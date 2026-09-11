Comprobar Lotería Nacional, en directo | Resultados y premios del sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026
El primer premio (30.000 €) de Lotería Nacional de hoy ha sido el 46.144 y ha caído en Cádiz, Palma de Mallorca y Estepona (Málaga).
👉 Comprobar resultados del sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del sábado, 5 de septiembre.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional con los siguientes números ganadores:
-Primer premio (30.000 €): 46.144
-Segundo premio (6.000 €): 41.758
-Últimas 4 cifras (75 €): 5.899, 8.054, 1.242 y 5.703.
-Últimas 3 cifras (15 €): 737, 171, 145, 913, 765, 772 y 228.
-Últimas 2 cifras (6 €): 52, 81, 99, 48, 61, 14, 90, 31 y 10.
-Reintegros (3 €): 4, 1 y 5.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio de la Lotería Nacional a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
La Agencia Tributaria en España aplica una regla fija y sencilla para los premios de Loterías y Apuestas del Estado: Hacienda se queda con el 20% de la cantidad que exceda los 40.000 euros.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 10 de septiembre, ha caído en:
- Bulevar Ciudad de Vicar, 5, Vícar, Almería
- Badal, 161, Barcelona, Barcelona
- La Plaça, 14, Taradell, Barcelona
- Bizkai, 77, Galdakao, Bizkaia
- San Juan, 23, Gernika, Bizkaia
- Diego Arias, 24 (Esq. La Rosa), Cádiz, Cádiz
- Jose Velarde, 19, Conil de la Frontera, Cádiz
- Porvera, 61, Jerez de la Frontera, Cádiz
- Santiago Ramón y Cajal, 4 - L 10, Jerez de la Frontera, Cádiz
- Palma, 5-B, Los Barrios, Cádiz
- San Marcos, 169, San Fernando, Cádiz
- Avda. Concordia, 13, Muriedas, Cantabria
- Barrio de Corbán, 2-B, San Román, Cantabria
- Avda. de Andalucía, 4, Moriles, Córdoba
- Pza. Catalunya, 15, Llagostera, Girona
- Plz. Dels Pins, 42, Ciutadella De Menorca, Illes Balears
- Carlos V, 1, Arrecife, Las Palmas
- Henry Dunant, 19, Las Palmas Gc, Las Palmas
- Plaza Puxmarina, 3, Murcia, Murcia
- Avda. de Las Palmeras, 46, Finca España, Santa Cruz de Tenerife
- Emilio Calzadilla, 42, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife
- Félix Rodríguez de la Fuente, 2, Fuentes de Andalucía, Sevilla
- Almussafes, 8, Benifaió, Valencia/València
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Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 10 de septiembre, ha tocado en:
- Jose Del Toro, 13 (Moderno), Cádiz
- Avda. Alejandro Rossello, 18, Palma de Mallorca, Illes Balears
- Avda. Andalucía, 62, Estepona, Málaga
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿El premio de la Lotería Nacional cuenta como herencia?
Si el ganador fallece antes de cobrar el premio, este pasa a formar parte de la masa hereditaria y los herederos deberán tramitarlo junto con el resto de bienes, tributando por el Impuesto de Sucesiones según corresponda en su comunidad autónoma.
Es importante no dejar pasar el plazo de tres meses durante la gestión de la herencia, ya que el derecho al cobro caduca igualmente en caso de fallecimiento del titular.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Puedo cobrar el premio de forma anónima?
Loterías y Apuestas del Estado no permite el cobro anónimo de premios superiores a 2.000 euros, ya que la normativa antiblanqueo obliga a identificar al beneficiario mediante DNI en bancos colaboradores.
Los premios inferiores a esa cantidad sí pueden cobrarse en administraciones sin dejar rastro documental adicional. Esta medida busca garantizar la trazabilidad de los pagos y evitar el uso fraudulento del sistema de loterías públicas.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si pierdo el décimo premiado?
Si pierdes un décimo premiado, puedes solicitar su anulación y el cobro del premio mediante un expediente de jurisdicción voluntaria ante notario o juzgado, un trámite que puede alargarse varios meses.
Por eso se recomienda fotografiar ambas caras del décimo nada más comprarlo y guardarlo en un lugar seguro, ya que sin el justificante físico el proceso de reclamación se complica considerablemente y no existe garantía de recuperar el importe correspondiente.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Prohibido cobrar comisiones bancarias por tu premio
Al acudirte a un banco colaborador para cobrar tu primer premio, la entidad tiene prohibido cobrarte cualquier tipo de comisión por la gestión. El ingreso del dinero del sorteo debe realizarse de forma limpia y transparente.
Tampoco pueden obligarte a contratar productos financieros como seguros o fondos para tramitar el cobro. Exige el importe total de tu premio y mantén el control absoluto sobre el destino de tu patrimonio recién adquirido.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Trámites para cobrar el primer premio en el banco
Para los afortunados del primer premio de 30.000 euros por décimo, el cobro no se realiza en la ventanilla habitual. Al superar los 2.000 euros, la normativa exige acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE.
Bancos como BBVA o CaixaBank gestionarán el ingreso directo en tu cuenta personal. Recuerda acudir provisto de tu DNI en vigor y el billete premiado para cumplir con la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo cobrar premios menores de 2.000 euros?
Si al comprobar tu boleto descubres que has ganado una cifra menor, aproximación, centena o reintegro, el trámite es sencillo. Todos los premios inferiores a 2.000 euros se cobran al instante en cualquier administración oficial.
Solo debes presentar tu décimo original en perfecto estado de conservación.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo evento de la Lotería Nacional tras el de hoy, jueves 10 de septiembre, será el sorteo extraordinario del sábado.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda?
En la Lotería Nacional en España, los primeros 40.000 € de cada premio están totalmente exentos de impuestos. Si el importe supera esa cifra, Hacienda aplica una retención fija del 20% únicamente sobre la cantidad que exceda los 40.000 €.
La retención se descuenta de forma automática al cobrar el premio, por lo que no requiere trámites adicionales en la declaración de la renta.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Primer consejo financiero: guarda la calma y la discreción
El primer paso tras verificar tus números agraciados es mantener la tranquilidad absoluta. La euforia inicial puede llevar a tomar decisiones precipitadas o comunicarlo de forma desmedida en tu entorno social.
La discreción es la mejor herramienta para proteger tu seguridad y privacidad. Tómate unos días para digerir la noticia antes de realizar grandes compras o anunciar a los cuatro vientos tu éxito en la Lotería Nacional.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo repartir un premio compartido sin pagar donaciones?
Si el décimo ganador fue comprado a medias entre amigos o familiares, nunca cobres la totalidad a nombre de una sola persona. Si luego transfieres el dinero, Hacienda podría considerarlo una donación sujeta a impuestos.
Para evitarlo, todos los titulares deben acudirse juntos al banco e identificarse como co-propietarios del boleto. De este modo, la entidad ingresará a cada uno su parte proporcional del premio obtenido sin recargos tributarios.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cobrar un décimo comprado en la web o app oficial
Si compraste tu participación mediante la página web o aplicación móvil de SELAE, el procedimiento tras el escrutinio es automático. Los premios menores se ingresan directamente en tu ciberbolsa de usuario.
Para cifras superiores, la plataforma solicitará la verificación de tus datos bancarios para realizar una transferencia directa. Ya que tu décimo cibernético queda custodiado electrónicamente con total validez.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 10 de septiembre, ha tocado en:
- Jose Del Toro, 13 (Moderno), Cádiz
- Avda. Alejandro Rossello, 18, Palma De Mallorca, Illes Balears
- Avda. Andalucia, 62, Estepona, Málaga
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 10 de septiembre, ha caído en:
- Bulevar Ciudad De Vicar, 5, Vícar, Almería
- Badal, 161, Barcelona, Barcelona
- La Plaça, 14, Taradell, Barcelona
- Bizkai, 77, Galdakao, Bizkaia
- San Juan, 23, Gernika, Bizkaia
- Diego Arias, 24 (Esq. La Rosa), Cádiz, Cádiz
- Jose Velarde, 19, Conil De La Frontera, Cádiz
- Porvera, 61, Jerez De La Frontera, Cádiz
- Santiago Ramon Y Cajal, 4 - L 10, Jerez De La Frontera, Cádiz
- Palma, 5-B, Los Barrios, Cádiz
- San Marcos, 169, San Fernando, Cádiz
- Avda. Concordia, 13, Muriedas, Cantabria
- Barrio De Corbán, 2-B, San Roman, Cantabria
- Avda. De Andalucia, 4, Moriles, Córdoba
- Pza. Catalunya, 15, Llagostera, Girona
- Plz. Dels Pins, 42, Ciutadella De Menorca, Illes Balears
- Carlos V, 1, Arrecife, Las Palmas
- Henry Dunant, 19, Las Palmas Gc, Las Palmas
- Plaza Puxmarina, 3, Murcia, Murcia
- Avda De Las Palmeras, 46, Finca España, Santa Cruz De Tenerife
- Emilio Calzadilla, 42, Santa Cruz De Tenerife, Santa Cruz De Tenerife
- Felix Rodriguez De La Fuente, 2, Fuentes De Andalucía, Sevilla
- Almussafes, 8, Benifaió, Valencia/València
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Plazo límite de tres meses para solicitar el pago
Tras conocer la combinación ganadora, la cuenta atrás para reclamar el dinero ha comenzado. El reglamento oficial fija un plazo estricto de tres meses, contabilizados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
Si dejas transcurrir el tiempo sin acudir al punto de cobro, tu décimo agraciado caducará de forma irreversible. Transcurrido ese periodo, los fondos no reclamados pasan a ingresar directamente en las arcas del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Trámites para cobrar el primer premio en el banco
Para los afortunados del primer premio de 30.000 euros por décimo, el cobro no se realiza en la ventanilla habitual. Al superar los 2.000 euros, la normativa exige acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE.
Bancos como BBVA o CaixaBank gestionarán el ingreso directo en tu cuenta personal. Recuerda acudir provisto de tu DNI en vigor y el billete premiado para cumplir con la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cómo cobrar premios menores de 2.000 euros
Si al comprobar tu boleto descubres que has ganado una cifra menor, aproximación, centena o reintegro, el trámite es sencillo. Todos los premios inferiores a 2.000 euros se cobran al instante en cualquier administración oficial.
Solo debes presentar tu décimo original en perfecto estado de conservación.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda del primer premio?
Con los resultados oficiales ya publicados, una de las grandes dudas de los agraciados es la retención fiscal. Los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros por décimo.
Dado que el primer premio del jueves otorga 30.000 euros por boleto, la Agencia Tributaria no se llevará absolutamente nada. Recibirás el importe íntegro en tu cuenta bancaria.
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen los reintegros!
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 10 de septiembre han sido el 4, 1 y 5.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!