntamiento para todas las donaciones.

Posteriormente, trasladarán todas las donaciones a un punto habilitado en colaboración con la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y con la Delegación del Gobierno en Madrid, donde se unificará con las donaciones de otros municipios y se enviará a Valencia.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha compartido en sus redes sociales la imagen con las distintas localizaciones. Los puntos de recogida habilitados son los siguientes:

Los 22 puntos de recogida

-Retiro: Palacio de Cibeles (entrada por Montalbán, 1) y C\ Luis Peidro, 8 c/v Cerro Negro

-Centro: Plaza de la Cebada, 13

-Chamberí: C\ Santa Engracia, 116

-Tetuán: C\ Francisco Balseiro 4

-Chamartín: Av\ Alfonso XIII, 128 - José Mª Soler

-Salamanca: C\ Jorge Juan, 48

-Arganzuela: C\ Áncora, 37

-Fuencarral: C\ Isla de Arosa, 22

-Moncloa-Aravaca: Crta. Húmera, 40

-Latina: Base SELUR (C/Ángel Sanz Briz)

-Hortaleza: C\ Tomás Redondo, 8

-Barajas: C\ Alhaurín, 7

-Ciudad Lineal: Avda Trece Rosas s/n (junto explanada mercadillo Ciudad Lineal)

-San Blas: C\ Aquitania, 36

-Vicálvaro: Abad Juan Catalán esquina con carretera de Vicálvaro a estación de O'Donnell

-Moratalaz: C\ Arroyo Belincoso, 7

-Puente de Vallecas: C\ Josefa Díaz, 13

-Villa de Vallecas: C\ Manuel Vélez, 7

-Carabanchel: C\ Treseta, 39

-Usera: C\ Antonio López, 197

-Villaverde: C\ Rocafort, 5