El Gordo de la Primitiva hoy | Resultados y números premiados del sorteo del domingo 6 de septiembre.

El Gordo de la Primitiva hoy | Resultados y números premiados del sorteo del domingo 6 de septiembre. Imagen de archivo.

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Gordo de la Primitiva, hoy | Comprobar resultados del sorteo del domingo 6 de septiembre, en directo

Consulta en directo los resultados y combinación ganadora del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 6 de septiembre.

👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 5 de septiembre.

A. Riba
Publicada
Actualizada

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, domingo 6 de septiembre a las 21:40, un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.

🔴¿Cuál es el bote del Gordo de la Primitiva?

El bote de hoy, domingo 6 de septiembre, es de 15 millones de euros.

🔴¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.

  1. A. Riba

    Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Tipos de apuestas disponibles

    Para participar en el sorteo de hoy, los jugadores pueden optar por dos modalidades de juego. La apuesta simple del Gordo de la Primitiva permite marcar 5 números y el clave por 1,50 euros cada columna jugada en el boleto.

    Por otro lado, este domingo 6 de septiembre también se pueden realizar apuestas múltiples. Esta opción incrementa las probabilidades al marcar hasta 11 números en un mismo bloque, multiplicando las combinaciones posibles.

  2. A. Riba

    Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cómo se juega?

    Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números de una tabla principal que va del 1 al 54. Además, se asigna automáticamente o se elige un Número Clave comprendido entre el 0 y el 9.

    Acertar esa combinación exacta de cinco cifras y la clave es lo que otorga el codiciado gran bote. Es una mecánica muy sencilla pero que garantiza premios millonarios capaces de cambiar una vida.

  3. A. Riba

    Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuál es el bote de hoy?

    El bote de hoy, domingo 6 de septiembre, es de 15 millones de euros.

  4. A. Riba

    Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Un origen en 1993

    El nacimiento del Gordo de la Primitiva se remonta al año 1993. Loterías y Apuestas del Estado decidió crear un juego dominical que complementara la oferta tradicional, buscando atraer rápidamente a un nuevo público.

    Inicialmente, su mecánica era distinta a la actual, pero siempre mantuvo su esencia de gran premio. Hoy en día, es uno de los sorteos más populares y esperados del fin de semana en toda España.

  5. A. Riba

    Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Los resultados oficiales

    En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.

    Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.

  6. A. Riba

    Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!

    ¡Muy buenas tardes! Arrancamos este directo informativo especial para seguir de cerca toda la emoción del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 6 de septiembre. Te acompañaremos minuto a minuto hasta que salgan todas las bolas.

    Durante las próximas horas, compartiremos datos curiosos, estadísticas y todo el contexto histórico necesario para entender la magnitud de este sorteo. ¡Prepara tus boletos y acompáñanos en esta emocionante tarde llena de pura ilusión!