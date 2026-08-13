Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 13 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, jueves 13 de agosto, un nuevo sorteo de Lotería Nacional:

-Primer premio (30.000 €):

-Segundo premio (6.000 €):

-Últimas 4 cifras (75 €):

-Últimas 3 cifras (15 €):

-Últimas 2 cifras (6 €):

-Reintegros (3 €):

🔴 ¿A qué hora es el sorteo de Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de los jueves se celebra a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de Lotería Nacional?

En España, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente a la parte de los premios de lotería que supere los 40.000 euros por décimo.

En el caso concreto del sorteo de la Lotería Nacional del Jueves de hoy, el Primer Premio otorga 30.000 euros al décimo, por lo que al no alcanzar el mínimo exento de 40.000 euros, Hacienda no se queda nada.