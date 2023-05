Advertencia de Ayuso a Bolaños para que no vaya a la Puerta del Sol el 2 de mayo: "Busca montar lío"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reiterado que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, no está invitado al acto institucional de la Comunidad de Madrid. La celebración tendrá lugar este martes en la Real Casa de Correos con motivo del 2 de Mayo. "Busca ser noticia", ha señalado, en declaraciones a los periodistas, durante una visita a locales y comercios del municipio de Alcobendas.

Serrano ha explicado que se ha invitado a una ministra que no "ha querido" asistir (a la de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien tiene las competencias en relaciones a las comunidades autónomas), y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es un honor que acuda "porque cuando se le ha pedido algo desde Madrid" siempre "ha respondido".

"Para nosotros es perfectamente bienvenida, pero es que el señor Bolaños no está invitado. A mí me han enseñado que cuando a mí no me invitan a un sitio, yo no voy. A no ser que lo que quiera es montar lío. Yo no sé si eso es lo que pretende el señor Bolaños, una persona que quiero recordar que ha sido el responsable de que se alienten manifestaciones contra la presidenta precisamente en el 2 de mayo", ha señalado a continuación.

El 'número dos' del PP madrileño ha sostenido que él solo espera en el edificio de la Puerta del Sol "a las personas que protocolariamente están invitadas de acuerdo con lo que son las normas y los requisitos de protocolo tanto de la Comunidad como del Estado".

"Yo lo que creo es que el señor Bolaños está en campaña, igual que lo está el delegado del Gobierno, igual que están todos los ministros del Gobierno de España, que están en campaña permanente contra los madrileños", ha sostenido Serranos, que estuvo en el centro de la polémica por cobrar una ayuda a familias vulnerables cobrando más de 100.000 euros anuales.

