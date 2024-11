Almeida, contra Airbnb: "¿Por qué comercializa pisos turísticos en Madrid que sabe que son ilegales?"

En plena presentación de su plan para regular los pisos turísticos de Madrid, su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado duramente contra plataformas como Airbnb. "¿Por qué comercializan y publican viviendas turísticas que saben que son ilegales? (...) Les reclamo que cesen la publicación y comercialización de todas las que no cumplen con la normativa municipal", ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

"Uno de los problemas que estamos teniendo en las grandes ciudades es que plataformas como Airbnb precisamente lo que están haciendo es publicar viviendas turísticas de uso ilegal", ha trasladado el regidor, en declaraciones recogidas por Europa Press. Además, ha destacado que el Ayuntamiento de Madrid publicó el listado de viviendas turísticas que contaban con licencia urbanística en la capital.

Por ello, respeta que la empresa turística presenta las alegaciones que considere oportunas al nuevo Plan, bautizado como 'Reside', pero le ha reclamado que cese la publicación de aquellas viviendas que no cumplan con la normativa urbanística.

Presentamos #PlanReside para aumentar la oferta de vivienda asequible y ordenar los pisos turísticos.



Vamos a ampliar y proteger el uso residencial y ubicar los pisos turísticos dispersos fuera de los edificios de residentes para concentrarlos en bloques exclusivos



(Hilo) pic.twitter.com/iLXchx3wCq — Borja Carabante (@bcarabante) November 14, 2024

"Creo que de esa manera podremos establecer un diálogo más franco y más sincero entre el Ayuntamiento y plataformas de comercialización como Airbnb. No tengo nada en contra, el turismo me parece un sector fundamental (...) pero lo que tendría que hacer es no permitir que en su plataforma se anunciaran viviendas turísticas de uso ilegal", ha incidido. Airbnb ha propuesto al alcalde en una carta la posibilidad de que los anfitriones locales puedan hospedar de forma ocasional en el centro de la ciudad y ha tildado de "injustificado" el nuevo plan de protección residencial de la ciudad.

Propone que las normas faciliten que se disperse el turismo más allá del centro de la ciudad, preservando las comunidades locales y poniendo fin a un modelo "que solo beneficia a un pequeño grupo de empresas".