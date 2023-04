La apuesta de Reyes Maroto para un Madrid arcoíris en homenaje a Zerolo: "Mayoría absoluta en cuatro años"

¿Qué candidata a un ayuntamiento o comunidad presenta su candidatura y no dice que va a arrasar, que va a conseguir mayoría absoluta seguro? Quizá una realista, una que no miente o una política, como Reyes Maroto, que insiste en que ha venido a Madrid a quedarse, seguro, al menos 8 años.

La exministra socialista y apuesta de Pedro Sánchez para el Ayuntamiento de Madrid ha presentado "su equipo de Gobierno", es decir, su candidatura municipal con una apuesta de futuro: "Gobernar con mayoría absoluta en cuatro años". No dentro de 29 días, en cuatro años.

De aquí a ese momento, claro que Reyes Maroto quiere ser "la próxima alcaldesa de Madrid" pero sabe que tendrá que ser en un pacto con Más Madrid y quién sabe si con Unidas Podemos o Recupera Madrid, en función de los resultados, porque por ahora las encuestas no le dan la fuerza suficiente.

Reyes Maroto con todo su equipo en la candidatura municipal del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. EP

Sin embargo, Reyes ha querido marcar distancias con todos y presentarse como la alternativa posible a un alcalde "que está mareado mirando a Casado, luego a Feijóo y ahora a Ayuso por si acaso", como le ha criticado Margarita Robles que le ha acompañado en el acto.

Para Maroto, su candidatura es ganadora porque está llena de gestores, de gente que sabe gobernar frente a la "ilusión en la propaganda", en relación a la candidatura de Más Madrid de Rita Maestre y Mónica García.

"Frente a otros partidos que viven de la ilusión del Madrid que aparece en la propaganda, nosotros no somos de propaganda, somos de hacer las cosas, de la transformación pero con gestión, porque Madrid se tiene que gestionar bien y tenemos compañeros que saben lo que necesita Madrid, que vienen a gobernar", ha insistido en el acto donde también ha participado el presidente del PSM y candidato regional, Juan Lobato.

Maroto ha hablado de la "m" de Madrid como una "m" de mujer porque "las mujeres pueden confiar en el PSM" para activar políticas de igualdad de género que estén en el centro de la política madrileña porque es "democracia" y porque es "libertad".

Luego se ha referido a la "i" de igualdad, donde todos los territorios de la capital tengan los mismos servicios. "También los de fuera de la M-30 porque no puede haber madrileños de primera y madrileños de segunda" ni las "discriminaciones que están sufriendo los barrios del sur" con el Gobierno de Almeida.

Y ha terminado hablando de la "d" de derechos que tienen que tener todos los madrileños. "¡Qué orgullo cuando lleguemos al Gobierno, levantar la bandera arcoíris y qué vergüenza que tengamos un alcalde que ni siquiera reconozca la diversidad de esta ciudad! Sólo por eso, no se merece seguir siendo alcalde", ha denunciado Maroto en relación a la negativa de Almeida de colocar la bandera arcoíris en Cibeles durante los días del Orgullo.

De hecho, en el acto, ha querido recordar una de sus propuestas más inclusivas que es la creación de una "Casa Arcoíris" en homenaje a Pedro Zerolo, el fallecido diputado socialista y activista por los derechos LGTBI, en el corazón de Chueca.

Concretamente se haría en un edificio municipal en plena plaza de la Luna, privatizado por la concesión que se dio a una empresa en 1972 y que debe finalizar este año por la que sólo pagaba algo más de 380 euros de alquiler.

Margarita Robles, Reyes Maroto y Juan Lobato, en el acto del PSOE de Plaza de la Villa. EP

Negacionismo y ultraderecha

Maroto no ha querido abandonar la Plaza de la Villa, "donde va a empezar todo", sin criticar tanto la gestión negacionista de Almeida como su campaña.

"El alcalde que habla de 'Momento Madrid' como si Madrid se parara. Madrid es la ciudad más dinámica que he conocido y no se para. No queremos que se pare. Pero Almeida solo inspira un retroceso de la mano del PP que va a necesitar a Vox si quiere gobernar y los socialistas vamos a estar enfrente de las políticas antisistema que trae Vox".

Para hacer frente a esa España negacionista del PP y a esa España del blanco y negro de Vox, está la multicolor del PSOE. "Hay muchas razones para votar al PSOE pero una de ellas es parar la ultraderecha en esta ciudad".

La otra, según el líder del PSM, "la sensibilidad y la solvencia que supone Reyes Maroto". Una apuesta por políticas que hagan feliz a la gente.

