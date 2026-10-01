Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 1 de octubre de 2026

Si has conseguido algún premio en el sorteo de hoy, podrás cobrarlo a partir de mañana viernes, 2 de octubre.

Para premios menores de 2.000 euros por décimo, puedes acudir a cualquier administración de Loterías presentando tu décimo. Si compraste el décimo por la web o app oficial, el importe se abonará automáticamente en tu saldo de usuario.

Si el premio es de 2.000 euros o más, deberás cobrarlo en una entidad bancaria autorizada (como BBVA o CaixaBank).