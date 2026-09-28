El Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del domingo 27 de septiembre, en directo

El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 13 de septiembre, ha terminado con los números 21, 33, 35, 12 y 51 como combinación ganadora, mientras que el número clave o reintegro ha sido el 2.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.