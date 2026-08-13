Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 13 de agosto, en directo
Comprueba los resultados en directo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 13 de agosto de 2026.
👉 Comprobar resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva del domingo 9 de agosto.
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, jueves 13 de agosto a las 21:00, un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Comprueba los resultados en directo en EL ESPAÑOL.
🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.
🔴¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto cuesta y qué se gana en el sorteo del jueves?
El sorteo del jueves de la Lotería Nacional es una de las citas más populares del calendario de apuestas en España. Cada décimo tiene un precio de solo 3 euros, lo que lo convierte en una opción muy accesible para probar suerte.
En esta edición, el primer premio otorga 30.000 euros al décimo agraciado (300.000 euros a la serie). Además, el segundo premio reparte 6.000 euros por boleto, repartiendo millones en premios menores y reintegros.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | El origen histórico del sorteo
La Lotería Nacional de España es uno de los juegos de azar con más solera del mundo. Su origen se remonta al año 1812 en Cádiz, donde nació como un medio para recaudar fondos para el Estado en plena Guerra de la Independencia.
Aquella primera iniciativa, ideada por Ciriaco González Carvajal, buscaba aportar ingresos públicos sin ahogar a los ciudadanos con más impuestos. Hoy, más de dos siglos después, esta gran tradición sigue reuniendo a miles de familias con la misma ilusión de cambiar sus vidas cada jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal. Te recomendamos encarecidamente comprobar siempre todos tus boletos directamente en la página web oficial del propio organismo estatal.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!