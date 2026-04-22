Una avería en Atocha provoca retrasos en hasta seis líneas de Cercanías de Madrid y en trenes de Media Distancia

Una persona espera su tren de Cercanías en la estación de Atocha. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Una avería en la señalización de Atocha causa retrasos en seis líneas de Cercanías de Madrid y en trenes de Media Distancia. Las líneas de Cercanías afectadas son la C3, C4, C4a, C4b, C7 y C10, además de trenes de Media Distancia que pasan por Atocha. Varias líneas han modificado sus recorridos, como la C4 que solo circula hasta Villaverde Alto o la C7 que se desvía por O'Donnell. La incidencia se registró a las 2:55 horas y los técnicos trabajan para solucionar el problema lo antes posible.

Una incidencia en la señalización de los desvíos de la estación de Atocha, en Madrid, está provocando retrasos en hasta seis líneas de Cercanías y en trenes de Media Distancia, según ha informado Adif y Renfe.

Las líneas de Cercanías afectadas son la C3, C4, C4a, C4b, C7 y C10, además de los trenes de Media Distancia con salida o paso por Atocha.

Adif informa de que los técnicos ya están trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

Debido a esta incidencia varias líneas han modificado sus recorridos.

Los trenes de la línea C4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto; en la C4a, los que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín; los trenes de la línea C4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías y los trenes de la línea C7 están circulando desviados por O'Donnell.

La incidencia se registró a las 2:55 horas de este miércoles y Adif no ha precisado el tiempo que tardará en solventar el problema que registra su infraestructura, según informa Efe.