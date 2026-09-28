El Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del domingo 27 de septiembre, en directo
Esta es la combinación ganadora del Gordo de la Primitiva de hoy: 21, 33, 35, 12 y 51 (reintegro 2).
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 26 de septiembre.
El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 13 de septiembre, ha terminado con los números 21, 33, 35, 12 y 51 como combinación ganadora, mientras que el número clave o reintegro ha sido el 2.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo revisar los resultados?
Los resultados del sorteo de hoy pueden consultarse de inmediato en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, así como en su aplicación móvil. Si compraste tu boleto online, el sistema comprueba automáticamente si ha resultado premiado, sin necesidad de que realices ninguna gestión adicional.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cómo reclamo mi premio si he ganado?
Si tu boleto ha resultado premiado, puedes reclamarlo a partir de mañana lunes en cualquier administración de loterías si el importe es inferior a 2.000 euros, o en una entidad bancaria autorizada presentando tu DNI si la cantidad es igual o superior a esa cifra.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuál es la combinación ganadora?
El sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 27 de septiembre, ha dejado como combinación ganadora los números 21, 33, 35, 12 y 51, mientras que el número clave o reintegro ha sido el 2.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¿Hay que pedir cita en el banco para cobrar?
Para premios de gran cuantía, se recomienda pedir cita previa en la entidad bancaria colaboradora antes de acudir, ya que el proceso de verificación e ingreso puede requerir tiempo y una atención personalizada por parte de un gestor especializado.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¿El premio cuenta como herencia si fallezco antes de cobrarlo?
Si el ganador fallece antes de reclamar el premio, este pasa a formar parte de la masa hereditaria y deberá tramitarse junto al resto de bienes, tributando según corresponda por el Impuesto de Sucesiones.
Los herederos deben respetar igualmente el plazo de tres meses para no perder el derecho al cobro.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¿Puedo cobrar mi premio de forma anónima?
No es posible cobrar de forma completamente anónima un premio superior a 2.000 euros, ya que la normativa exige identificar al titular mediante DNI en las entidades bancarias colaboradoras. Los importes inferiores sí pueden cobrarse sin aportar documentación adicional.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Al tratarse de un sorteo semanal, la próxima cita con El Gordo de la Primitiva será el domingo 4 de octubre de 2026, también a las 21:40 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¿Qué pasa si mi boleto está roto o deteriorado?
Un boleto deteriorado sigue siendo válido para el cobro siempre que puedan identificarse con claridad los números, el clave y el sorteo correspondiente.
Si el daño impide su lectura, conviene acudir a una administración de loterías para que valoren su estado antes de proceder al pago.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio?
Dispones de un plazo máximo e improrrogable de tres meses desde el día siguiente a la celebración del sorteo de hoy para reclamar. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca de forma definitiva.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¿He acertado el reintegro?
El número clave o reintegro del sorteo de hoy ha sido el 2. Si tu boleto coincide únicamente con esta cifra, sin acertar ninguno de los cinco números principales, recuperas el importe exacto jugado, es decir, 1,50 euros por apuesta simple.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio del sorteo de hoy es imprescindible presentar el boleto original en buen estado, sin roturas ni enmiendas. Si el importe es igual o superior a 2.000 euros, además deberás acudir a una entidad bancaria autorizada con tu DNI en vigor.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¿Puedo compartir mi premio sin pagar impuestos por donación?
Repartir un premio del Gordo de la Primitiva entre varias personas después de cobrarlo puede considerarse una donación y tributar como tal. Para evitarlo, es recomendable formalizar la titularidad compartida antes del cobro.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cómo sé si he ganado?
Para saber si tu boleto ha resultado premiado, compara tus cinco números y el número clave jugado con la combinación ganadora de hoy: 21, 33, 35, 12 y 51, reintegro 2.
Según cuántos números y si coincide o no el clave, tu boleto puede entrar en alguna de las ocho categorías de premio del sorteo.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuál es la combinación ganadora de hoy?
El sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 27 de septiembre, ha dejado como combinación ganadora los números 21, 33, 35, 12 y 51, mientras que el número clave o reintegro ha sido el 2.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cómo reclamo mi premio si he ganado?
Si tu boleto ha resultado premiado, puedes reclamarlo a partir de mañana lunes en cualquier administración de loterías si el importe es inferior a 2.000 euros, o en una entidad bancaria autorizada presentando tu DNI si la cantidad es igual o superior a esa cifra.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo revisar los resultados?
Los resultados del sorteo de hoy pueden consultarse de inmediato en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, así como en su aplicación móvil. Si compraste tu boleto online, el sistema comprueba automáticamente si ha resultado premiado, sin necesidad de que realices ninguna gestión adicional.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa clara para los premios de lotería: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.
Es decir, los primeros 40.000 euros de cualquier premio están completamente exentos de tributación, y solo el importe que exceda esa cifra soporta la retención correspondiente.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobación tras conocer el resultado
Tras la celebración del sorteo de hoy, domingo 27 de septiembre, es imprescindible revisar minuciosamente cada cifra del boleto con los datos oficiales emitidos por Loterías y Apuestas del Estado.
Si tu combinación coincide con la extracción, has obtenido un resultado afortunado en el Gordo de la Primitiva. A partir de este instante, debes proteger bien tu resguardo y conocer los pasos necesarios para realizar el cobro.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Tenemos combinación ganadora!
¡Los bombos ya han determinado número ganador!
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva corresponde, por orden de aparición, a los números 21, 33, 35, 12 y 51 mientras que el número clave o reintegro es el 2.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¡Arranca el sorteo!
En menos de 5 minutos podrás comprobar el número ganador del Gordo de la Primitiva.