Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del sábado 17 de octubre

Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 17 de octubre a las 13:00. Puedes comprobar los resultados en vivo en EL ESPAÑOL.

🔴 ¿Cuándo puedo empezar a cobrar mi premio?

Puedes empezar a cobrar tu premio del sorteo de hoy a partir de mañana, domingo 4 de octubre. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para solicitar el pago.

🔴 ¿Dónde puedo cobrarlo?

Los importes inferiores a 2.000 euros por décimo se cobran directamente en cualquier administración de loterías, mientras que los iguales o superiores a esa cantidad requieren acudir a una entidad bancaria colaboradora presentando tu DNI en vigor.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?

Hacienda aplica una retención del 20% sobre la cantidad del premio que supere los 40.000 euros. En el primer premio de hoy, el gravamen se calcula solo sobre los 20.000 euros que exceden ese límite exento.