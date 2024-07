Una concejala de Vox lleva balas al pleno de Alcorcón: "Hoy están en el bolsillo, mañana puede ser terrible"

Lío en el Ayuntamiento de Alcorcón. La diputada de Vox, Noemí Selas, ha accedido este jueves en el Salón de Plenos con munición reglamentaria para denunciar la situación de "abandono" de los policías locales del municipio.

Su gesto ha generado una gran indignación entre los diputados del PSOE incluida la alcaldesa, Cantelaria Testa, que ha dado orden a la Policía Local de Alcorcón para su incautación.

La indignación ha llegado, incluso, hasta el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que ha pedido "urgentemente" cordura y seriedad.

"La violencia siempre empieza en las palabras. Hoy son unas balas en el bolsillo, mañana puede ser algo terrible que no tenga solución", ha declarado el portavoz del PSOE de Madrid en sus redes sociales.

Los hechos se han desarrollado de una forma rocambolesca. Mientras que la diputada de Vox sacaba las balas, de arma reglamentaria, los ojos de la alcaldesa socialista se iban tornando a blancos.

Pido urgentemente cordura y serenidad.



La violencia siempre empieza en las palabras. Hoy son unas balas en el bolsillo, mañana puede ser algo terrible que no tenga solución. https://t.co/2vjst3heoN — Juan Lobato (@juanlobato_es) July 18, 2024

Con estupefacción y tras unos segundos observando lo que estaba ocurriendo, Testa ha pedido a la diputada de Vox que no enseñara las balas, a lo que la diputada, desafiante, ha respondido que no traía un arma para activarla.

Sin escuchar los reproches de la alcaldesa, la concejal seguía con su argumentario. Y es que, sacar las balas durante el transcurso del pleno era la forma que usaba Selas para demostrar la "indefensión" de los Policías Locales.

"También tenemos a los policías y las balas, la no reposición desde hace seis años. Miren cómo están las balas. Miren la pólvora cómo cae. Estas son las balas reglamentarias que tienen que usar los policías. Estas son las balas", esto decía Selas mientras las mostraba.

"Están malgastando dinero en abanicos y tenemos 13 agentes sin chalecos antibalas y las balas defectuosas de muchos agentes", insistía la edil ante la mirada del resto del pleno. Público incluido.

Cuando ha terminado su alegato, la alcaldesa del PSOE ha pedido a la diputada de Vox que le entregue las balas a la policía local para ver de quién eran. Puesto que al ser balas de revólver, están registradas y deben pertenecer a un agente en activo.

"Yo le pido decoro institucional y contención. No se puede traer una bala a este Ayuntamiento. Este es un salón de plenos, por favor. Es que me parece bochornoso, señora Selas, permítame que le llame la atención y le llame al orden. No puede ser", ha insistido Testa.