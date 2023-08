Ayuso sugiere que Sánchez negocia "la independencia catalana, vasca y navarra" a cambio de ser presidente

"¿La independencia del País Vasco, Navarra y Cataluña, sí o no? ¿Amnistía para los presos condenados, sí o no? ¿Perdonar la deuda de 70.000 millones de euros, sí o no? Estas han sido algunas de las preguntas que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha hecho esta mañana de martes durante la festividad de La Paloma.

Durante su intervención en el acto de entrega de las Palomas de Oro con motivo de la festividad local, la líder de los populares madrileños ha acusado a la oposición de no preocuparse por los problemas reales de los españoles, como quien construye más vivienda o los problemas de la natalidad.

Así, Ayuso ha destacado que en política hay que estar para defender principios, pero Sánchez no los tiene en su política de "mercado de intereses". "Está negociando la soberanía de todos los españoles a espaldas de todos", ha ratificado.

Del mismo modo, ha defendido que el grupo mayoritario que gano estas elecciones (el Partido Popular) tiene que dar un paso adelante frente a la considerada 'mayoría de progreso' que, a su juicio, es "un frente contra España".

Un año más, la fiesta de la Paloma ha estado marcada por la actualidad política, como ya ocurrió durante 2016 cuando, de nuevo Sánchez, estaba negociando su investidura.

Preparando el terreno de cara a una futura repetición electoral, Ayuso ya ha adelantado que la Comunidad de Madrid protegerá a los españoles de los "disparates" de Sánchez, algo que también hará el Partido Popular con su mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Manteniendo la hipótesis que lleva defendiendo desde julio, la presidenta del PP madrileño ha reiterado que Sánchez ya tiene "todo cerrado". "Antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo y, por eso, nadie duda a estas alturas de lo que hace Sánchez".

Ayuso no ha querido entrar en si una posible repetición electoral en diciembre beneficiaría o perjudicaría al Partido Popular, lo que sí ha hecho ha sido asegurar el escaso beneficio que hay en que "un prófugo de la justicia" decida el futuro de España.

Este jueves se conformará la Mesa del Congreso de los Diputados, un tema de actualidad que no ha pasado desapercibido para Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, y en contra de la posibilidad que publican algunos medios sobre que el PP podría ceder esta presidencia al PNV, Ayuso ha dicho que debería de ser alguien del PP el que ostentará este cargo.

Debería de ser el partido que ha ganado las elecciones y no grupos mayoritarios. Eso debería de ser lo normal. Ahora una minoría habla en voz de todos. Todo lo que no sea presidir el PP sería una lástima porque el PNV no representa a todos los españoles.

Como una de las grandes vírgenes de la ciudad de Madrid, en el acto ha estado presente gran parte de la corporación municipal; así como los líderes de otros partidos en el Consistorio.

Liderando el acto ha estado el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, quien ha agradecido la labor de los bomberos de Madrid, cuya patrona es la Virgen de la Paloma.

