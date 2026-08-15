Sorteo Cupón Extra de Verano ONCE 2026: horario, cuánto dinero reparte, premios y dónde verlo este sábado 15 de agosto

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 se celebra el sábado 15 de agosto de 2026 y tendrá un premio mayor de 15 millones de euros.

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 se celebra este sábado, 15 de agosto, una fecha marcada en el calendario para quienes hayan adquirido uno de los cupones de esta edición.

El sorteo pone en juego un importante volumen de premios y tendrá lugar en horario de noche, con una combinación ganadora que puede cambiar por completo la vida de un afortunado.

El cupón tiene un precio de 6 euros y puede adquirirse tanto en los puntos de venta autorizados como a través de internet. La emisión está compuesta por 100.000 números, del 00.000 al 99.999, distribuidos en 120 series.

Horario del Sorteo Extra de Verano de la ONCE

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE de 2026 comenzará a las 21:25 horas del sábado 15 de agosto, según el horario peninsular español.

Por tanto, quienes quieran participar todavía tendrán margen durante la jornada para hacerse con uno de los cupones.

Eso sí, existe una hora límite para comprarlo. La venta permanecerá abierta hasta las 20:55 horas del mismo sábado, tanto en los puntos de venta físicos como a través de la plataforma online de JuegosONCE.

La diferencia entre el cierre de ventas y el comienzo del sorteo permite a los participantes disponer de unos minutos para preparar sus cupones antes de que se conozcan las combinaciones premiadas.

¿Cuánto dinero reparte el Cupón Extra de Verano de la ONCE? Todos los premios

El gran atractivo del sorteo es su premio mayor de 15 millones de euros, que corresponderá a un único cupón que acierte las cinco cifras y la serie del número principal.

Pero no será el único premio millonario. Habrá además 10 premios de 1.000.000 de euros para las cinco cifras y la serie de cada una de las diez extracciones adicionales.

En cuanto al número principal, aquellos cupones que coincidan con las cinco cifras, pero no con la serie, recibirán 40.000 euros. También existen premios por las últimas cuatro cifras, con 1.200 euros; las tres últimas cifras, con 120 euros; y las dos últimas, con 12 euros.

El reintegro de la última cifra permitirá recuperar los 6 euros correspondientes al precio del cupón.

En las diez extracciones adicionales se concederán, además de los premios de un millón de euros, 119 premios de 1.200 euros para las cinco cifras de cada extracción en las series restantes.

Los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos. Por encima de esa cantidad se aplica una retención del 20% sobre la parte que exceda de 40.000 euros. Los premios deben cobrarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la celebración del sorteo.

¿Dónde ver el Sorteo del Cupón Extra de Verano ONCE?

Quienes quieran seguir el resultado podrán hacerlo online y en directo a través de la página oficial de JuegosONCE así como el minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL.

Además, la retransmisión completa quedará disponible en diferido una vez termine el sorteo, por lo que será posible consultarla posteriormente en la misma plataforma.

Después de conocer los números ganadores, los resultados también podrán comprobarse en la web oficial de JuegosONCE y mediante cualquier vendedor o agente autorizado de la ONCE.

De esta forma, el Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 promete atraer a miles de jugadores que buscarán hacerse con alguno de los grandes premios, con 15 millones de euros como la gran recompensa.