Este es el municipio más barato para comprar vivienda en Madrid: un piso de 80 metros vale 65.000 euros

Por las nubes, no. Lo siguiente. El precio de la vivienda de segunda mano sigue con su particular carrera sin freno en lo que a precios se refiere. Si en España, la subida media durante el último año ha sido del 7,5%, Madrid capital no le ha ido a la zaga: ese incremento ha sido del 12,4%. Casi el doble. Y máximo histórico.

De esta manera, el precio medio de una vivienda de segunda mano en España ha sido de 2.138 euros el metro cuadrado; en Madrid capital es más del doble: 4.514 euros el metro cuadrado, según Idealista.

Con estos precios, y poniendo el foco en Madrid, quien más quien menos puede pensar en buscar otras opciones fuera. La razón es bien sencilla: la diferencia de precio puede ser espectacular.

¿Cuál es la diferencia entre la Comunidad y Madrid ciudad?

Sin abandonar el perímetro de la Comunidad de Madrid, la oferta de precios es de lo más variada. Para empezar, conviene tener en cuenta que el precio medio de la vivienda de segunda mano en la comunidad madrileña es de 3.440 euros el metro cuadrado.

Es decir, que la diferencia de precio medio entre la capital y la comunidad es notable: 1.074 euros el metro cuadrado. Para tener una visión más clara de lo que significa esta variación, basta con poner el ejemplo de un piso de 80 metros cuadrados.

Si dicho piso de segunda mano se adquiere en Madrid capital, el comprador tendría que desembolsar 361.120 euros. Si esa misma vivienda se adquiere teniendo en cuenta el precio medio de la comunidad, el valor de la misma sería de 275.200 euros.

Por lo tanto, la diferencia entre ambas viviendas sería de 85.920 euros. Un pico, que diría un castizo.

¿Qué municipio es el más caro en Madrid?

En esa media de la Comunidad de Madrid, hay municipios y urbanizaciones en los que el precio está por encima de la media de la capital. Es el caso de La Moraleja (5.655 euros el metro cuadrado) o Majadahonda (3.650 euros el metro cuadrado). Es decir, que esa vivienda de 80 metros tendría un precio de 452.400 euros y 292.000 euros, respectivamente en ambas localizaciones.

Sin embargo, la mayoría de los municipios (incluidos los del área metropolitana) están por debajo. Dos ejemplos: en Leganés, dicho precio es de 2.258 euros el metro cuadrado (180.640 euros por un piso de 80 metros); mientras que, en Móstoles, hablamos de 2.092 euros (167.360 euros por un piso de esas mismas características).

Da la casualidad de que tanto Leganés como Móstoles ocupan la primera y la tercera posición respecto a la oferta de viviendas más baja de toda España. Son datos del comparador hipotecario iAhorro. En concreto, en Leganés sólo hay a la venta 3,67 viviendas por cada 1.000 habitantes, mientras que en Móstoles son 4,26 viviendas. En Madrid, esa cifra es de 8,73 viviendas.

¿Qué municipio es el más barato en Madrid?

Si La Moraleja y Majadahonda ocupan lo más alto de podio en cuanto a precio de viviendas de segunda mano, en el otro extremo está Cadalso los Vidrios. Está localidad, situada a 80 kilómetros de Madrid, en la frontera con Ávila y Toledo, tiene un precio medio de la vivienda de 823 euros el metro cuadrado.

Por tanto, una vivienda de 80 metros cuadrados tiene un precio de 65.840 euros. Dicho de otra manera, por un piso de estas características en Madrid se pueden adquirir casi seis en Cadalso de los Vidrios.

Junto a Cadalso de los Vidrios, los otros dos municipios de la Comunidad de Madrid donde el precio medio de la vivienda no supera los 1.000 euros el metro cuadrado son Colmenar de Oreja (941 euros) y Villarejo de Salvanés (942 euros): algo más de 75.000 euros por un piso de 80 metros cuadrados.