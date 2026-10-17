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Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 17 de octubre, en directo

Consulta en EL ESPAÑOL todos los décimos, números premiados y ciudades afortunadas del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 17 de octubre.

👉 Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 15 de octubre.

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Actualizada

Primer premio: 23.123

Segundo premio: 20.183

Reintegros: 0, 3, 5

Cuatro cifras: 0110 - 2.197 - 5.967 - 7.225

Tres cifras: 064 - 118 - 178 - 203 - 204 - 580 - 584 - 602 - 886 - 890

Dos cifras: 04 - 17 - 41 - 45 - 67 - 75 - 81 - 94 - 98

🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?

- Centro Comercial Plaza Norte 2, local B-86, avenida del Juncal, 15-16, San Sebastián de los Reyes, 28700, Madrid.

- Calle Boltaña, 30, Madrid, 28022, Madrid.

- Calle de la Riera Alta, 33, local 4, Barcelona, 08001, Barcelona.

- Calle Polvoranca, 20, Getafe, 28901, Madrid.

- Calle San Agustín, 65, edificio Yaiza, Los Realejos, 38410, Santa Cruz de Tenerife.

  1. Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 29 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.

  2. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?

    Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.

    El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.

  3. Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?

    Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.

  4. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?

    En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo.

    El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis.

  5. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    • Calle Ancha, 14, Ponferrada, 24401, León.
    • Calle Maldonado, 17, Medina del Campo, 47400, Valladolid.
    • Pasaje de Lodares, 2, Albacete, 02001, Albacete.
    • Avenida de Europa, 27, Madrid, 28023, Madrid.
    • Gran Vía de las Cortes Catalanas, 492, Barcelona, 08015, Barcelona.
    • Calle Carreteros, 3, Loeches, 28890, Madrid.
    • Calle Santiago Álvarez, 7, Sa Indioteria, 07009, Islas Baleares.
    • Calle Bartolomé Riutort, 8 A, Can Pastilla, Palma de Mallorca, 07610, Islas Baleares.
    • Avenida del Mestre Montaner, 51, Igualada, 08700, Barcelona.
    • Carretera N-340, Cádiz-Málaga, kilómetro 17,4, sin número, Barrio Nuevo, 11149, Cádiz.
    • Calle López Seña, 24, Laredo, 39770, Cantabria.
    • Calle Castiñeiriño, 20, Santiago de Compostela, 15702, La Coruña.
    • Calle Luján Pérez, 19, La Atalaya, 35450, Las Palmas.

  6. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    • Centro Comercial Plaza Norte 2, local B-86, avenida del Juncal, 15-16, San Sebastián de los Reyes, 28700, Madrid.
    • Calle Boltaña, 30, Madrid, 28022, Madrid.
    • Calle de la Riera Alta, 33, local 4, Barcelona, 08001, Barcelona.
    • Calle Polvoranca, 20, Getafe, 28901, Madrid.
    • Calle San Agustín, 65, edificio Yaiza, Los Realejos, 38410, Santa Cruz de Tenerife.

  7. Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 3, 5

  8. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 17 de octubre!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 23.123

    600.000 euros por serie

  9. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 20.183

    120.000 euros a la serie

  10. Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras

    La primera es el 0110

    La segunda es el 2.197

    La tercera es el 7.225

    La cuarta es el 5.967

    1.500 euros a la serie

  11. Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    La primera es el 203

    La segunda es el 584

    La tercera es el 118

    La cuarta es el 064

    La quinta es el 890

    La sexta es el 204

    La séptima es el 580

    La octava es el 178

    La novena es el 602

    La décima es el 886

    300 euros a la serie

  12. Lotería Nacional | Extracciones de dos cifras

    La primera extracción es el 67

    La segunda es el 45

    La tercera es el 04

    La cuarta es el 81

    La quinta es el 41

    La sexta es el 98

    La séptima es el 94

    La octava es el 75

    La novena es el 17

  13. Lotería Nacional | Comienza el sorteo

    El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

  14. Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo

    En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 17 de octubre. ¡Mucha suerte a todos!

  15. Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios grandes?

    Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.

  16. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?

    Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.

  17. Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.

  18. Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 29 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.

  19. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?

    Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.

  20. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?

    En los sorteos de sábado como el hoy, 3 de octubre, cada décimo cuesta 6 €.