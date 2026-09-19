Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 19 de septiembre

Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 19 de septiembre a las 13:00:

- Primer premio:

- Segundo premio:

- Reintegros:

- Cuatro cifras:

- Tres cifras:

- Dos cifras:

🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.