Comprobar Cuponazo ONCE, en directo | Resultados y premios del sorteo de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026
ONCE celebra el sorteo del Cuponazo y repartirá un primer premio de 6 millones de euros.
Los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 18 de septiembre:
Número Premiado:
Serie:
A las 21:25 horas, la ONCE dará a conocer los números premiados.
Cada cupón tiene un coste de 3 euros y ofrece un premio mayor de 6 millones de euros para quien acierte las cinco cifras junto con la serie.
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Cuántos números ganadores hay hoy?
En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy se extrae una única combinación principal. Esta extracción consta de un número de cinco cifras y un número de serie. Ese número único determina el premio mayor de 6 millones de euros para la serie agraciada.
El mismo número de cinco cifras otorga los 134 premios secundarios de 40.000 euros en el resto de series. Además, esa misma combinación genera miles de premios derivados. Se premian las cuatro, tres y dos cifras iniciales y finales. También se entregan los reintegros a la primera o última cifra.
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Comprobar Cuponazo ONCE | ¿Cuánto cuesta un boleto?
El precio de un boleto del Cuponazo de la ONCE es de 3 euros. Con este importe se opta directamente al premio principal de 6 millones de euros a las cinco cifras y la serie.
Además, el mismo boleto permite participar por los 134 premios secundarios de 40.000 euros. Los cupones se pueden adquirir a través de los vendedores autorizados de la ONCE o en su página web oficial.
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la lotería en España están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros. Las cantidades que superen este importe aplican una retención del 20%.
Los premios iguales o inferiores a 40.000 euros se cobran de forma íntegra. Esto incluye los premios secundarios de 40.000 euros del Cuponazo.
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Cuponazo ONCE hoy | ¿Hasta cuándo puedo comprar boletos del sorteo?
La venta de boletos para el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy finaliza a las 20:55 horas. Los participantes disponen hasta esa hora límite para adquirir sus participaciones.
Los cupones se pueden comprar de forma presencial a través de los vendedores autorizados. También están disponibles de manera online en la página web oficial de JuegosONCE.
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Cuándo es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra hoy, viernes 18 de septiembre. La extracción oficial de los números comenzará a las 21:25 horas. El evento tiene lugar en el salón de sorteos de la ONCE en Madrid.
La venta de boletos se mantendrá abierta hasta las 20:55 horas. A partir de esa hora se cierra la comercialización para el sorteo de esta noche.
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE reparte hoy una amplia variedad de premios. El premio principal asciende a 6 millones de euros para la combinación que coincida en las cinco cifras y la serie.
Adicionalmente, se entregan 134 premios de 40.000 euros a los acertantes de las cinco cifras. Las coincidencias parciales también reciben recompensa económica. Se abonan 500 euros a las cuatro primeras o últimas cifras del número extraído.
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Comprobar Cuponazo ONCE | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Si se compró en un punto físico, es imprescindible presentar el cupón original en buen estado. Para importes pequeños, el pago se realiza a través de los vendedores o puntos de venta autorizados.
Si el premio supera los 2.000 euros, se exige la identificación personal mediante DNI o NIE. El cobro se tramita en las delegaciones de la ONCE o en entidades bancarias colaboradoras.
Los boletos comprados en la web oficial se ingresan automáticamente en la cuenta del usuario. El plazo máximo de cobro es de 30 días.
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Cuponazo ONCE hoy | ¿Cuál fue la última combinación ganadora?
La última combinación ganadora del Cuponazo de la ONCE corresponde al viernes pasado, 11 de septiembre de 2026. El número premiado con los 6 millones de euros fue el 94543. La serie ganadora de ese sorteo fue la 103.
Los números anterior y posterior al premiado también recibieron compensación. Los aciertos parciales de las cifras iniciales o finales de este número obtuvieron sus respectivos premios menores.
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Cuánto cuesta un boleto?
El precio de un boleto del Cuponazo de la ONCE es de 3 euros. Por este importe se opta al premio principal de 6 millones de euros. También se participa por los 134 premios secundarios de 40.000 euros a las cinco cifras.
Los cupones se pueden adquirir a través de los vendedores oficiales de la ONCE. También están disponibles de forma electrónica en la web oficial.
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra esta noche a las 21:25 horas. La extracción oficial de los números se realiza en Madrid. La venta de boletos para este sorteo finaliza a las 20:55 horas.
Quienes deseen participar todavía pueden comprar sus cupones en los puntos de venta autorizados o por internet.
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy | ¿Qué premios se reparten en el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy reparte varias categorías de premios. El premio principal es de 6.000.000 de euros. Esta cantidad corresponde al boleto que acierte las cinco cifras y la serie.
También existen 134 premios secundarios de 40.000 euros para las cinco cifras. Además, el sistema premia tanto los inicios como las terminaciones del número ganador. Se otorgan 500 euros a las cuatro primeras o últimas cifras. Los aciertos de las tres primeras o últimas cifras ganan 50 euros. Las dos cifras iniciales o finales reciben 6 euros.
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este directo tan especial! Hoy, viernes 18 de septiembre, la ilusión se palpa en el ambiente porque estamos a punto de vivir un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE.
Faltan apenas un par de horas para que los bombos empiecen a girar y descubramos quién será el afortunado que se lleve a casa esos increíbles 6 millones de euros.
¡Síguelo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL!