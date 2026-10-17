Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del sábado 17 de octubre
Comprueba en directo los resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 17 de octubre.
👉Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 15 de octubre.
Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 17 de octubre a las 13:00. Puedes comprobar los resultados en vivo en EL ESPAÑOL.
🔴 ¿Cuándo puedo empezar a cobrar mi premio?
Puedes empezar a cobrar tu premio del sorteo de hoy a partir de mañana, domingo 4 de octubre. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para solicitar el pago.
🔴 ¿Dónde puedo cobrarlo?
Los importes inferiores a 2.000 euros por décimo se cobran directamente en cualquier administración de loterías, mientras que los iguales o superiores a esa cantidad requieren acudir a una entidad bancaria colaboradora presentando tu DNI en vigor.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda aplica una retención del 20% sobre la cantidad del premio que supere los 40.000 euros. En el primer premio de hoy, el gravamen se calcula solo sobre los 20.000 euros que exceden ese límite exento.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado como el hoy, 3 de octubre, cada décimo cuesta 6 €.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Lotería Nacional, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo de hoy!
¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.
El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!