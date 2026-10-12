Lotería Nacional Día Hispanidad hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo extraordinario del domingo 12 de octubre

- Premio de 15 millones de euros al décimo: 77.265, en la fracción 10 y serie 4

- Primer premio: 77.265

- Segundo premio: 43.526

- Cuatro cifras: 0504 - 4.880 - 5.304 - 6.938 - 9.736

- Tres cifras: 084 - 229 - 432 - 542 - 564 - 566 - 677 - 710 - 811 - 834 - 857 - 888 - 979 - 996 - 996

- Dos cifras: 19 - 45

- Reintegros: 5, 9 y 3