Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 27 de junio

Aunque pueda parecer que a las celebridades ya les ha tocado la lotería de la vida con el éxito y la popularidad, los bombos de Loterías y Apuestas del Estado son ciegos a las cuentas corrientes y no entienden de estatus social.

La historia de nuestro país nos ha dejado anécdotas fascinantes de rostros muy conocidos que han tenido la suerte de celebrar un premio, especialmente en los codiciados sorteos navideños. Uno de los casos más sonados es el de los propios Reyes de España, Felipe y Letizia, quienes en 2004 recibieron unos décimos regalados por un antiguo compañero periodista de la Reina; resultaron agraciados con un premio de aproximadamente 12.000 euros que, como dictaba el protocolo y el sentido común, donaron íntegramente a fines solidarios.

Tampoco podemos olvidar a la cantante Soraya Arnelas, quien, haciendo honor a su tradición personal de comprar boletos en los lugares donde actúa, logró llevarse un fabuloso segundo premio en el año 2006 gracias a un décimo adquirido en su tierra natal.

Sin embargo, la fortuna tiene caras muy distintas y, en ocasiones, es precisamente el premio de la lotería lo que sirve de trampolín para alcanzar esa ansiada fama. Es el caso del carismático actor Nacho Guerreros (conocido por su papel de Coque en La que se avecina), cuya vida dio un giro radical cuando su padre y él ganaron el mismísimo Gordo en 2002; parte de ese dinero le permitió comprar los derechos de una obra de teatro y catapultar definitivamente su carrera artística.

En el extremo opuesto y más puramente anecdótico se encuentra la socialité Carmen Lomana, a quien le regalaron un billete que resultó premiado, pero cometió el imperdonable error de olvidarse de comprobarlo a tiempo y el dinero acabó caducando.