La Lotería de Navidad no es solo famosa en España, sino en otros países del mundo, teniendo en cuenta la gran cantidad de aficionados que existen a los juegos de azar... Sin embargo, si no vives en España, ¿es posible participar de este sorteo? La respuesta es sí, aunque con excepciones de determinados países que prohíben a sus ciudadanos jugar a otros juegos que no sean los suyos propios.

En caso de que tu país te lo permita, puedes comprar décimos de Lotería de Navidad a través de internet. Eso sí, debes hacerlo a través de una página web segura para evitar timos y estafas.

¿Es posible comprar Lotería de Navidad desde el extranjero?

Si estás en esta situación, en primer lugar, debes cumplir ciertos requisitos, como tener la edad necesaria o no vivir en países donde estén prohibidos los juegos de azar. Si cumples estas condiciones, podrás comprar tus décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Puedes hacerlo a través de una página web segura para evitar timos y estafas, así que asegúrate de que sea una web autorizada. Y es que, del mismo modo que un turista puede comprar un décimo de Lotería de Navidad en su visita a España, también es posible que un español pueda comprarla desde el extranjero.

De hecho, son muchos los extranjeros a los que les gusta participar en el sorteo del Gordo, y de media pueden llegar a gastar más dinero incluso que los propios españoles. Esto es debido a que la lotería es un juego muy popular en muchos países, sobre todo de Asia. Como curiosidad, el país que más dinero gasta en lotería es Italia, después China, seguido de Francia y España en cuarto lugar.

Cómo comprar Lotería de Navidad desde el extranjero

Para adquirir Lotería de Navidad desde el extranjero, tendrás que cumplir los requisitos mencionados más arriba. Y para hacerlo, debes dirigirte a la página oficial o la aplicación móvil de una administración de loterías oficial para comprar tus décimos desde cualquier parte del mundo.

Eso sí, a la hora de cobrarlo, la normativa vigente exige que aquellos que tengan que cobrar grandes premios de la Lotería de Navidad, tendrán que hacerlo a través de una de las entidades bancarias españolas que colaboran con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

Tampoco importa tu nacionalidad, pues será la residencia fiscal la que determinará la retención de los premios que así lo requieran. Es decir, si deben tributar a Hacienda los premios de los no residentes en España.

Si adquieres tu décimo en una administración de forma física, será indispensable presentarlo en España para cobrarlo. Recuerda también que los premios de la Lotería de Navidad tienen una vigencia de 3 meses, si no lo cobras antes de ese tiempo, caducará.

Por último, en caso de que lo compres a través de una web oficial y el premio sea inferior a 2.000 euros, el importe será abonado directamente a tu cuenta. Si supera esta cifra, la gestión debe realizarse a través de un banco.

Cómo cobrar el premio de la Lotería de Navidad desde fuera de España

Como hemos dicho, si adquieres tu décimo en una administración de lotería tendrás que regresar allí para cobrar tu premio. En caso contrario, y si el premio supera los 2.000 euros, te informamos sobre cómo cobrarlo.

Cobrar premios inferiores a 2.000 euros

Si tu premio es inferior a 2.000 euros, el dinero será ingresado directamente a tu cuenta tras la celebración del sorteo. Tendrás que solicitar el pago a través de tu cuenta de usuario si lo compraste por Internet, y después podrás transferirlo a una cuenta de cualquier banco español. En el caso de que el premio supere esta cifra, te explicamos lo que debes hacer más abajo.

El cobro debe hacerse en los tres meses posteriores a la fecha del sorteo, de lo contrario, transcurrido este plazo, los boletos no tendrán validez. Y recuerda que este año todos los premios que superen los 40.000 euros tendrán una retención del 20 % destinado a Hacienda. Antes, el límite estaba en 20.000 euros, y esto afecta por igual a todos los premiados sean españoles o extranjeros.

Cobrar premios superiores a 2.000 euros

Para cobrar un premio de la Lotería de Navidad superior a los 2.000 euros, debes solicitar el cobro para que sea ingresado en tu cuenta bancaria. Puedes hacerlo desde el mismo día del sorteo a partir de las seis de la tarde, y tendrás 3 meses para cobrarlo, como hemos indicado antes. Pasado el tiempo estipulado, el premio se perderá y no podrá cobrarse.

Si desde el extranjero has tenido la suerte de que tu décimo de Navidad resulte premiado, y el importe es superior a 2.000 euros, tendrás dos formas de cobrarlo. Toma nota por si resultas uno de los agraciados y te encuentras fuera de España: