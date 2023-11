Adiós a las colas: las mejores alternativas a Doña Manolita en Madrid

Las administraciones de Madrid a las que debes ir si no quieres hacer la cola en Doña Manolita.

Doña Manolita es la administración de lotería más famosa de España, lo que hace que cada año se formen largas colas de personas que buscan comprar un décimo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Con más de 115 años de historia, esta icónica administración de lotería ha sido testigo de una gran cantidad de historias de suerte y fortuna, habiendo sido la encargada de repartir "El Gordo" en 76 ocasiones. De hecho, Madrid es la ciudad en la que más veces ha caído el primer premio de este sorteo, según datos de Loterías y Apuestas del Estado, habiendo sido agraciada 81 veces desde que comenzó el sorteo en el año 1812.

Manuela de Pablo fue una de las fundadoras de esta administración junto a sus hermanas en 1904, y aunque en un principio la suerte no estaba del lado de la Administración n.º 67, muchos transeúntes las visitaban. Su popularidad fue creciendo, lo que acabó provocando que la administración se trasladase al número 31 de la Gran Vía. Tras el fallecimiento de Manuela en el año 1951, y aunque no tenía descendencia, dejó un legado que aún perdura en la actualidad. No obstante, Doña Manolita se encuentra ubicada desde el año 2011 en la calle Carmen, 22, ocupando el lugar que en su momento ocupaba la "Casa del Fumador".

Aunque a lo largo de su historia ha cambiado de sede en varias ocasiones, ha conseguido repartir decenas de premios gordos de la Lotería de Navidad, contando así con una gran fama que ha hecho que cada año venda un total de 70 millones de décimos.

Dada su enorme popularidad, es posible que quieras confiar tu suerte a un décimo adquirido en esta administración, pero no tengas tiempo suficiente ni paciencia para hacer cola. Si este es tu caso, puedes programar tu cita previa a través de la app Timesapp. Cuando llegues a la administración solo tendrás que introducir tu número de teléfono, lo que hará que esta emita un papel con tu número de turno y un tiempo estimado de espera. Cuando llegue tu turno, recibirás un mensaje de texto (SMS) en tu móvil, en el que te indicará que podrás recoger tu décimo.

Así, al llegar a la Doña Manolita podrás dirigirte directamente a la entrada sin esperar la cola, una forma ideal de poder comprar tu décimo rápidamente, aunque para ello tendrás que pagar un pequeño sobrecoste por el servicio.

Alternativas a Doña Manolita

Si pese a todo no quieres esperar colas en Doña Manolita ni quieres pagar un sobrecoste por este servicio, tienes la posibilidad de acudir a otras administraciones de lotería de Madrid a las que también ha sonreído la suerte en diferentes ocasiones. Una de ellas es La Pajarita, que precisamente se encuentra a pocos metros de Doña Manolita, y cuya historia se remonta a Luisa Valdés, una viuda de un militar que se hizo con el negocio tras una audiencia con la Reina María Cristina. Al parecer, la madre de Alfonso XIII le dio permiso para dirigir el negocio que está ubicado en la calle Alcalá, 18.

Otra opción es acudir a El Doblón de Oro, un kiosco ubicado en plena Puerta del Sol que tiene más de 70 años de historia. Fundada en el año 1950, ha vendido el segundo premio de la Lotería de Navidad en el año 2006 y el tercero en 2007.

También hay que hacer mención a la Administración 146, que era una desconocida hasta que, en el año 2009, cuando repartió el premio "Gordo". Por su localización, en pleno distrito de Tetuán, el dinero fue compartido entre un gran número de inmigrantes.

Las administraciones de España con más suerte en la Lotería de Navidad

El próximo 22 de diciembre se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, fecha en la que millones de españoles estarán pendientes de los bombos confiando en ser afortunados con uno de los grandes premios.

En este sentido, los más supersticiosos preferirán comprar sus décimos en alguna de las administraciones de España que han demostrado tener más suerte en este sorteo, un listado que se encuentra encabezado por la mencionada Doña Manolita, donde se ha repartido "el Gordo" en más de 76 ocasiones.

Tras ella se encuentra La Bruixa d’OR, ubicada en el municipio de Sort, en Lérida (Cataluña). Es la administración de lotería que más décimos vende de toda España cada año, además de ser pionera en la venta de lotería a través de internet. El tercer lugar del ranking lo ocupa la Lotería Valdés, situada en la Rambla de Barcelona, que ha repartido el primer premio de Navidad hasta en 7 ocasiones, la última en el año 1988. Desde que abrió sus puertas en 1905 ha repartido numerosos premios.

La cuarta administración con más suerte es Lotería Ormaechea, en Bilbao. Fundada en el año 1941, actualmente está ubicada en la calle Alameda Urquijo, 52, siendo la encargada de entregar el primer premio de la Lotería de Navidad en el año 1986, además de repartir en tres ocasiones el primer premio del Niño. Tras ella nos encontramos la Lotería Manises, en Valencia, que ha entregado "El Gordo" en los años 1971, 1986, 2012, 2013 y 2018. Con tan solo 18 años de historia, es la administración con más ventas de todo Valencia y una de las primeras de toda España.

