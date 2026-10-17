Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 17 de octubre, en directo
Consulta en EL ESPAÑOL todos los décimos, números premiados y ciudades afortunadas del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 17 de octubre.
👉 Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 15 de octubre.
Primer premio: 23.123
Segundo premio: 20.183
Reintegros: 0, 3, 5
Cuatro cifras: 0110 - 2.197 - 5.967 - 7.225
Tres cifras: 064 - 118 - 178 - 203 - 204 - 580 - 584 - 602 - 886 - 890
Dos cifras: 04 - 17 - 41 - 45 - 67 - 75 - 81 - 94 - 98
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Centro Comercial Plaza Norte 2, local B-86, avenida del Juncal, 15-16, San Sebastián de los Reyes, 28700, Madrid.
- Calle Boltaña, 30, Madrid, 28022, Madrid.
- Calle de la Riera Alta, 33, local 4, Barcelona, 08001, Barcelona.
- Calle Polvoranca, 20, Getafe, 28901, Madrid.
- Calle San Agustín, 65, edificio Yaiza, Los Realejos, 38410, Santa Cruz de Tenerife.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 29 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Calle Ancha, 14, Ponferrada, 24401, León.
- Calle Maldonado, 17, Medina del Campo, 47400, Valladolid.
- Pasaje de Lodares, 2, Albacete, 02001, Albacete.
- Avenida de Europa, 27, Madrid, 28023, Madrid.
- Gran Vía de las Cortes Catalanas, 492, Barcelona, 08015, Barcelona.
- Calle Carreteros, 3, Loeches, 28890, Madrid.
- Calle Santiago Álvarez, 7, Sa Indioteria, 07009, Islas Baleares.
- Calle Bartolomé Riutort, 8 A, Can Pastilla, Palma de Mallorca, 07610, Islas Baleares.
- Avenida del Mestre Montaner, 51, Igualada, 08700, Barcelona.
- Carretera N-340, Cádiz-Málaga, kilómetro 17,4, sin número, Barrio Nuevo, 11149, Cádiz.
- Calle López Seña, 24, Laredo, 39770, Cantabria.
- Calle Castiñeiriño, 20, Santiago de Compostela, 15702, La Coruña.
- Calle Luján Pérez, 19, La Atalaya, 35450, Las Palmas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Centro Comercial Plaza Norte 2, local B-86, avenida del Juncal, 15-16, San Sebastián de los Reyes, 28700, Madrid.
- Calle Boltaña, 30, Madrid, 28022, Madrid.
- Calle de la Riera Alta, 33, local 4, Barcelona, 08001, Barcelona.
- Calle Polvoranca, 20, Getafe, 28901, Madrid.
- Calle San Agustín, 65, edificio Yaiza, Los Realejos, 38410, Santa Cruz de Tenerife.
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 3, 5
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 17 de octubre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 23.123
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 20.183
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 0110
La segunda es el 2.197
La tercera es el 7.225
La cuarta es el 5.967
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 203
La segunda es el 584
La tercera es el 118
La cuarta es el 064
La quinta es el 890
La sexta es el 204
La séptima es el 580
La octava es el 178
La novena es el 602
La décima es el 886
300 euros a la serie
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Lotería Nacional | Extracciones de dos cifras
La primera extracción es el 67
La segunda es el 45
La tercera es el 04
La cuarta es el 81
La quinta es el 41
La sexta es el 98
La séptima es el 94
La octava es el 75
La novena es el 17
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Lotería Nacional | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo
En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 17 de octubre. ¡Mucha suerte a todos!
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Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 29 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado como el hoy, 3 de octubre, cada décimo cuesta 6 €.