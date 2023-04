Robles advierte a Ayuso de que el PSOE "es España": "En pandemia, el Gobierno atendía a las residencias"

Era el día de Reyes Maroto. "Reyes a Cibeles", cantaban todos los socialistas y simpatizantes que han querido acompañar a la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de la Villa. "La futura alcaldesa", aseguraban todos los que hablaron antes que ella en la presentación de su candidatura que estaba prevista para el sábado pasado pero se aplazó por el incendio con dos muertos en el restaurante Burro.

Al acto estaba invitado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pero a última hora se cayó del cartel en favor de la ministra de Defensa, Margarita Robles, uno de los nombres que siempre sonó para pelear por algo en la Comunidad de Madrid y que está comprometido con el PSM en esta carrera hacia el 28-M.

Margarita Robles no es una ministra dada a polémicas, ella mismo lo aseguró en el acto, pero sobre todo, no es una ministra que admita lecciones y más si tienen que ver con España y su defensa y con la bandera.

Margarita Robles: "La bandera es de todos. Nuestra también"

Por eso desde el principio de su intervención quiso dejarle claro al PP y, sobre todo, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que el PSOE "también es España porque España es cada uno de nosotros" y que no vale "patriotismos de pulsera" para ir a criticar lo que hace el Gobierno en Bruselas.

"¿Qué patriotismo es eso, el patriotismo de pulsera? Ellos tienen que saber que España es de todos, que la bandera es de todos, es nuestra también, que España no es de ellos, es de cada uno de nosotros y que la bandera la llevamos con orgullo todos", ha insistido.

Pero aún ha sido más específica para reclamar que España no se defiende con polémicas sino con trabajo, "como hace Reyes" Maroto. "A mí no me gusta insultar como se hace desde aquí en Madrid, a mí me gusta lo que hacemos los socialistas, trabajar y trabajar cada día porque (...) las sociedades no cambian cuando por la mañana una presidenta puede decir una frase o un titular, cambian con el trabajo".

Y ha puesto un dedo en la herida de la gestión política regional: "La política no es una cosa de elite, es para las personas, por eso desde el Gobierno de España, desde hace cinco años estamos comprometidas con España y por tanto con Madrid... Como cuando vivimos la pandemia, era el Gobierno y no otros los que atendieron a las personas a las residencias, los que trabajaron por los más vulnerables", ha querido dejar claro la ministra en referencia al trabajo del Ejército.

Margarita Robles también ha querido sacar pecho por dos proyectos en los que su ministerio ha tenido mucho que ver para hacer de Madrid algo más grande: la Cumbre de la OTAN que se celebró en la capital el pasado año y la Operación Campamento.

"Los socialistas hemos hecho de Madrid una capital mundial, internacional. En el mes de junio me sentía muy orgullosa cuando celebramos la cumbre de la OTAN, la de la paz, aquí en Madrid. Y es que aunque no les guste tenemos un Gobierno con un presidente comprometido con el mundo y con Europa y es el mismo compromiso que queremos tener con Madrid", ha asegurado sobre el primer aspecto.

En cuanto a la Operación Campamento, Robles ha insistido en que al contrario que los gobiernos del PP que tenían paralizada esta operación para especular con el suelo y la vivienda, su equipo ha conseguido desbloquearla para que Madrid tenga ahí 12.000 pisos más, el 60% de ellos público.

"Reyes, te conozco, sé cómo trabajas. Todos vosotros me dais cada día un ejemplo de fuerza, de humildad frente a algunas que creen que Madrid es suyo. Pero Madrid no es suyo, Madrid es de los madrileños, de las personas", ha recordado.

