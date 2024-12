Lotería Navidad 2024 | Comprobar Aquí El Gordo y 37.876 Quinto Premio en directo

El número 77.768 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ha caído muy repartido en municipios de las cuatro provincias gallegas. En la provincia de A Coruña: Santiago de Compostela, en el centro comercial de As Cancelas; Vedra, As Pontes, Teo, Val do Dubra, Touro y A Picota. En la ciudad herculina han salido dos agraciados. Dos administraciones, la de la Avenida Monelos y Pablo Picasso fueron también premiadas.

En la provincia de Lugo, cayó en localidades como Monforte de Lemos o San Cibrao. Mientras que en Pontevedra fueron varios los seleccionados: En Vigo, Vilanova de Aorusa, Caldas de Reis... En Ourense tocaron casi todos en la ciudad y en Xinzo de Limia.