Aquí puedes comprobar los resultados del sorteo del Extra de Verano de la ONCE de hoy, sábado 15 de agosto:
Cupón ganador (15 millones de euros a la serie): 89.272
Serie: 27
Extracciones de 1.000.000 de euros a la serie: 00113, serie 120 - 08.870, serie 080 - 39.398, serie 073 - 15.116, serie 102 - 08.407, serie 039 - 54.572, serie 039 - 02.648, serie 101 - 97.989, serie 071 - 63.392, serie 093 - 13.148, serie 091 -
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cupón Extra de Verano de la ONCE desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE.
🔴¿Cuáles son los premios del Cupón Extra de Verano?
Este sábado 15 de agosto, el esperado Extra de Verano de la ONCE reparte un espectacular premio principal de 15 millones de euros para el cupón que logre acertar las cinco cifras y la serie.
Además, el gran sorteo de la ONCE pone en juego otros 10 impresionantes premios de 1.000.000 de euros, destinados a los acertantes del número y la serie en cada una de las diez extracciones adicionales.
La lluvia de premios del Extra de Verano de la ONCE no termina ahí. Los billetes que coincidan con las cinco cifras del premio mayor, pero sin la serie, se llevarán 40.000 euros.
También hay recompensas menores: 1.200 euros para las cuatro últimas cifras, 120 euros para las tres últimas y 12 euros para las dos últimas, además del reintegro de 6 euros (el coste del cupón) si coincide la última cifra.
Por último, las diez extracciones adicionales de la ONCE otorgarán 119 premios de 1.200 euros a quienes acierten las cinco cifras de cada extracción en el resto de las series.
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Finaliza la cobertura del sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo del cupón Extra de Verano de la ONCE de este sábado, 15 de agosto de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se celebrará el próximo jueves 20 de agosto de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche
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Extra de Verano ONCE | ¿Puedo cobrar un premio de más de 40 000 € directamente en ventanilla bancaria?
Sí, la ONCE indica las entidades bancarias autorizadas para pagos elevados.
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Extra de Verano ONCE | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
El primer premio del Extra de Verano de la ONCE ha caído en Monachil, provincia de Granada.
Recordamos que el cupón ganador es el 89.272, serie 27.
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Extra de Verano ONCE | ¿Qué soporte ofrece la ONCE si el cupón online no refleja el premio?
Puedes contactar al servicio de atención al cliente o revisar el historial en tu cuenta de Juegos ONCE.
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Extra de Verano ONCE | ¿Qué sanciones hay por falsificación o intento de cobro fraudulento?
Se considera fraude y puede conllevar sanciones legales y penalizaciones según normativa interna de ONCE y la ley.
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Extra de Verano ONCE | ¿El ingreso automático online tiene retención aplicada ya?
Sí, se ingresa el importe neto, ya deducida la parte sujeta a impuestos.
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Extra de Verano ONCE | ¿Puede haber más de un millonario por cada número?
Sí, hay diez cupones distintos con el mismo número y serie que ganan el millón en extracciones adicionales.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Qué diferencia hay entre el primer premio y los de 1 millón?
El primer premio del Extra de Verano de la Once es por serie exacta; los de 1 millón corresponden a extracciones adicionales completas.
Recordamos que la extracción ganadora de los 15 millones de euro por serie ha sido la siguiente: 89.272 serie 27.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Qué pasa si tengo un premio exento y otro sujeto a retención en el mismo cupón?
Se aplica la retención solo al importe que exceda los 40.000 euros, el resto es puro exento.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Puedo ceder mi premio si he ido con un grupo?
Sí, si es físico, se puede hacer cesión según normativa; si fue online, solo cabe la opción de hacer una transferencia tras recibir el ingreso.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Se puede reclamar un premio reclamado por otro comprador?
No, si otro ha cobrado ese número, no hay lugar para reclamaciones. La ONCE solo reconoce como válido el cobro original.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Qué ocurre si se vende un cupón premiado online y posteriormente se elimina la cuenta?
El premio sigue asociado al cupón; la ONCE lo notificará por correo y habilitará el cobro. Se recomienda mantener los datos actualizados.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Se puede reclamar un cupón físico perdido o dañado?
No, los cupones físicos dañados o extraviados no se pueden cobrar. Por eso, comprar online es más seguro.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Se puede ver el sorteo en diferido?
Sí, si te perdiste el sorteo, puedes verlo después en la página de sorteos anteriores de JuegosONCE.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Cómo afecta eso al primer premio de 15 millones?
Sobre los 14.960.000 € que exceden los 40.000, retienen un 20 % (aprox. 2.992.000 €); el ganador recibe netos unos 12.008.000 €.
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ONCE Extra de Verano | Recordamos el primer premio
El premio del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE ha sido el número 89.272, serie 27.
El premio es de 15 millones de euros a la serie.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Qué impuestos aplican a los premios?
Premios inferiores a 40 000 € están exentos. Para cantidades superiores, se aplica una retención del 20 % solo sobre el excedente.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Y si compraste el cupón físicamente?
Debes seguir las instrucciones en la web de la ONCE (sección “Pago de premios”) e ir a un punto de venta autorizado o entidad bancaria indicada.
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Extra de Verano de la ONCE | ¿Cómo puedo cobrar mi premio si lo compré online?
Se ingresa automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE, desde donde puedes transferirlo sin coste.
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Sorteo Extra de Verano ONCE | ¿Cuántos premios de 40 000 € se repartieron y cómo se consiguen?
Se repartieron 119 premios de 40 000 € a quienes acertaron las cinco cifras sin la serie.