La playa más cerca de Madrid está a 360 km y se tarda en llegar poco más de tres horas: perfecta para una escapada

La llegada del verano provoca cada año que miles de madrileños hagan sus maletas y escapen del calor sofocante de la capital para disfrutar de unos días en la playa. Madrid cuenta en todo su territorio con un gran número de localizaciones ideales para soportar los días marcados por las altas temperaturas. Y es que las piscinas naturales como las de Rascafría, o algunos pantanos como el de San Juan, se convierten en visitas obligatorias en junio, julio y agosto.

Si hay algo por lo que se conoce a Madrid es porque no tiene playa. Ya lo decía la canción. Sin embargo, lo cierto es que el hecho de no tener costa no imposibilita a los madrileños a poder disfrutar de un buen chapuzón en el mar. Durante el verano, son miles los ciudadanos que escapan a los destinos de costa para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, existen algunas zonas que están más cerca que otras. Y esto es fundamental que se analice a la hora de realizar una escapada.

Pero ¿cuál es la playa más cercana a la ciudad de Madrid? Muchos madrileños se lo preguntarán. Lo cierto es que hay una playa que es la considerada como la más cercana a la capital. Está en Valencia y se trata, nada más y nada menos, que de la Playa de Pinedo, que se encuentra a 360 kilómetros de la capital.

Imagen de archivo de la Playa de Pinedo. Turismo de Valencia

Para todos aquellos que desean realizar una escapada a la playa de pocos días y no quieren invertir demasiadas horas en la carretera, la Playa de Pinedo es ideal. Se trata de la playa más cercana a la Comunidad de Madrid. Y es por ello por lo que en los últimos años han sido muchos los madrileños que han optado por ella para disfrutar de unos días de vacaciones.

La Playa de Pinedo se encuentra en Valencia y es considerada una de las más populares de la provincia. Concretamente, se encuentra ubicada en el distrito de Poblados Marítimos, en la zona sur del puerto de la ciudad. La playa cuenta con casi tres kilómetros de longitud y es ideal para disfrutar de una jornada al sol, ya que no suele estar demasiado masificada. Para los madrileños, se encuentra a unas tres horas y media en coche.

En cuanto a la anchura de la playa, esta puede variar entre los 45 y los 90 metros, dependiendo del nivel del mar. Normalmente, su ocupación es baja. Sin embargo, durante los meses de verano, su ocupación es considerada como medio-alta.

Esta playa no solo se ha convertido en un espacio ideal para todos aquellos madrileños que quieran escapar unos días a la costa por su cercanía, sino también por sus servicios. La playa cuenta con servicio de vigilancia y socorrismo durante la temporada de verano y, además, ofrece accesos habilitados para personas con movilidad reducida.

Playa de Pinedo (Valencia). Turismo de Valencia

Además, la playa cuenta con instalaciones como duchas aseos, alquiler de hamacas o sombrillas y también ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de zonas deportivas para practicar algunas actividades de ocio como voley-playa.

Uno de los servicios más importantes y que más demandan los ciudadanos en la playa son los chiringuitos. En este sentido, la playa de Pinedo también es ideal, ya que cuenta con varios restaurantes y locales donde poder comer en pleno paseo marítimo.

Durante el verano, esta playa acoge diferentes eventos y actividades culturales. Además, su paseo es ideal para pasear o hacer deportes como montar en bicicleta o correr. También ofrece la posibilidad de practicar algunos deportes de agua como, por ejemplo, windsurf, kitesurf y paddle surf.

En cuanto a la calidad, el agua está regularmente controlada para garantizar la seguridad de los bañistas y, además, ha recibido en varias ocasiones el distintivo de 'Bandera Azul'. Históricamente, era una playa ocupada por pescadores. Sin embargo, con el paso de los años ha ido cambiando hasta convertirse en una zona dirigida al ocio y el turismo.