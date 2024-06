Policías municipales de Madrid piden a Almeida más efectivos: "La plantilla baja y la población sube. Nos preocupa"

El Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), como sindicato mayoritario en representación y afiliación en la Policía Municipal de Madrid, ha trasladado sus protestas al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en una carta emitida este jueves. En dicho escrito exponen su "preocupación sobre la falta de efectivos que sufre el Cuerpo que se evidencia en estas fechas con multitud de eventos y fiestas en la ciudad".

Explican que llevan desde hace varios años sufriendo "un descenso de plantilla a la vez que se incrementan de forma notable tanto la población en la ciudad de Madrid cómo los servicios y las funciones que deben realizar a diario". Detallan, asimismo, que hace 13 años se encontraban cerca de los 6.900 efectivos y a día de hoy rondan los 6.200 policías.

"Además, los procesos selectivos y periodos de formación de las nuevas promociones tienen mayor duración que hace años y, por lo tanto, difícilmente se cubren las jubilaciones", aseguran en dicho documento.

Desde CPPM solicitan que "se realicen ofertas anuales de plazas con un número suficiente de vacantes, que estos procesos se lleven a cabo con la mayor celeridad y se intenten cubrir todas las plazas ofertadas y en caso de no cubrirse las vacantes se acumulen y se sumen a las del siguiente año".

Además, instan al alcalde de la ciudad a que siga solicitando al Gobierno central la eliminación de la tasa de reposición para Policía municipal. Algo que les permitiría realizar convocatorias extraordinarias que palien el déficit de efectivos en un corto espacio de tiempo.

Tasa de reposición

En diferentes ocasiones, Martínez-Almeida ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permitir a la capital contar con 1.000 policías municipales más, en una ciudad que ha crecido demográficamente en los últimos años y donde ha crecido el fenómeno de las bandas juveniles.

"Pedro Sánchez tiene que explicar por qué impide que la Policía Municipal no puede ampliar su plantilla, por qué un Ayuntamiento con recursos, que no pide un euro, porque no le pedimos que nos los financie, no deja al Ayuntamiento poder financiar esos mil policías y ponerlos en la calle", señaló el primer edil hace unos meses.

Se refería de este modo a la tasa de reposición, que en numerosas ocasiones han pedido que se elimine para Madrid, aunque desde el Ayuntamiento insisten que es una decisión "que le corresponde a Pedro Sánchez".