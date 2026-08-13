Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 13 de agosto, en directo

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, jueves 13 de agosto a las 21:00, un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Comprueba los resultados en directo en EL ESPAÑOL.

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.

🔴¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.