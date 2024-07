Madrid reformará el campo del Rayo pese a las intenciones del equipo de salir de Vallecas

La Comunidad de Madrid llevará a cabo unas obras de mejora en el estadio del equipo de fútbol Rayo Vallecano, para que "el club se pueda quedar en Vallecas el tiempo que necesite". Así lo ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Mariano de Paco Serrano, en un desayuno informativo este jueves.

Esto se enmarca dentro de la polémica y disgusto que se levantó entre la afición vallecana ante las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de febrero. En ese entonces aseguró que el estadio del Rayo Vallecano no podía seguir en la Avenida de la Albufera porque era "insostenible que siga en Vallecas".

"Es insostenible que el Rayo se quede en Vallecas manteniendo el estadio como hasta ahora", ha matizado el consejero. Por esa razón, han afirmado que su objetivo es hacer las reformas necesarias para "conseguir que las instalaciones estén a la altura de un campo de primera división y que el equipo pueda seguir disputando partidos en las mejores condiciones".

Las obras comenzarán con una primera fase a partir del primer semestre de 2025 y tienen prevista su conclusión a finales del mismo año. Serán un paso previo de una reforma integral del mismo que se espera que acabe antes del fin de la legislatura.

Además, han señalado que la intención es que no afecten, en la medida de lo posible, tanto al club como a su público. "Buscamos que se interfiera lo menos posible y que, por supuesto, no haya que suspender ningún partido para llegar a ese objetivo de mejora del estadio", ha explicado De Paco Serrano.

Tal como ha enumerado el consejero, la primera fase de las obras se centrará en la realización de trabajos para eliminar la oxidación en armaduras de los pilares y los muros, la renovación de vigas, la reparación del muro inferior, de la grada sur y de la fachada de las federaciones. También se sustituirán los falsos techos, se pintarán las escaleras de las gradas, se arreglarán los aseos y se instalarán paneles de chapa galvanizada en la cubierta, entre otras muchas actuaciones.

Una primera parte en la que la Comunidad ha invertido 2 millones de euros. El club, por su parte, también financiará otra parte de las reformas, ya que se trata de un proyecto coordinado por la Consejería en colaboración con el presidente del club de fútbol y su homólogo de La Liga de fútbol, Javier Tebas. En específico, estos cambios serán la mejora de los vestuarios, los servicios y el palco de honor, entre otras muchas acciones previstas. Desde la consejería aseguran que se informará de los detalles de la operación a las peñas del equipo.

El Rayo "quiere mejorar"

Ayuso explicó en una entrevista de febrero con el Diario As que se encontraban "hablando con el club para buscar una nueva ubicación". Dijo que el Rayo ya les había transmitido que están viendo algunos terrenos en los que se podría levantar un nuevo estadio y aunque no se había señalado aún ninguna ubicación sí estaba claro que tendrían que salir de Vallecas, algo que no gustó a los aficionados, muy vinculados con esta zona de Madrid.

El propio presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, expresó al inicio de la temporada que el club madrileño necesitaba unas nuevas instalaciones y que estás podrían decidirse en este 2024.

Por otra parte, el grupo municipal de Más Madrid se pronunció al respecto promoviendo una iniciativa en X (antes Twitter), con la etiqueta #ElRayoSeQueda. "La afición y peñas del club rechazan la propuesta, atribuyendo las malas condiciones del estadio a la dejadez del Gobierno Autonómico", aseguraron en un comunicado.

De Paco ha insistido en que "el club lo que quiere es mejorar", aseverando que las decisiones que tome una vez hecha la obra "no dependen del gobierno regional": "Lo que corresponde a la Comunidad de Madrid es vigilar que las condiciones sean las adecuadas".

Asimismo, el consejero ha afirmado en la citada reunión que son unas obras "necesarias", aunque las infraestructuras "no suponían ningún riesgo" para los usuarios del campo.