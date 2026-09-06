Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | Resultados del domingo 6 de septiembre, sorteo en directo

La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 6 de septiembre, corresponde a los números 25, 27, 30, 46 y 50 mientras que el número clave o reintegro es el 3.

¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.

¿Cuál es el bote del Gordo de la Primitiva?

El bote de hoy, domingo 6 de septiembre, es de 15 millones de euros.