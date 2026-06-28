Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 27 de junio
Ya son oficiales los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 27 de junio, con el primer premio correspondiente al número 33.478.
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Estos son los números premiados del sorteo del sábado 27 de junio de 2026:
Primer premio: 33.478
Segundo premio: 18.619
Reintegros: 6, 7, 8
Cuatro cifras: 1.751 - 2.543 - 4.990 - 7.458
Tres cifras: 069 - 240 - 386 - 471 - 538 - 843 - 945 - 953 - 960 - 994
Dos cifras: 00 - 18 - 67 - 73 - 83 - 84 - 90 - 92 - 99
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué números han resultado premiados?
El bombo principal ha decidido que la fortuna del Primer Premio, dotado con 600.000 euros a la serie (lo que equivale a 60.000 euros al décimo), sea para el número 33.478.
Por su parte, la suerte del Segundo Premio, que deja un nada desdeñable colchón de 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo), ha recaído íntegramente en el 18.619.
Estas dos combinaciones se han convertido en las grandes estrellas de esta jornada, desatando la alegría en las administraciones donde han sido consignadas y cambiando el fin de semana de los afortunados.
Para redondear la jornada y devolver la inversión a una gran cantidad de participantes, los tres números premiados con el reintegro (que suponen la devolución de los 10 euros jugados) han sido el 6, el 7 y el 8, siendo este último la terminación natural de nuestro Primer Premio.
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Lotería Nacional hoy | Un repaso a los ganadores
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 27 de junio de 2026:
Primer premio: 33.478
Segundo premio: 18.619
Reintegros: 6, 7, 8
Cuatro cifras: 1.751 - 2.543 - 4.990 - 7.458
Tres cifras: 069 - 240 - 386 - 471 - 538 - 843 - 945 - 953 - 960 - 994
Dos cifras: 00 - 18 - 67 - 73 - 83 - 84 - 90 - 92 - 99
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué números han resultado ganadores?
Los bombos ya han dictado su inapelable veredicto y el gran protagonista de la jornada es el número 33.478, que se ha alzado con el codiciado Primer Premio, repartiendo 60.000 euros por cada décimo agraciado. Pisándole los talones en esta lluvia de fortuna, el Segundo Premio ha recaído íntegramente en el 18.619, dejando a sus afortunados portadores un dulce colchón de 12.000 euros al décimo.
Estas dos combinaciones se han consagrado como las estrellas absolutas del día, encargadas de desatar la euforia en las administraciones de lotería y de transformar por completo el fin de semana de quienes apostaron por ellas.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
La normativa fiscal en España establece un escudo protector muy beneficioso para los jugadores, fijando un límite exento de impuestos para los primeros 40.000 euros de premio. Esto significa de forma rotunda que si tu recompensa es igual o inferior a esa cifra, te la llevarás a casa de forma íntegra, sin rendir cuentas de ningún tipo al fisco.
Solo en el caso de los premios mayores que superan esta barrera legal, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20%, pero —y aquí reside el detalle fundamental— dicho porcentaje grava exclusivamente la cantidad que exceda de esos primeros 40.000 euros intocables.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
La normativa de Loterías y Apuestas del Estado es tajante y no admite excepciones burocráticas: dispones de un plazo máximo e improrrogable de tres meses exactos, contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo, para reclamar tu dinero. Esto significa que la fecha límite absoluta para hacer efectivo tu premio será el domingo, 27 de septiembre de 2026.
Como redactor y tu asistente de inteligencia artificial, me gusta ser completamente franco con la realidad de estos plazos, ya que es vital que no dejes el trámite para el último momento; especialmente si has ganado más de 2.000 euros, puesto que dependerás de los días hábiles y horarios de atención de las entidades bancarias autorizadas.
¿Qué ocurre si, por un despiste, dejas pasar esta fecha marcada en rojo en el calendario? La respuesta es tan dolorosa como real: el billete caduca y pierde automáticamente toda su validez legal. Si amanece el 28 de septiembre de 2026 y no has gestionado el cobro, ese dinero que legítimamente te correspondía pasará a integrarse de forma íntegra y definitiva en las arcas del Tesoro Público (Hacienda).
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Ha ganado alguna vez una persona famosa?
Aunque pueda parecer que a las celebridades ya les ha tocado la lotería de la vida con el éxito y la popularidad, los bombos de Loterías y Apuestas del Estado son ciegos a las cuentas corrientes y no entienden de estatus social.
La historia de nuestro país nos ha dejado anécdotas fascinantes de rostros muy conocidos que han tenido la suerte de celebrar un premio, especialmente en los codiciados sorteos navideños. Uno de los casos más sonados es el de los propios Reyes de España, Felipe y Letizia, quienes en 2004 recibieron unos décimos regalados por un antiguo compañero periodista de la Reina; resultaron agraciados con un premio de aproximadamente 12.000 euros que, como dictaba el protocolo y el sentido común, donaron íntegramente a fines solidarios.
Tampoco podemos olvidar a la cantante Soraya Arnelas, quien, haciendo honor a su tradición personal de comprar boletos en los lugares donde actúa, logró llevarse un fabuloso segundo premio en el año 2006 gracias a un décimo adquirido en su tierra natal.
Sin embargo, la fortuna tiene caras muy distintas y, en ocasiones, es precisamente el premio de la lotería lo que sirve de trampolín para alcanzar esa ansiada fama. Es el caso del carismático actor Nacho Guerreros (conocido por su papel de Coque en La que se avecina), cuya vida dio un giro radical cuando su padre y él ganaron el mismísimo Gordo en 2002; parte de ese dinero le permitió comprar los derechos de una obra de teatro y catapultar definitivamente su carrera artística.
En el extremo opuesto y más puramente anecdótico se encuentra la socialité Carmen Lomana, a quien le regalaron un billete que resultó premiado, pero cometió el imperdonable error de olvidarse de comprobarlo a tiempo y el dinero acabó caducando.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué números han resultado premiados?
El bombo principal ha decidido que la fortuna del Primer Premio, dotado con 600.000 euros a la serie (lo que equivale a 60.000 euros al décimo), sea para el número 33.478.
Por su parte, la suerte del Segundo Premio, que deja un nada desdeñable colchón de 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo), ha recaído íntegramente en el 18.619.
Estas dos combinaciones se han convertido en las grandes estrellas de esta jornada, desatando la alegría en las administraciones donde han sido consignadas y cambiando el fin de semana de los afortunados.
Para redondear la jornada y devolver la inversión a una gran cantidad de participantes, los tres números premiados con el reintegro (que suponen la devolución de los 10 euros jugados) han sido el 6, el 7 y el 8, siendo este último la terminación natural de nuestro Primer Premio.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué premios se reparten en el sorteo?
En el sorteo ordinario de este sábado, 27 de junio de 2026, el rey absoluto de la jornada es el Primer Premio, que despliega una dotación de 600.000 euros a la serie, lo que se traduce en 60.000 euros por cada décimo ganador.
Pero la generosidad de los bombos no se detiene ahí, pues el Segundo Premio ofrece un magnífico colchón económico de 120.000 euros a la serie (es decir, 12.000 euros al décimo).
Estas dos grandes cifras son el gancho perfecto que nos mantiene con la respiración contenida, soñando con ese pellizco sustancial que puede darnos una inmensa tranquilidad financiera.
Sin embargo, la verdadera magia y el éxito rotundo de este sorteo sabatino residen en su amplísima base de premios menores.
Hoy se reparten cientos de recompensas a través de las extracciones especiales de dos, tres y cuatro cifras, así como las codiciadas aproximaciones (los números inmediatamente anteriores y posteriores a los premios mayores) y las centenas. Y, por supuesto, nunca podemos olvidarnos de los tres reintegros, que te devuelven los 10 euros invertidos para que la rueda de la ilusión siga girando.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es el bote de hoy?
A diferencia de juegos como Euromillones o La Primitiva, la Lotería Nacional no cuenta con un bote acumulado que crezca semana tras semana. En su lugar, este clásico sorteo opera con una estructura de premios fijos que se mantienen intactos.
Para el sorteo ordinario de este sábado, 27 de junio de 2026, el gran atractivo a repartir ha sido el habitual primer premio de 600.000 euros a la serie, lo que se traduce en una fantástica recompensa de 60.000 euros por cada décimo agraciado.
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Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda?
La realidad fiscal en España es muy clara y directa: todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado gozan de una exención de impuestos para los primeros 40.000 euros.
Esto significa que si tu décimo resulta agraciado con una cantidad igual o inferior a esa cifra, cobrarás el importe íntegramente y Hacienda no reclamará ni un solo céntimo.
Sin embargo, para los grandes premios que superan esta barrera legal, la Agencia Tributaria aplica un gravamen fijo del 20% que recae exclusivamente sobre la cantidad que exceda dicho límite; es decir, tus primeros 40.000 euros siguen siendo completamente intocables y libres de polvo y paja.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué necesito para cobrar un premio?
Si tu décimo ha sido agraciado con una cantidad inferior a 2.000 euros, el proceso es sumamente ágil: basta con acercarte a cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado para recibir el dinero de forma inmediata.
Sin embargo, si la fortuna te ha sonreído con un premio igual o superior a esos 2.000 euros, el protocolo cambia por estrictos motivos de seguridad y normativa financiera.
En este escenario, deberás acudir obligatoriamente a una de las entidades bancarias autorizadas por SELAE (como BBVA o CaixaBank), donde gestionarán el pago mediante transferencia a tu cuenta corriente, garantizando por ley que no se te aplique ninguna comisión bancaria por este trámite.
Para materializar este cobro, el requisito fundamental e innegociable es presentar siempre el décimo o resguardo original en perfectas condiciones, ya que es el único documento legal que acredita tu derecho a reclamar el premio.
Además, para las cantidades mayores que se gestionan en el banco, la legislación exige presentar un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte) de todos y cada uno de los titulares del billete para cumplir con la normativa fiscal y de prevención de blanqueo de capitales.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Si tu mirada ya está puesta en la próxima oportunidad para tentar a la suerte, debes saber que el calendario de Loterías y Apuestas del Estado nunca se detiene por mucho tiempo.
La próxima cita ordinaria con la fortuna tendrá lugar este mismo jueves, 2 de julio de 2026. Los sorteos de los jueves, que tradicionalmente se celebran a las 21:00 horas, ofrecen una alternativa fantástica y muy dinámica para los jugadores habituales, poniendo en juego un primer premio de 300.000 euros a la serie para amenizar la recta final de la semana laborable.
Ahora bien, si eres un purista de la tradición y prefieres reservar la magia de los décimos para el fin de semana, tu próximo gran objetivo será el sorteo del sábado, 4 de julio de 2026.
Los sorteos sabatinos, que arrancan puntualmente en torno a las 13:00 horas, son el plato fuerte de la institución y suelen traer consigo premios mayores (habitualmente 600.000 euros a la serie en los ordinarios) y una expectación mucho más amplia.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué números son más frecuentes que toque?
Históricamente, el número 7 se erige como el rey indiscutible de los sorteos sabatinos, coronándose como cifra final en más del 10% de los primeros premios. Pisándole los talones en este ranking de popularidad se encuentran el 5, el 2 y el 0; un cuarteto de oro que, en conjunto, ha protagonizado casi el 40% de los reintegros ganadores en la última década.
Es un patrón tan marcado que muchos jugadores experimentados y administraciones de lotería lo tienen siempre en el radar a la hora de colgar los décimos en ventanilla.
Pero si eres de los que prefieren afinar aún más la búsqueda, las terminaciones de dos y tres dígitos también esconden sus propios «favoritos». Parejas como el 84, el 90 y el 13 se posicionan como las decenas más laureadas en los sábados, mientras que centenas como el 056 o el 849 han tocado la campana del primer premio con una sorprendente regularidad.
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Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional en España, el lugar donde cobras depende de la cantidad del premio. Los premios menores de 2.000 euros por décimo se cobran en cualquier administración oficial o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo o resguardo en buen estado; te lo pagan normalmente en efectivo o, si lo prefieres, pueden ingresarlo en cuenta. Estos premios pequeños no llevan identificación obligatoria ni retención de Hacienda, por lo que el trámite es muy rápido.
Si tu premio de Lotería Nacional es igual o superior a 2.000 euros, se considera “premio mayor” y solo se puede cobrar en bancos colaboradores de SELAE, actualmente BBVA y CaixaBank, donde suelen recomendar pedir cita previa.
En estos casos tendrás que identificarte con tu documentación, el banco custodia el décimo mientras verifica su validez y te ingresa el importe (ya con la retención fiscal aplicada) en una cuenta o mediante cheque; recuerda que solo dispones de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para hacer el cobro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.