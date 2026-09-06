Gordo de la Primitiva, hoy | Comprobar resultados del sorteo del domingo 6 de septiembre, en directo

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, domingo 6 de septiembre a las 21:40, un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.

🔴¿Cuál es el bote del Gordo de la Primitiva?

El bote de hoy, domingo 6 de septiembre, es de 15 millones de euros.

🔴¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.