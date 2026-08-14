ONCE: Comprobar Cuponazo hoy, en directo | Resultados y premios del sorteo del viernes 14 de agosto de 2026
Compruebe los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 14 de agosto.
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Resultados y combinación ganadora del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 14 de agosto:
Número Premiado: -
Serie: -
El Cuponazo de la ONCE de hoy pone en juego un premio de 6 millones de euros para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie, además de 40.000 euros para quienes acierten las cinco cifras.
El sorteo tendrá lugar a las 21:25 horas y cada participación tiene un coste de 3 euros.
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ONCE: Cuponazo hoy 14 de agosto | ¿Qué premios se reparten hoy?
El sorteo de hoy despliega un abanico repleto de premios:
- Premio Mayor: 6.000.000 € a las 5 cifras y la serie.
- Segunda categoría: 134 premios de 40.000 € a las 5 cifras.
- 4 cifras: 500 € (primeras o últimas).
Juegos ONCE
- 3 cifras: 50 € (primeras o últimas).
- 2 cifras: 6 € (primeras o últimas).
- Reintegro: 3 € a la primera o última cifra.
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ONCE: Cuponazo hoy 14 de agosto | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar tu premio del Cuponazo, el requisito indispensable es presentar el cupón original premiado en perfecto estado, sin enmiendas ni tachaduras.
Si realizaste la compra a través de un vendedor físico o punto autorizado, los premios de hasta 600 euros pueden cobrarse en el acto en cualquier agente o centro ONCE.
Si el importe es superior, deberás gestionarlo formalmente a través de las entidades bancarias colaboradoras (como Caixabank, Santander o BBVA) o en las delegaciones de la ONCE.
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ONCE: Cuponazo hoy 14 de agosto | ¿Qué premios se reparten?
El Cuponazo reparte hoy una enorme lluvia de premios. El principal atractivo es el bote estelar de 6.000.000 de euros para quien acierte las cinco cifras y la serie.
Además, se otorgan 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras. El sorteo recompensa tanto el inicio como el final del número: 500 euros a cuatro cifras, 50 euros a tres cifras, 6 euros a dos cifras y el reintegro de 3 euros a la primera o última cifra.
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ONCE: Cuponazo hoy 14 de agosto | ¿Qué precio tiene un cupón del sorteo?
Cada cupón sencillo del Cuponazo de la ONCE tiene un precio fijo de tan solo 3 euros.
Por esta asequible suma, cualquier participante entra directamente en la carrera por optar al sensacional premio mayor de 6 millones de euros que se sortea hoy, viernes 14 de agosto.
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ONCE: Cuponazo hoy 14 de agosto | ¿Dónde cayó el último premio grande?
El último primer premio del Cuponazo correspondió al viernes anterior, 7 de agosto, con el número 59.797 y la serie 080.
En los sorteos más recientes del Cuponazo, la máxima fortuna de los 6 millones de euros ha viajado por diversas geografías españolas, destacando importantes repartos en Andalucía o Cataluña.
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ONCE: Cuponazo hoy 14 de agosto | ¿Cómo es el sorteo?
El sorteo se celebra esta noche mediante un sistema mecánico de bombos múltiples de extracción aleatoria. Se utilizan cinco bombos principales, del cero al nueve, para componer el número de cinco cifras, y un bombo adicional para extraer la serie afortunada.
Además del premio mayor de 6 millones de euros, la extracción de las bolas determina directamente el resto de categorías secundarias y aproximaciones. Todo el proceso se realiza bajo rigurosa supervisión notarial para garantizar la total transparencia.
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ONCE: Cuponazo hoy 14 de agosto | ¿Qué premios se reparten hoy?
El gran atractivo de hoy es el bote principal de 6.000.000 de euros para quien acierte las cinco cifras y la serie. Pero el reparto no acaba ahí: se entregan 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
Además, el formato permite ganar por ambos lados, ofreciendo 500 euros a las cuatro primeras o últimas cifras, 50 euros a las tres, 6 euros a las dos y el reintegro de 3 euros al primer o último número.
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ONCE: Cuponazo hoy 14 de agosto | ¿A qué hora se conocerá el resultado?
El ansiado momento de la verdad llegará exactamente a las 21:25 horas (hora peninsular española). A esa hora arrancará el sorteo en Madrid y las extracciones comenzarán a dar forma a la combinación afortunada.
Los resultados oficiales se conocen casi de inmediato a través de las plataformas digitales oficiales de JuegosONCE y de EL ESPAÑOL.
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ONCE: Cuponazo hoy 14 de agosto | ¡Bienvenidos al sorteo!
La suerte vuelve a llamar a la puerta con esos jugosos seis millones de euros esperándote en la combinación ganadora de cinco cifras y serie. Todos los cupones están sobre la mesa y los bombos listos para girar en Madrid.
¡Sigue el sorteo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL!