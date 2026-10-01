Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 1 de octubre de 2026
La Lotería Nacional celebra a las 21:00 horas, un nuevo sorteo, con un primer premio dotado con 30.000 euros por décimo.
👉 El Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del domingo 27 de septiembre, en directo
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, jueves 1 de octubre un nuevo sorteo de Lotería Nacional.
- Primer premio (30.000 €): 81544
- Segundo premio (6.000 €): 11864
- Últimas 4 cifras (75 €): 1484, 8565, 6705, 9138
- Últimas 3 cifras (15 €): 991, 516, 533, 537, 790, 369, 106
- Últimas 2 cifras (6 €): 44, 33, 81, 25, 33, 96, 10, 49, 88
- Reintegros (3 €): 4, 3 y 9
Los premios de la Lotería Nacional se pueden cobrar a partir de mañana viernes, 2 de octubre.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si has conseguido algún premio en el sorteo de hoy, podrás cobrarlo a partir de mañana viernes, 2 de octubre.
Para premios menores de 2.000 euros por décimo, puedes acudir a cualquier administración de Loterías presentando tu décimo. Si compraste el décimo por la web o app oficial, el importe se abonará automáticamente en tu saldo de usuario.
Si el premio es de 2.000 euros o más, deberás cobrarlo en una entidad bancaria autorizada (como BBVA o CaixaBank).
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen los reintegros!
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 1 de octubre, han sido el 4, 3 y 9.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional, en directo | ¡Sale el primer premio del sorteo de hoy!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 81544.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional | ¡Sale el segundo premio del sorteo de hoy!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 11864.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 1484
La segunda es el 8565
La tercera es el 6705
La cuarta es el 9138
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Salen las extracciones de tres cifras!
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 991
La segunda es el 516
La tercera es el 533
La cuarta es el 537
La quinta es el 790
La sexta es el 369
La séptima es el 106
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen las extracciones de dos cifras!
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 44
La segunda es el 33
La tercera es el 81
La cuarta es el 25
La quinta es el 33
La sexta es el 96
La séptima es el 10
La octava es el 49
La novena es el 88
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¡Empieza el sorteo!
Son las 21:00 horas en punto y ¡empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
Los bombos ya han comenzado a girar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. La suerte está en marcha y la emoción es máxima en este inicio de octubre. En los próximos minutos irán saliendo las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, previas a los premios gordos de la noche.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué premios se reparten en el sorteo?
En el sorteo de hoy jueves hay en juego varios premios principales y pedreas que conviene tener muy presentes.
El premio más cotizado es el Primer Premio, dotado con 30.000 euros al décimo (300.000 euros a la serie). Le sigue el Segundo Premio, que repartirá 6.000 euros al décimo (60.000 euros a la serie). Además, se realizan extracciones especiales de cuatro, tres y dos cifras, que otorgan premios menores pero muy repartidos.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy arranca a las 21:00 horas en punto (hora peninsular de España).
Como la venta oficial ya cerró a las 20:30, la suerte ya está echada.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¡Cierra la venta oficial de décimos!
Llegamos a las 20:30 horas y se acaba de cumplir el plazo oficial.
Se cierra definitivamente la venta de décimos para el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, tanto en las administraciones físicas como en la plataforma oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué porcentaje se reparte en premios?
La Lotería Nacional destina aproximadamente el 70% de lo recaudado en cada emisión al reparto de premios entre los jugadores. El resto se distribuye entre gastos de gestión, comisiones para las administraciones y la aportación correspondiente al Estado.
Este porcentaje se ha mantenido bastante estable a lo largo de los años, consolidando a la Lotería Nacional como uno de los juegos con mejor proporción de devolución en premios de toda España.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Qué pasa si acierto solo el reintegro?
En el sorteo de hoy jueves, cada décimo cuesta 3 euros, por lo que recibirán exactamente esos 3 euros de vuelta. Hay tres reintegros en total: la última cifra del primer premio y otros dos números extraídos al final del sorteo.
Al ser un importe menor de 2.000 euros, pueden cobrarlo de forma inmediata en cualquier administración de Loterías presentando su boleto. Si lo compraron a través de la web oficial, el saldo se acreditará directamente en su cuenta de usuario.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Cómo se cobra un premio de la Lotería Nacional?
Cobrar un premio de la Lotería Nacional depende del importe que hayan ganado. Si el premio es inferior a 2.000 euros por décimo, se considera un premio menor.
Pueden cobrarlo directamente en metálico en cualquier administración de loterías oficial, presentando únicamente el boleto premiado. Si compraron el décimo por internet, el dinero se ingresará automáticamente en su cuenta de usuario.
Para premios de 2.000 euros o más, deben acudir a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado (como BBVA o CaixaBank). El ingreso se realiza mediante transferencia o cheque. Recuerden que no cobran comisiones por este trámite.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuál es el precio de un décimo?
Para el sorteo ordinario de hoy jueves, el precio es de solo 3 euros por décimo. Es la opción más económica de la semana. Los sorteos ordinarios de los sábados cuestan 6 euros.
Cuando se trata de sorteos especiales de sábado, el importe sube a 12 o 15 euros, mientras que los Sorteos Extraordinarios —como el de Navidad o El Niño— alcanzan los 20 euros.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar décimos?
En la mayoría de las administraciones físicas y en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, la hora límite para adquirir décimos de la Lotería Nacional del jueves es a las 20:30 horas.
Sin embargo, en algunos puntos de venta o plataformas online de terceros, la venta puede finalizar un poco antes, hacia las 20:00 horas.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
Hoy hay varios premios muy interesantes en juego.
El más buscado es el primer premio, que reparte 30.000 euros por cada décimo. Le sigue un segundo premio, agraciado con 6.000 euros al décimo. Además, se reparten premios a las extracciones de cuatro, tres y dos cifras.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de hoy es a las 21:00 horas en punto.
Falta muy poco para que empiecen a girar los bombos. Recuerden que es la hora oficial peninsular en España. A esa hora exacta arranca la extracción de los números en el salón de Loterías.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL para la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves 1 de octubre.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!