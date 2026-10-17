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Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del sábado 17 de octubre

Comprueba en directo los resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 17 de octubre.

👉Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 15 de octubre.

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Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 17 de octubre a las 13:00. Puedes comprobar los resultados en vivo en EL ESPAÑOL.

🔴 ¿Cuándo puedo empezar a cobrar mi premio?

Puedes empezar a cobrar tu premio del sorteo de hoy a partir de mañana, domingo 4 de octubre. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para solicitar el pago.

🔴 ¿Dónde puedo cobrarlo?

Los importes inferiores a 2.000 euros por décimo se cobran directamente en cualquier administración de loterías, mientras que los iguales o superiores a esa cantidad requieren acudir a una entidad bancaria colaboradora presentando tu DNI en vigor.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?

Hacienda aplica una retención del 20% sobre la cantidad del premio que supere los 40.000 euros. En el primer premio de hoy, el gravamen se calcula solo sobre los 20.000 euros que exceden ese límite exento.

  1. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?

    En los sorteos de sábado como el hoy, 3 de octubre, cada décimo cuesta 6 €.

  2. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?

    Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.

    El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.

  3. Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.

  4. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?

    Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.

  5. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?

    Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.

  6. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.

  7. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?

    El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.

  8. Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales

    En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.

    Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.

  9. Lotería Nacional, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo de hoy!

    ¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.

    El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!