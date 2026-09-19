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Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 19 de septiembre, hoy

La Lotería Nacional vuelve a repartir suerte este sábado 19 de septiembre con un primer premio de 600.000 € por serie.

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Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 19 de septiembre:

- Primer premio: 76.112

- Segundo premio: 76.679

- Reintegros: 2, 5, 6

- Cuatro cifras: 0050 - 1.108 - 2.923 - 6.421

- Tres cifras: 127 - 250 - 294 - 318 - 376 - 405 - 611 - 882 - 942 - 983

- Dos cifras: 03 - 11 - 20 - 21 - 24 - 46 - 67 - 79 - 99

  1. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?

    Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.

    El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.

  2. Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?

    Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.

  3. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?

    En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo.

    El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis.

  4. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    - Reina Victoria, 9, Parla, 28980, Madrid

  5. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    - Centro Comercial Carrefour, Avenida de Albufera, sin número, local 22, Alfafar, 46910, Valencia

    - Armengual de la Mota, 13, local B3, Málaga, 29007, Málaga

  6. Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 2, 5, 6

  7. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 19 de septiembre!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 76.112

    600.000 euros por serie

  8. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 76.679

    120.000 euros a la serie

  9. Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras

    La primera es el 1.108

    La segunda es el 2.923

    La tercera es el 6.421

    La cuarta es el 0050

    1.500 euros a la serie

  10. Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    La primera es el 127

    La segunda es el 942

    La tercera es el 318

    La cuarta es el 376

    La quinta es el 983

    La sexta es el 294

    La séptima es el 611

    La octava es el 882

    La novena es el 405

    La décima es el 250

    300 euros a la serie

  11. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras

    La primera extracción es el 24

    La segunda es el 20

    La tercera es el 46

    La cuarta es el 67

    La quinta es el 79

    La sexta es el 11

    La séptima es el 99

    La octava es el 03

    La novena es el 21

  12. Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo

    El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

  13. Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo

    En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 19 de septiembre. ¡Mucha suerte a todos!

  14. Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.

  15. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?

    Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.

  16. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?

    Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.

  17. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.

  18. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?

    El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia

  19. Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales

    En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.

    Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.

  20. Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?

    Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.