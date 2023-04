El Partido Popular confirma el 'efecto Ayuso': suma 2.300 afiliados desde que es presidenta

Isabel Díaz Ayuso despierta ilusión en Madrid. Por lo menos eso es lo que se desprende de los datos de afiliación que, este miércoles, ha dado a conocer el secretario general del Partido Popular en la Comunidad, Alfonso Serrano.

Según ha explicado la mano derecha de Ayuso durante un desayuno informativo con Europa Press, el PP de Madrid ha conseguido sumar 2.300 afiliados desde que Ayuso es presidenta.

El dato supone casi duplicar a lo que habían recogido en 2021 pese a estar a inicios de año. Según datos que el PP regional dio a conocer por aquel entonces, en todo 2020 apenas habían conseguido afiliar unas 400 personas. Cifra que se duplicó en 2021 hasta llegar a los más de 800. Cambio significativo que está marcado por la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder.

Serrano, que ha sido el presidente de campaña de Ayuso durante las dos últimas elecciones y repite para este 28 de mayo, ha desgranado que su campaña va a ser muy similar a las anteriores y demostrando a los madrileños que tienen "ganas". El lema de campaña que, esta misma mañana y casi de forma simultánea, presentaba la presidenta en una entrevista radiofónica.

"El objetivo es ganar y la siguiente pregunta, necesariamente, tiene que ser: ¿cómo? Y la respuesta es muy sencilla: con ganas. Afrontamos estas elecciones con optimismo, con alegría, pero también con responsabilidad", ha deslizado.

Así las cosas, el que fuera portavoz del Partido en la Asamblea de Madrid, ha querido desgranar poco del programa o las listas electorales aunque sí ha confirmado que, en esta ocasión, los portavoces municipales no tendrán escaño de diputado en la Asamblea.

Sobre las listas, y tras la crisis interna vivida en el partido hace algo más de un año, Serrano sólo ha confirmado que estará conformada por personas que muestren un "100% de compromiso con la libertad, con el PP y con el liderazgo de la presidente". "Lo mismo -ha continuado- que ocurre en los municipios en los que hemos presentado candidaturas para gobernar".

Rodeado de parte del equipo de la presidenta como su vicepresidente, Enrique Ossorio, Serrano ha confirmado que durante la campaña Ayuso estará rodada de los máximos presidentes autonómicos posibles y del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

"Tenemos a todos nuestros alcaldes y candidatos pidiendo que acuda la presidenta y otros líderes del PP. Es algo que no pasa en el PSOE donde no cogen el teléfono a Ferraz para que no acudan sus ministros", ha contrapuesto.

Lleno absoluto durante el desayuno informativo de Alfonso Serrano. PP Madrid

Ante la pregunta de si la presencia de Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, estaba enfocada a captar el votante más de "centro", Serrano ha negado categóricamente. Ha recordado que, durante el 4-M, su propuesta por captar personas que nunca habían votado al PP, y eso van a seguir persiguiendo.

Sanchismo o PP

En este sentido, la mano derecha de Ayuso en el partido ha vuelto a los dos bloques del bipartidismo asegurando que sólo hay dos opciones: "o el sanchismo o Isabel Díaz Ayuso". "Cada voto que no vaya al Partido Popular será un voto para perpetuar al sanchismo".

Así, ha criticado la actitud de Vox rechazando los presupuestos de la Comunidad de Madrid y la aparición de Yolanda Díaz. A la líder de Sumar, Serrano la ha calificado como "más de lo mismo" pero en "versión flower power urbanita". "Como Más Madrid".

Serrano se ha querido poner cinéfilo ante un salón de butacas lleno y ha tirado de ingenio cinematográfico para calificar a sus adversarios en los comicios autonómicos.

Del "Salvar al soldado Ryan" que le recuerda Juan Lobato, porque acuden todos los ministros del PSOE a apoyarle en sus actos, al "Juego de tronos" entre Podemos y Más Madrid por la hegemonía del voto de la izquierda. Aunque es cierto que el símil se lo ha puesto fácil Lobezno/Lobato.

