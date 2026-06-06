Papa León XIV en Madrid, en directo | El Papa llega a la Nunciatura Apostólica para descansar tras sus primeros actos en Madrid

Por momentos, La Castellana, vacía y amurallada, con la Policía en guardia y las grúas apuntalando los escenarios para la Santa Misa del Papa, se muestra desangelada a primera hora de la mañana. No hay coches ni autobuses ni gente. El ruido proviene, si acaso, de algunos niños que aprovechan el corte para jugar con sus patinetes, o de algún matrimonio de baja paternal que saca partido a la coyuntura para pasear con el carro.

Pero, por momentos, el paseante también se puede imaginar la que está por llegar. “Alabado sea Dios”, grita un grupo de jóvenes, entre canto y canto, con su guitarra como arma. Y, de repente, todo el mundo mira. Miran y ven lo que está por acontecer en Madrid: una vigilia donde el Papa reunirá a 600.000 jóvenes a los pies del Bernabéu, la Santa Misa con un millón de almas convocadas...