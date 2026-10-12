Lotería Nacional Día Hispanidad hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo extraordinario del domingo 12 de octubre
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional del Día de la Hispanidad: sorteo extraordinario del domingo 12 de octubre de 2026.
- Premio de 15 millones de euros al décimo: 77.265, en la fracción 10 y serie 4
- Primer premio: 77.265
- Segundo premio: 43.526
- Cuatro cifras: 0504 - 4.880 - 5.304 - 6.938 - 9.736
- Tres cifras: 084 - 229 - 432 - 542 - 564 - 566 - 677 - 710 - 811 - 834 - 857 - 888 - 979 - 996 - 996
- Dos cifras: 19 - 45
- Reintegros: 5, 9 y 3
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Qué debo hacer si tengo un décimo premiado?
Para cobrar premios de hasta 2.000 euros puedes acudir a cualquier administración de lotería, mientras que para premios superiores tendrás que hacerlo en una entidad bancaria colaboradora, presentando el décimo ganador y tu documento de identidad. Recuerda que el plazo para cobrar el premio es de tres meses desde la fecha del sorteo.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Esta es una pregunta que no siempre agrada a quienes resultan ganadores de premios importantes, ya que no todos los premios tributan ante Hacienda.
La clave está en la cantidad obtenida: si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda retiene un 20 % sobre el exceso de esa cifra. En cambio, si el premio es inferior a ese umbral, el ganador recibe la totalidad del importe sin deducciones.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo de hoy caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cuánto gana un décimo con el Primer Premio?
130.000 € al décimo. ¡Imagínate la alegría de que tu número sea el afortunado!
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Cómo funcionan los premios de aproximaciones y reintegros?
Estos premios permiten que muchos jugadores se lleven algo incluso sin acertar los números principales, mostrando que la suerte puede tocar de formas inesperadas.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Por qué es especial el sorteo del 12 de octubre?
Además de repartir premios extraordinarios, coincide con la Fiesta Nacional de España, lo que lo convierte en un día de celebración, ilusión y tradición en todo el país.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Rivero, 31, Avilés, 33402, Asturias
- Teniente Coronel Gautier, 22, Ceuta, 51002, Ceuta
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Doctor Bonardell, 15, Alcázar de San Juan, 13600, Ciudad Real
- Carril, 27, Molins de Rei, 08750, Barcelona
- Comercio, 27, Toledo, 45001, Toledo
- Calle Bañeres, 1, Bajo, Bocairent, 46880, Valencia
- Calle Real, 22, Torrejón de la Calzada, 28991, Madrid
- Lluis Pascual Roca, 59, Sant Boi de Llobregat, 08830, Barcelona
- Avenida Almazora, 58, Castellón de la Plana, 12005, Castellón
- Virgen de la Paz, 20, Manzanares, 13200, Ciudad Real
- Pintor Lizcano, 2, Alcázar de San Juan, 13600, Ciudad Real
- Avenida Juan Pablo II, 8, Granada, 18013, Granada
- Centro Comercial Plaza Aluche, Local B27, Avenida Los Poblados, Madrid, 28044, Madrid
- Plaza Ribadavia, 3, Redondela, 36800, Pontevedra
- Avenida de la Cruz, 9, Albaida del Aljarafe, 41809, Sevilla
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Reintegros
Los reintegros permiten recuperar los 15 euros que cuesta cada décimo. Los números que obtienen este premio son aquellos cuya última cifra coincide con las extracciones de reintegro establecidas para el sorteo. Las cifras premiadas son el 5, 9 y 3.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¡Un décimo se lleva el premio especial de millones de euros!
¡La gran fortuna del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad ya tiene protagonista! El premio especial corresponde al número 77.265, en la fracción 10 y serie 4. La cuantía oficial de esta categoría asciende a 15.000.000 de euros para el décimo agraciado.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¡El primer premio reparte 130.000 euros por décimo!
¡Llega uno de los momentos más esperados del sorteo! El primer premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad corresponde al número 77.265, agraciado con 1.300.000 euros por serie. Esto significa que cada décimo ganador recibe 130.000 euros antes de impuestos.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¡El segundo premio ya tiene número ganador!
¡Ya conocemos el número agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad! El 43.526 se lleva 250.000 euros por serie, equivalentes a 25.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Extracciones de cuatro cifras
Los premios de 375 euros al décimo ya están saliendo. Los números de cuatro cifras premiados son:
La primera extracción es el 4.880
La segunda extracción es el 0504
La tercera extracción es el 5.304
La cuarta extracción es el 6.938
La quinta extracción es el 9.736
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Extracciones de tres cifras
Los premios de 75 euros al décimo ya están saliendo. Las tres últimas cifras de los décimos premiados son:
La primera extracción es el 566
La segunda extracción es el 857
La tercera extracción es el 677
La cuarta extracción es el 229
La quinta extracción es el 811
La sexta extracción es el 996
La séptima extracción es el 710
La octava extracción es el 979
La novena extracción es el 888
La décima extracción es el 834
La undécima extracción es el 542
La duodécima extracción es el 996
La decimotercera extracción es el 564
La decimocuarta extracción es el 432
La decimoquinta extracción es el 084
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Extracciones de dos cifras
Los premios de 30 euros al décimo ya están saliendo. Las dos últimas cifras de los décimos premiados son:
La primera extracción es el 19
La segunda extracción es el 45
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | Menos de 5 minutos para el sorteo
A las 21:00 horas dará comienzo el sorteo extraordinario de hoy.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | ¿Quién canta los números de la Lotería Nacional?
Los niños del Colegio de San Ildefonso son los encargados de cantar los números, una tradición centenaria que emociona a todos y da ese toque único al sorteo.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | El segundo premio está dotado con 25.000 euros por décimo
El segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad reparte 250.000 euros por serie, equivalentes a 25.000 euros por décimo. Al no superar los 40.000 euros, esta cantidad está exenta del gravamen especial aplicado a los premios de las loterías estatales.
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Lotería Nacional Día de la Hispanidad, en directo | La venta de décimos termina antes del comienzo del sorteo
La comercialización de décimos para esta edición extraordinaria tiene un horario especial al coincidir con un festivo nacional. Según la información publicada para el sorteo de este 12 de octubre, la venta digital finalizó a las 14:00 horas, siete horas antes del inicio previsto a las 21:00.