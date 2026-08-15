Aquí puedes comprobar los resultados del sorteo del Extra de Verano de la ONCE de hoy, sábado 15 de agosto:

Cupón ganador (15 millones de euros a la serie): 89.272

Serie: 27

Extracciones de 1.000.000 de euros a la serie: 00113, serie 120 - 08.870, serie 080 - 39.398, serie 073 - 15.116, serie 102 - 08.407, serie 039 - 54.572, serie 039 - 02.648, serie 101 - 97.989, serie 071 - 63.392, serie 093 - 13.148, serie 091 -

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio del Cupón Extra de Verano de la ONCE desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE.

🔴¿Cuáles son los premios del Cupón Extra de Verano?

Este sábado 15 de agosto, el esperado Extra de Verano de la ONCE reparte un espectacular premio principal de 15 millones de euros para el cupón que logre acertar las cinco cifras y la serie.

Además, el gran sorteo de la ONCE pone en juego otros 10 impresionantes premios de 1.000.000 de euros, destinados a los acertantes del número y la serie en cada una de las diez extracciones adicionales.

La lluvia de premios del Extra de Verano de la ONCE no termina ahí. Los billetes que coincidan con las cinco cifras del premio mayor, pero sin la serie, se llevarán 40.000 euros.

También hay recompensas menores: 1.200 euros para las cuatro últimas cifras, 120 euros para las tres últimas y 12 euros para las dos últimas, además del reintegro de 6 euros (el coste del cupón) si coincide la última cifra.

Por último, las diez extracciones adicionales de la ONCE otorgarán 119 premios de 1.200 euros a quienes acierten las cinco cifras de cada extracción en el resto de las series.