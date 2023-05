La nueva guerra del 2 de Mayo: Ayuso no dará rango de ministro a Bolaños si se presenta en la Puerta del Sol

La venganza es un plato que se sirve en frío y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado esperando un año para decirle al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que no está invitado esta vez a su 2 de Mayo.

De hecho, la Comunidad de Madrid aseguró el pasado sábado que si se presenta el ministro en la Puerta del Sol ese día, se considerará "una provocación" y que "en ese momento estudiaremos qué hacer y dónde colocar a una persona que no ha sido invitada". Por ahora, la agenda oficial del Gobierno anuncia su presencia, aunque se mantienen las dudas sobre si acudirá.

En la Casa de Correos todavía se fruncen las caras cuando recuerdan el feo que hizo Bolaños el año pasado en ese día a Ayuso: reventarle su 2 de mayo haciendo un corrillo previo con los periodistas para soltar la bomba informativa de que el móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habían sido hackeados.

Pegasus apagó Sol. Ya no hubo nada más de 2 de mayo que importara a nivel informativo. Ayuso se quedaba compuesta (con ofrenda floral, recepción y medallas) pero con todo el mundo queriendo a Bolaños y su información.

Pero aún hubo un detalle todavía más feo para el equipo de Ayuso: el Ministerio de la Presidencia, el de Félix Bolaños, publicó un Decreto de Delegación por el que asumía la invitación que se había cursado al presidente del Gobierno de tal manera que Bolaños pasó a ocupar el sitio de Pedro Sánchez y presidió todos los actos en Sol.

Así que este año Protocolo de la Comunidad de Madrid ha afinado aún más con las invitaciones y ni Pedro Sánchez, -"el año pasado no quiso venir", insisten-, ni Bolaños están en la lista de Ayuso.

"Desde protocolo del Ministerio de la Presidencia se nos anunció que el ministro quería acudir y en las mismas condiciones que el año pasado, a lo que respondimos que eso no podía ser pues no existía Decreto de Delegación del presidente del Gobierno", aclaran fuentes regionales. Ni decreto ni invitación a Pedro Sánchez, se debería añadir.

Eso sí, tienen su tarjetón de invitación y su sitio en la escaleta la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, que es la encargada de mantener las relaciones con las comunidades, y la de Defensa, Margarita Robles, entre otras razones porque vuelve este año la parada militar a la Puerta del Sol y estaría feo hacerlo sin la responsable del Ejército.

Isabel Rodríguez declinó la invitación hace días, pero pidió "delegar en el ministro de la Presidencia", según informan fuentes regionales. "Se le advirtió que eso no lo podía hacer y que el Gobierno, en cualquier caso, ya estaba representado por la ministra de Defensa y por el delegado del Gobierno", añaden las mismas fuentes.

Este lunes desde Puertollano, el pueblo manchego donde fue alcaldesa, aseguró eso sí que el Gobierno "va a participar en ese acto" porque "el Gobierno de España representa a todos los madrileños". El resto, ha lamentado, es "una pelea política" de Ayuso, según informa Europa Press.

Menos mal que a los dos lados les queda Margarita Robles. Ambas partes ven en la ministra de Defensa una buena representación nacional, incluso si se presenta Félix Bolaños y "tiene reservado su sitio en primera fila".

Robles es una ministra que, según el Gobierno de Madrid, siempre está cuando la región la necesita, que no entra en conflicto, que es bienvenida y además que su presencia es justificable si hay una parada militar como vuelve a ocurrir este año después de que en 2021 se eliminara por las obras en Sol.

De hecho, hace dos años, en el discurso del 2 de mayo de 2020, en la Puerta del Sol, Ayuso agradeció la ayuda del Ejército durante la pandemia en la llamada operación Balmis y habló de Margarita Robles como "una nueva Manuela Malasaña" por su ayuda al pueblo de Madrid.

"Para nosotros es perfectamente bienvenida, pero es que el señor Bolaños no está invitado. A mí me han enseñado que cuando a mí no me invitan a un sitio, yo no voy. A no ser que lo que quiera es montar lío. Yo no sé si eso es lo que pretende el señor Bolaños, una persona que quiero recordar que ha sido el responsable de que se alienten manifestaciones contra la presidenta precisamente en el 2 de mayo", ha querido dejar claro con voz y cara Alfonso Serrano, la mano derecha de la presidenta.

Eso sí, Ayuso este año no deja que la mueva de su sitio ni "la nueva Manuela Malasaña" y advierten desde Sol que "todos los actos serán presididos por la presidenta y la parada militar rendirá honores a la presidenta".

Un 2-M electoral

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y el número 2 de Ayuso en la lista electoral, casi como si hablara la presidenta en esta ocasión, ha insistido en que si Bolaños aparece en la Puerta del Sol a cualquiera de los actos previstos lo hará porque "busca ser noticia" y porque "está en campaña, igual que lo está el delegado del Gobierno, igual que están todos los ministros del Gobierno de España, que están en campaña permanente contra los madrileños", ha asegurado.

Curiosamente este 2 de mayo es una celebración preelectoral porque las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina (faltan menos de 26 días) para elegir si Isabel Díaz Ayuso sigue ocupando la Puerta del Sol o hay un cambio de gobierno.

También se elige la composición de los ayuntamientos de Madrid, incluso el de la capital, cuyo alcalde José Luis Martínez-Almeida, sí que está invitado, confirmado y con asiento en protocolo, igual que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acompañará a Ayuso a su fiesta en Sol.

Al cierre de esta noticia, lo único que queda por desvelar es si Bolaños "provocará" y "será noticia" o será un 2 de mayo tranquilo por parte del pueblo de Madrid.

En cualquier caso el programa marca que la celebración del Día de la Comunidad de Madrid comenzará a las 10.00 horas con una ofrenda floral a los Héroes del Dos de Mayo en el cementerio de la Florida. Una hora más tarde, a las 11.00 horas, la fiesta se trasladará a la Puerta del Sol donde se entregarán las medallas a los 17 galardonados, entre ellos el exviceconsejero Antonio Zapatero, el futbolista Koke y el cantante Dani Martín.

A las 12.30 horas será el momento de la parada militar y las autoridades colocarán una corona de laurel en homenaje a los héroes del 2 de mayo de 1808.

Para quienes quieran observar la fiesta desde fuera, este año la Comunidad de Madrid instalará dos pantallas gigantes en la fachada donde se ofrecerá en directo la ceremonia institucional.

Su otra 'guerra' con el delegado del Gobierno Félix Bolaños no es el único frente que tiene abierto la presidenta de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno de Sánchez. También tiene su pelea con Francisco Martín, el nuevo delegado, que ha mantenido un pulso con Ayuso por permitir una manifestación de los vecinos afectados por la L7B de Metro de San Fernando ese día y a la misma hora. En principio, la concentración de los que han visto derribarse edificios enteros por las obras del metro iba a ser en la misma Puerta del Sol, pero las presiones de la Comunidad y el Ayuntamiento hicieron que la Delegación de Gobierno los moviera unos metros, a la calle de Arenal.

