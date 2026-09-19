Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 19 de septiembre, hoy
La Lotería Nacional vuelve a repartir suerte este sábado 19 de septiembre con un primer premio de 600.000 € por serie.
Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 19 de septiembre:
- Primer premio: 76.112
- Segundo premio: 76.679
- Reintegros: 2, 5, 6
- Cuatro cifras: 0050 - 1.108 - 2.923 - 6.421
- Tres cifras: 127 - 250 - 294 - 318 - 376 - 405 - 611 - 882 - 942 - 983
- Dos cifras: 03 - 11 - 20 - 21 - 24 - 46 - 67 - 79 - 99
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Reina Victoria, 9, Parla, 28980, Madrid
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Centro Comercial Carrefour, Avenida de Albufera, sin número, local 22, Alfafar, 46910, Valencia
- Armengual de la Mota, 13, local B3, Málaga, 29007, Málaga
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 2, 5, 6
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 19 de septiembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 76.112
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 76.679
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 1.108
La segunda es el 2.923
La tercera es el 6.421
La cuarta es el 0050
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 127
La segunda es el 942
La tercera es el 318
La cuarta es el 376
La quinta es el 983
La sexta es el 294
La séptima es el 611
La octava es el 882
La novena es el 405
La décima es el 250
300 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
La primera extracción es el 24
La segunda es el 20
La tercera es el 46
La cuarta es el 67
La quinta es el 79
La sexta es el 11
La séptima es el 99
La octava es el 03
La novena es el 21
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Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo
En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 19 de septiembre. ¡Mucha suerte a todos!
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Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.