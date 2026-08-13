Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 13 de agosto
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy reparte un primer premio 300.000 € por serie, mientras que el segundo galardón reparte 60.000 € por serie.
Comprueba los resultados y resultados ganadores en EL ESPAÑOL.
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, jueves 13 de agosto, un nuevo sorteo de Lotería Nacional:
-Primer premio (30.000 €):
-Segundo premio (6.000 €):
-Últimas 4 cifras (75 €):
-Últimas 3 cifras (15 €):
-Últimas 2 cifras (6 €):
-Reintegros (3 €):
🔴 ¿A qué hora es el sorteo de Lotería Nacional hoy?
El sorteo de la Lotería Nacional de los jueves se celebra a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de Lotería Nacional?
En España, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente a la parte de los premios de lotería que supere los 40.000 euros por décimo.
En el caso concreto del sorteo de la Lotería Nacional del Jueves de hoy, el Primer Premio otorga 30.000 euros al décimo, por lo que al no alcanzar el mínimo exento de 40.000 euros, Hacienda no se queda nada.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde cayó el premio del último sorteo?
En el último sorteo del sábado (celebrado el 8 de agosto de 2026), el Primer Premio (número 57.521, dotado con 60.000 € al décimo) se vendió de forma íntegra en la localidad de Illescas (Toledo), en la administración situada en la Plaza Mayor, 5.
Por su parte, el Segundo Premio (número 23.381, dotado con 12.000 € al décimo) estuvo muy repartido en varios municipios de las provincias de Badajoz (Azuaga, Castuera, Granja de Torrehermosa y Villanueva de la Serena), Barcelona, Murcia (Puerto de Mazarrón) y Sevilla (Quinto).
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cómo es el sorteo?
El sorteo de hoy de la Lotería Nacional sigue la dinámica habitual de los jueves: se celebra a las 21:00 horas mediante el sistema de bombos múltiples y ofrece décimos a un precio de 3 euros.
Durante la sesión se extraerán primero las terminaciones menores (de 2, 3 y 4 cifras), seguidas del Segundo Premio (6.000 € al décimo) y el Primer Premio (30.000 € al décimo), finalizando con la extracción de los reintegros para devolver el importe del boleto. Los resultados oficiales estarán disponibles hacia las 21:15 o 21:20 horas.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio en el sorteo?
Las probabilidades de acertar el Primer Premio en el sorteo de hoy son de exactamente 1 entre 100.000 (es decir, un 0,001 %), ya que se emiten números del 00.000 al 99.999. Ocurre exactamente lo mismo para el Segundo Premio.
Sin embargo, si se toman en cuenta todos los premios del sorteo (incluyendo aproximaciones, extracciones menores y reintegros), la probabilidad global de obtener algún tipo de compensación económica asciende al 35,84 % (aproximadamente 1 de cada 3 décimos resulta premiado).
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¿Cuánto cuesta un décimo del sorteo de hoy?
El precio de un décimo para el sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves es de 3 euros.
Puedes adquirirlo hasta las 20:30 horas a través de los canales oficiales por internet o en administraciones de lotería físicas antes de su hora de cierre comercial.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy Hacienda no se queda nada. La Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente a la parte de los premios que supere los 40.000 euros por décimo, estando exenta cualquier cantidad por debajo de ese límite.
Como el Primer Premio del sorteo del jueves otorga 30.000 euros al décimo, al no alcanzar el mínimo exento cobras el importe integro e íntegramente libre de impuestos en tu cuenta.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la hora límite para comprar décimos para el sorteo?
La hora límite para comprar un décimo para el sorteo de hoy varía según el punto de venta. Si decides adquirirlo de forma presencial en una administración física, la venta suele cerrarse entre las 20:00 y las 20:30 horas, en función del horario del establecimiento.
Si prefieres realizar la compra por internet a través de la web o app oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el cierre del sistema se realiza exactamente a las 20:30 horas, media hora antes de que empiece el sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué existen los sorteos de los jueves?
Aunque la tradición comenzó con sorteos semanales celebrados los sábados, la introducción del sorteo del jueves tuvo lugar en el año 1991 para dinamizar las jugadas entre semana.
Este formato de coste reducido permite repartir una gran cantidad de premios menores, manteniendo el entusiasmo del público de forma constante antes de los sorteos extraordinarios.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | La probabilidad exacta de llevarte el primer premio
A diferencia de otros juegos de azar masivos, la Lotería Nacional de hoy jueves 13 de agosto ofrece probabilidades reales muy competitivas. En el sorteo de los jueves entran en juego exactamente 100.000 números, del 00.000 al 99.999.
Esto significa que la probabilidad matemática de acertar el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%). Sin embargo, al sumar aproximaciones, centenas y reintegros, la posibilidad de recuperar lo invertido aumenta exponencialmente.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto cuesta y qué se gana en el sorteo del jueves?
El sorteo del jueves de la Lotería Nacional es una de las citas más populares del calendario de apuestas en España. Cada décimo tiene un precio de solo 3 euros, lo que lo convierte en una opción muy accesible para probar suerte.
En esta edición, el primer premio otorga 30.000 euros al décimo agraciado (300.000 euros a la serie). Además, el segundo premio reparte 6.000 euros por boleto, repartiendo millones en premios menores y reintegros.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | El origen histórico del sorteo
La Lotería Nacional de España es uno de los juegos de azar con más solera del mundo. Su origen se remonta al año 1812 en Cádiz, donde nació como un medio para recaudar fondos para el Estado en plena Guerra de la Independencia.
Aquella primera iniciativa, ideada por Ciriaco González Carvajal, buscaba aportar ingresos públicos sin ahogar a los ciudadanos con más impuestos. Hoy, más de dos siglos después, esta gran tradición sigue reuniendo a miles de familias con la misma ilusión de cambiar sus vidas cada jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal. Te recomendamos encarecidamente comprobar siempre todos tus boletos directamente en la página web oficial del propio organismo estatal.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!