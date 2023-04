Ayuso recupera el lema de "Ganas" en el 28-M y avisa a la izquierda que el obrero de Getafe ya "no es suyo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Natividad Díaz Ayuso (como la ha llamado Carlos Herrera), tiene claro que sus últimas victorias tienen que ser el preludio de este 28 de mayo. Por eso, además de los resultados de las últimas elecciones, el pasado 4 de mayo, también ha querido recuperar el lema con el que ganó la Presidencia del propio PP de Madrid: "Ganas".

"Mi lema va a ser "Ganas", las ganas, ganas. Ese fue el lema con el que me presenté a presidir el PP de Madrid, pero sobre todo es la motivación para todo. No hay nada más liberal que las ganas, se tienen o no. No se pueden imponer", ha asegurado la candidata del PP a la Comunidad de Madrid en una entrevista en la cadena Cope.

Ayuso insiste en que lo que busca con ese lema es mostrar lo que es Madrid: "La España con ganas".

"Yo quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar, porque creo que hay que ir a las urnas con ilusión y alegría y alcanzar los porcentajes de participación del 4 de mayo que fueron espectaculares, no vale ganar por la mínima ni heredar las cosas. Defender un modo de vida liberal, abierto, bravo, como se hace en Madrid se tiene que hacer con ganas y creo que además las ganas son tuyas, las tienes que tener para estudiar, para prosperar, ganas de tener familia, ganas, ganas... No encuentro nada más liberal que las ganas".

Además, ha querido dejar claro que el problema de la izquierda en Madrid en estos años es, sobre todo, que no entiende a la región. "No la han comprendido en estos años. Y los ciudadanos tienen claro que quieren educación de calidad, exigente, impuestos más bajos, respeto a la propiedad y eso ahora se da en Madrid".

También les ha afeado, sin señalar a un partido concreto de los que se presentan para disputarle el gobierno de la región, que asumieran que había "rincones de Madrid" que eran suyos.

"La izquierda asumía que un ciudadano de sur es mío. Pues nada más lejos porque un ciudadano de Fuenlabrada, de Getafe, de Leganés lo que quiere es ser una persona libre, que sea obrero o arquitecto lo que quiere es tener una empresa, o vivir a su manera, y que lo dejen en paz", ha advertido la presidenta.

Preguntada por si la situación de enfrentamiento que tiene con Vox le puede salir caro después de las elecciones, Ayuso ha querido dejar claro que no hace nada "por un cálculo electoral" y ha asegurado que está trabajando en ver por qué algunos votantes abandonaron el Partido Popular para saber cómo atraerlos de nuevo con "el mejor PP", que es el suyo.

"Tengo que analizar por qué algunos ciudadanos que votaban al PP decidieron dar un paso a otros partidos y se sintieron defraudados. Probablemente es porque no vale con una buena gestión, sino con la defensa de unos valores, de una forma de ver la vida. Y yo quiero demostrarles el mejor PP".

Para la presidenta del PP de Madrid el suyo no sólo es un PP que gestiona, también es un PP que acierta, por si alguien quiere copiarle la fórmula.

"En algunas ocasiones, aunque se pueda tener razón en la vida hay que acertar. Y mi proyecto es un proyecto que acierta, que sabe cómo dar las batallas trabajar sobre unos valores y de una España con ganas que es Madrid. Madrid es la España con ganas".

