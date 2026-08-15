Comprobar Lotería Nacional hoy | Resultados del sorteo del sábado 15 de agosto de 2026, en directo
Comprueba los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 15 de agosto de 2026.
👉Cuponazo ONCE | Comprobar resultados del sorteo del viernes 14 de agosto.
Estos son los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 15 de agosto de 2026:
Primer premio: 90.742
Segundo premio: 45.289
Reintegros: 1 - 2 - 4
Cuatro cifras: 0635 - 1.664 - 2.018 - 9.455
Tres cifras: 444 - 579 - 598 - 618 - 683 - 778 - 821 - 826 - 832 - 942
Dos cifras: 13 - 15 - 21 - 22 - 24 - 50 - 59 - 70 - 78
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.
🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Tras conocer los resultados del sorteo de hoy, sábado 15 de agosto, de la Lotería Nacional, el próximo evento será el jueves 20 de agosto.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Comprar vivienda con el premio
Uno de los grandes objetivos de muchos ganadores de la Lotería Nacional es utilizar el premio para comprar una vivienda.
Con el sorteo del sábado 15 de agosto, los afortunados pueden conseguir nuevos objetivos personales si realizan una planificación adecuada y toman decisiones pensando en su estabilidad futura.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Nuevas oportunidades económicas
Un premio de la Lotería Nacional puede convertirse en una oportunidad para iniciar nuevos proyectos o mejorar la situación económica.
Tras el sorteo del 15 de agosto, una correcta planificación permite que el premio no sea solo una recompensa puntual, sino una herramienta para construir un futuro más estable.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Seguridad y privacidad del ganador
Cuando una persona gana un premio en la Lotería Nacional, proteger su privacidad puede ser una decisión importante.
Después de los resultados del sábado 15 de agosto, mantener la seguridad y la calma ayuda a los ganadores a disfrutar mejor de una noticia tan positiva.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cambios en la vida del ganador
Un premio de la Lotería Nacional puede provocar importantes cambios personales y económicos.
Los ganadores pueden aprovechar esta oportunidad para cumplir objetivos, siempre que combinen ilusión con una correcta planificación.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Conviene firmar el décimo?
Sí, pero solo cuando estés seguro de que es premiado. Añade nombre y DNI en el reverso.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si el décimo está compartido?
Cada ganador tributa solo por su parte proporcional del premio.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?
No, si ya se aplicó la retención. El gravamen es especial y no va al IRPF.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué documentación necesito?
DNI o NIE en vigor y el décimo original en buen estado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco?
No es obligatorio, pero se recomienda para premios elevados para agilizar el trámite.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta cuándo tengo para cobrar?
El plazo máximo es de 90 días naturales. Pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Avenida Barcelona, 232, Terrassa, 08222, Barcelona
- Plaza Constitución, 13, Adamuz, 14430, Córdoba
- Santa Rosa, 7, Leganés, 28911, Madrid
- Centro Comercial Camino Plata, Avenida Castilla y León, sin número, Burgos, 09006, Burgos
- Avenida de la Constitución, 70, Torredelcampo, 23640, Jaén
- José Las Clotas, 1, Gijón, 33206, Asturias
- Avenida 28 de Febrero, 77, Benahadux, 04410, Almería
- Plaza Regino López, 6, Grado, 33820, Asturias
- Calle Calzada, 25, San Pedro del Arroyo, 05350, Ávila
- Centro Comercial Carrefour, Alvar Aalto, sin número, Manresa, 08243, Barcelona
- Mayor, 45 (esquina Benavente), La Alberca, 30150, Murcia
- Carretera General TF-28, 136, Valle de San Lorenzo, 38626, Santa Cruz de Tenerife
- Lugar TF-1, margen izquierdo, sin número, Porís de Abona, 38588, Santa Cruz de Tenerife