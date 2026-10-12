Lotería Nacional del Día de la Hispanidad hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo extraordinario del 12 de octubre

El sorteo repartirá 105 millones de euros en premios y comenzará a las 21:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

Cada décimo cuesta 15 euros y el premio especial asciende a 15 millones de euros para un único boleto que coincida con el número del primer premio y la serie y fracción designadas.

El sorteo también contempla un primer premio de 130.000 euros por décimo y un segundo de 25.000 euros, además de premios por aproximaciones, centenas, terminaciones, extracciones y reintegros.

El número anterior y el posterior al primer premio recibirán 2.400 euros por décimo, mientras que las aproximaciones al segundo estarán dotadas con 1.532,50 euros. Asimismo, habrá cinco extracciones de cuatro cifras, quince de tres cifras y dos de dos cifras.