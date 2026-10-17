Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 17 de octubre, en directo

Primer premio: 23.123

Segundo premio: 20.183

Reintegros: 0, 3, 5

Cuatro cifras: 0110 - 2.197 - 5.967 - 7.225

Tres cifras: 064 - 118 - 178 - 203 - 204 - 580 - 584 - 602 - 886 - 890

Dos cifras: 04 - 17 - 41 - 45 - 67 - 75 - 81 - 94 - 98

🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?

- Centro Comercial Plaza Norte 2, local B-86, avenida del Juncal, 15-16, San Sebastián de los Reyes, 28700, Madrid.

- Calle Boltaña, 30, Madrid, 28022, Madrid.

- Calle de la Riera Alta, 33, local 4, Barcelona, 08001, Barcelona.

- Calle Polvoranca, 20, Getafe, 28901, Madrid.

- Calle San Agustín, 65, edificio Yaiza, Los Realejos, 38410, Santa Cruz de Tenerife.