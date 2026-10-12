Lotería Nacional del Día de la Hispanidad hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo extraordinario del 12 de octubre
La Lotería Nacional celebra este lunes el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad, una cita especial que coincide con la Fiesta Nacional de España.
Comprobar resultado del Gordo de la Primitiva del domingo 11 de octubre
El sorteo repartirá 105 millones de euros en premios y comenzará a las 21:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.
Cada décimo cuesta 15 euros y el premio especial asciende a 15 millones de euros para un único boleto que coincida con el número del primer premio y la serie y fracción designadas.
El sorteo también contempla un primer premio de 130.000 euros por décimo y un segundo de 25.000 euros, además de premios por aproximaciones, centenas, terminaciones, extracciones y reintegros.
El número anterior y el posterior al primer premio recibirán 2.400 euros por décimo, mientras que las aproximaciones al segundo estarán dotadas con 1.532,50 euros. Asimismo, habrá cinco extracciones de cuatro cifras, quince de tres cifras y dos de dos cifras.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Qué ocurre si compraste el décimo por internet?
Quienes adquirieron su apuesta a través de la web o la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado pueden gestionar el cobro desde su propia cuenta. En los premios importantes, será necesario completar los pasos de verificación y facilitar una cuenta bancaria para recibir el dinero, conforme al procedimiento establecido por SELAE.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | BBVA y CaixaBank, entidades autorizadas para cobrar grandes premios
Los ganadores de premios importantes de la Lotería Nacional pueden acudir a las entidades bancarias colaboradoras indicadas por Loterías y Apuestas del Estado: BBVA y CaixaBank. Para solicitar el cobro deberán presentar la documentación de identificación necesaria y el décimo premiado. Las entidades colaboradoras no pueden cobrar comisiones por el pago de estos premios.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Dónde cobrar los premios del sorteo extraordinario
El lugar de cobro depende de la cuantía del premio y de dónde se haya comprado el décimo. Los premios menores pueden cobrarse en los puntos de venta oficiales de Loterías, mientras que para los premios de mayor importe hay que acudir a una entidad financiera colaboradora autorizada por SELAE. Es importante conservar el décimo original y comprobar las condiciones oficiales de cobro.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos
Los premios de hasta 40.000 euros están exentos del gravamen especial de la Lotería Nacional. Cuando el importe supera esa cifra, el impuesto se calcula sobre el exceso, no sobre el premio completo. Por eso, un premio de 25.000 euros no estaría sujeto a esta retención, mientras que uno de 130.000 euros sí tributaría por la parte que supera el límite.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cuánto hay que pagar a Hacienda por el premio especial?
El premio especial anunciado para el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad asciende a 15 millones de euros por décimo. Si una persona recibe íntegramente esa cantidad, se aplicaría una retención del 20% sobre los 14.960.000 euros que exceden del mínimo exento. El importe neto sería de 12.008.000 euros, tras una retención de 2.992.000 euros.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Así tributa el primer premio de 130.000 euros por décimo
El primer premio de este sorteo está dotado con 1.300.000 euros por serie, equivalentes a 130.000 euros por décimo. Si el premio corresponde íntegramente a una persona, Hacienda retiene el 20% de los 90.000 euros que superan el mínimo exento de 40.000 euros. Por tanto, el ganador recibiría 112.000 euros netos.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional no siempre llegan íntegros al bolsillo del ganador. En los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación y, sobre la cantidad que exceda ese límite, se aplica una retención del 20%.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | El sorteo extraordinario reparte 105 millones de euros en premios
La Lotería Nacional celebra este lunes, 12 de octubre, el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad, una cita especial que coincide con la Fiesta Nacional de España. El sorteo comenzará a las 21:00 horas y repartirá 105 millones de euros en premios entre los participantes.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cuánto cuesta un décimo para el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de este domingo, 12 de octubre de 2026, tiene varios detalles que es importante conocer. La participación mínima para jugar es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. Hoy, al tratarse de un sorteo extraordinario, el precio del décimo es de 15 euros.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cuál es el origen de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional son ya un clásico entre los ciudadanos. Los hay con más renombre, como el Sorteo de Navidad, y el famoso canto de los números y los premios por parte de los niños de San Ildefonso.
El hecho de que la Lotería Nacional haya calado entre la población se debe a la posibilidad de conseguir importantes cantidades de dinero con una pequeña aportación. Este tipo de sorteo comenzó a verse en la Edad Moderna.
Aunque no existen registros exactos, se cree que el concepto de los sorteos y la distribución de premios nació entre el siglo V y el siglo XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades españolas. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas. Es el caso de Italia y los Países Bajos.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Comienza la cobertura
¡Buenos días a todos! EL ESPAÑOL les da la bienvenida a la cobertura del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional que se llevará a cabo este domingo 12 de octubre de 2026. Un sorteo que comienza a las 21:00 horas. ¡Arrancamos!