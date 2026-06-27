Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 27 de junio de 2026
Comprueba todos los resultados y números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 27 de junio de 2026, y descubre si tu décimo ha sido premiado.
Cuponazo ONCE | Sorteo del 26 de junio
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 27 de junio de 2026:
Primer premio:
Segundo premio:
Reintegros:
Cuatro cifras:
Tres cifras:
Dos cifras:
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.
El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!