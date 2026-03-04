Nikki, de ser la voz de Google a su primer disco como solista: "He tardado casi 40 años en entender muchas cosas"

Las claves nuevo Generado con IA Nikki García, conocida como la voz de Google Maps y Cercanías, presenta su primer álbum en solitario, 'Belleza y Terror', tras más de 20 años de carrera en doblaje y publicidad. En el disco, Nikki explora temas personales como la pérdida, la gratitud y las relaciones, reflejando su madurez artística y su experiencia vital. La artista muestra preocupación por la inteligencia artificial en la síntesis de voz, destacando la importancia de lo hecho por humanos en un mundo cada vez más digital. 'Belleza y Terror' estará disponible en plataformas digitales el 6 de marzo y representa un trabajo independiente y ecléctico, con influencias de folk, gospel, pop y teatro musical.

Durante años, millones de personas escucharon su voz a través de Google Maps y de Cercanías sin saber quién estaba detrás. Era Nikki García, actriz de doblaje y cantante madrileña que presenta Belleza y Terror, su primer álbum de larga duración en solitario.

Nieves García comenzó su carrera muy joven. Primero cantando jingles publicitarios y después como locutora. Pero siempre tuvo claro que quería dedicarse a 'la voz' y a la interpretación.

Cuenta que un día, paseando con su madre, se detuvieron frente al escaparate de una juguetería donde había unas marionetas para los dedos. Su madre le dijo entonces que le habría encantado que existieran cuando ella era pequeña: "Cada dedo hablaba con una voz distinta", recuerda.

Su padre cantaba tangos y boleros con la guitarra y ella aprendió escuchándolo en su propia casa: "Empecé cantando en publicidad, haciendo las musiquillas de los anuncios. Luego pasé a hacer cierres de publicidad. Tendría 19 o 20 años. Ahora tengo 40, así que hablamos de más de veinte años poniendo voz en distintos sitios".

Luego llegaron los doblajes, documentales y audiolibros. Su participación en el proyecto de síntesis de voz de Google surgió tras un casting masivo realizado en uno de los estudios donde trabajaba.

Nikki. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

La voz de Google

"No sabíamos para qué era el casting. Me dieron el trabajo y fue el primer día de grabación cuando me dijeron que iba a ser la voz de Google". El proceso consistía en grabar miles de fragmentos de voz que luego se combinaban mediante síntesis para generar frases nuevas.

"Para ser la voz de un GPS no hace falta grabar todas las calles. Se graban frases y fragmentos que luego se combinan para crear infinitas frases", explica a este medio.

Aquello le produjo una sensación extraña: "Da vértigo pensar que con tu voz se puede decir cualquier cosa". Durante un tiempo se sorprendía al escuchar su voz en taxis o en el móvil de otras personas. Tiempo después dejó de prestarle atención.

"Al principio me llamaba la atención, pero llegó un momento en que se convirtió en ruido blanco". Explica que la voz utilizada en los asistentes tampoco es exactamente su voz natural: "Elegí el registro más cómodo para mí, más grave, lento y pausado. No es como hablo normalmente".

Princesas y tostadoras

A lo largo de su carrera ha interpretado todo tipo de personajes. Entre los mayores retos vocales recuerda el dar voz a Jazmín, la princesa de Disney. "Tenía canciones con muchísimo rango vocal. Yo soy mezzosoprano y tuve que entrenar para alcanzar los agudos. Fui a mi vocal coach y entrené como lo haría un atleta".

Nikki cuenta que se deja la piel en cada proyecto: "Intento darlo todo aunque sea ponerle voz a un tostador", cuenta entre risas. "Cuando se asusta, salen las tostadas disparadas. Y me lo paso bomba haciéndolo".

Como profesional de la voz, también mira con preocupación el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la síntesis de voz e imagen. "No es solo un problema laboral, sino social, hoy es posible sintetizar voces o rostros con muy poco material”.

"Se puede generar la voz o la cara de cualquiera a partir de un fragmento de vídeo o una imagen, quiero pensar que lo ‘made by humans’ seguirá llegando a la gente, igual que ocurre con muchos trabajos artesanales", sentencia García.

Disco muy personal

Después de años trabajando para proyectos ajenos, Nikki García decidió centrarse en su propia música. Belleza y Terror recoge experiencias vitales acumuladas durante años. Según el dossier del disco, se trata de un trabajo retrospectivo que refleja su madurez artística y en el que confluyen su trayectoria como intérprete y su desarrollo como compositora.

El álbum, producido por Francis White y grabado en Madrid, mezcla distintos registros emocionales y musicales. A lo largo de las canciones aparecen temas como la pérdida de una amistad (Once de noviembre), la fuerza de los vínculos que resisten la adversidad (La Mejor Suerte), la gratitud (Coincidir), el peso de las relaciones tóxicas (Oxígeno) o el recuerdo de aquello que nos ha llevado hasta donde estamos (Oxford, MS).

Uno de los temas centrales del álbum es ‘La Mejor Actriz’, el primer single publicado. Para Nikki, la canción supone una confesión personal: "He tardado casi 40 años en entender algunas cosas que me pasaban. Es una canción sobre historias que me escondí incluso a mí misma".

El proceso emocional al escribirla cuenta que fue intenso: "Salió como un vómito. Es como romper una burbuja y darte cuenta de que el relato que te habías contado sobre tu vida no era del todo verdad". Interpretarla en directo sigue siendo difícil, se le traba la garganta ya que no es como cantar para un anuncio, aquí "está contando su vida".

Su perro Balto

El disco se abre con una breve introducción, casi una poesía en 'Belleza y Terror'. La pieza está dedicada a su primer perro, Balto, que llegó a su vida durante la adolescencia. "Era un perro de tiro de trineo. Lo llamé Balto mucho antes de que existiera la película, porque mi padre me leía de pequeña la historia real".

Nikki, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

Durante una etapa especialmente difícil de su vida, el animal se convirtió en un apoyo fundamental: "Hubo una época en la que estaba muy triste y lo único que me sacaba de la cama era tener que sacarlo a pasear", era como decirle: "tiraste de mí como si yo fuera el trineo y me hiciste avanzar. Ahora que no estás, sigo adelante buscando la belleza incluso dentro del terror".

Influencias musicales

García estudió en la Universidad Complutense de Madrid, desde donde obtuvo una beca para cursar un año en la Universidad de Misisipi. Allí descubrió el gospel en directo: "Había escuchado gospel en discos, pero verlo en persona fue algo completamente distinto". Al regresar a España, lo incorporó a su ADN y bagaje de estilos que forman su identidad actual.

El álbum reúne muchas de las influencias que han marcado su trayectoria: teatro musical, folk, gospel o pop electrónico, aunque Nikki lo describe como ecléctico: "Es un disco con muchas cosas porque yo he pasado por muchos estilos distintos".

Nikki decidió financiar el proyecto de forma independiente tras años de trabajo: "He querido hacerlo sola. Tenía muy claro lo que quería hacer, aunque el proceso fuera más lento. He sido cantante de sesión, es decir, me llamaban para decirme lo que tenía que grabar. Hoy es distinto, soy otra y tenía muy claro qué es lo que quería".

Cuando piensa en el mercado de la música actual, le da mucha lástima ver que se cierran los locales de música en directo, pero guarda la esperanza de que abran otros. El disco tiene a ‘la Nikki’ que ha pasado por todas las facetas y el próximo 6 de marzo, Belleza y Terror estará disponible en plataformas digitales para poder disfrutarlo mientras prepara un concierto de presentación en Madrid cuya fecha anunciará próximamente.