La nueva vida de Amadeo Marín: protagonista del anuncio de la Lotería y posible ganador del Gordo en Logroño

El protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad 2024 es Amadeo Marín, un actor amateur riojano de 63 años, originario de Villamediana de Iregua y residente en Logroño. En el anuncio, interpreta a Julián, un hombre de la España vaciada que, al ser entrevistado en televisión, confiesa no tener con quién compartir su décimo de lotería. Esta declaración desencadena una ola de solidaridad en todo el país, con personas que deciden compartir sus décimos con él.

El número 72.480 ha sido agraciado con El Gordo de la Lotería de Navidad 2024, otorgando 400.000 euros por décimo. Este premio se ha vendido íntegramente en la administración número 6 de Logroño, situada en la calle Muro del Carmen, número 4. La mitad de los décimos fueron adquiridos por el Club de Baloncesto Distrito Olímpico de Madrid, mientras que el resto se vendió en ventanilla a clientes locales.

Uno de estos afortunados ha sido Amadeo Marín, el protagonista de la Lotería de Navidad, o al menos así lo comunicó en una primera estancia a los medios de comunicación. Suerte por partida doble, en este caso. "Ya me había tocado la lotería haciendo el anuncio y ahora esto, no me lo puedo creer", ha explicado a los medios de comunicación a los pocos minutos de cantarse el primer premio. "No me puedo creer que el Gordo haya caído aquí en Logroño", añadía.

Amadeo Marín, actor y ganador del 'Gordo'

Amadeo Marín no se dedica profesionalmente a la interpretación; su carrera principal está en el ámbito del interiorismo y la decoración. Hace aproximadamente nueve años, comenzó su andadura en la actuación tras asistir a un curso de clown, lo que le llevó a participar en anuncios y cortometrajes como miembro de la compañía "Cómicos Inestables del Norte".

El anuncio de la Lotería de Navidad 2024, titulado "Compartirlo es extraordinario", se rodó en Vigo y sus alrededores, y se centra en la importancia de la solidaridad y el compartir, valores tradicionales asociados a este sorteo.

#LoteríaRTVE | Amadeo, el protagonista del anuncio de la #LoteríadeNavidad, es de Logroño, donde ha caído íntegro El Gordo: "Ya me había tocado la lotería haciendo el anuncio y ahora esto, no me lo puedo creer"



De todas maneras, Marín ha admitido a RNE que no ha comprado su décimo en su Rioja natal, pero sí se ha acercado hasta la administración 6 de Logroño: "Tengo que mirar a ver si me ha tocado la pedrea o sigo como todos los años". La expectación es máxima, ya que el propio Amadeo ha admitido que "ha compartido gente conmigo décimos pero no sé si me ha tocado el Gordo".

El actor riojano protagonista del anuncio del sorteo de la lotería, Amadeo Marín, se acerca a la administración que ha repartido el Gordo 👉 “Estoy nervioso, entusiasmado y feliz. Ha compartido gente conmigo décimos pero no sé si me ha tocado el Gordo” #Loteria pic.twitter.com/xdDDUdk75W — TVMASPI (@sebas_maspons) December 22, 2024

Con el Gordo de 2024, es la cuarta vez que este primer premio de la Lotería Nacional de Navidad que cae en Logroño, habiendo sido premiada anteriormente en 1851, 1961 y 2014.

Los premios de este sorteo se podrán cobrar desde el 22 de diciembre de 2024 hasta el 24 de marzo de 2025. Es importante recordar que Hacienda retiene el 20% de los premios superiores a 40.000 euros; por lo tanto, de los 400.000 euros por décimo, se descontarán 72.000 euros en impuestos, dejando un neto de 328.000 euros para el ganador