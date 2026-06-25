Cupón Especial de San Juan de la ONCE | Comprobar resultados del sorteo de este miércoles 24 de junio, en directo
Por el día de San Juan la ONCE ha repartido medio millón de euros y experiencias de viaje para celebrar esta noche mágica. Comprueba los números premiados en EL ESPAÑOL.
Más información: Cupón Especial de San Juan de la ONCE: premios y horarios del sorteo de hoy miércoles 24 de junio de 2026
Este miércoles 24 de junio de 2026, la ONCE se ha sumado a las festividades de San Juan repartiendo 500.000 euros al número más la serie y 220 tarjetas regalo para viajes y alojamientos. Estos han sido los resultados del sorteo de hoy:
-Número premiado: 68.335
-Serie: 7
🔴¿Qué es el Cupón Especial de San Juan de la ONCE?
El Cupón Especial de San Juan es una edición del tradicional Cupón Diario que incorpora 220 tarjetas regalo vinculadas a experiencias de viaje. Todos aquellos que adquieran un cupón para el sorteo del 24 de junio podrán participar en una promoción exclusiva. Tuvo lugar a las 21:25 horas, puedes consultar los resultados en el directo de EL ESPAÑOL o la web oficial de la ONCE.
🔴¿Cuáles son los premios del Cupón Especial de San Juan?
El plato fuerte de la noche es el gran premio de 500.000 euros al número más la serie. Sin embargo, la estructura de premios de la ONCE para su Cupón Diario es muy amplia y deja miles de opciones de rascar un pellizco.
A continuación, desglosamos el listado completo de lo que puedes ganar en este sorteo especial:
- 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.
- 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.
- 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.
- 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o últimas cifras.
- Premios de 6 euros a las dos primeras o últimas cifras.
- Reintegro de 2 euros a la primera o última cifra.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda?
Una de las preguntas más habituales tras conocer los resultados tiene que ver con la fiscalidad de los premios. Muchos ganadores desean saber qué parte del importe recibido puede estar sujeta a tributación.
Las normas fiscales aplicables dependen de la legislación vigente y de la cuantía del premio. Por ello, siempre resulta recomendable consultar la información oficial antes de realizar cualquier cálculo definitivo.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan | Cómo cobrar un premio
El procedimiento para cobrar un premio dependerá de la cantidad obtenida y de las normas establecidas por la organización del sorteo.
Por este motivo, conviene informarse sobre los canales habilitados para el cobro y reunir toda la documentación necesaria antes de iniciar cualquier trámite.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan de la ONCE, hoy | Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo del Cupón Especial de San Juan de la ONCE de hoy, miércoles 24 de junio de 2026. Esperamos que hayáis tenido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL!!
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Qué hacer después de cobrar
Una vez recibido el premio, comienza una nueva etapa centrada en la gestión responsable del dinero.
Elaborar un plan, buscar asesoramiento cuando sea necesario y actuar con prudencia suelen ser las claves más recomendadas.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Liquidar deudas pendientes
Algunas personas aprovechan los premios para reducir préstamos o cancelar deudas acumuladas.
Esta decisión puede contribuir a mejorar la estabilidad financiera y disminuir futuras obligaciones económicas.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Cuidado con las estafas
Después de la publicación de resultados es importante desconfiar de mensajes sospechosos relacionados con supuestos trámites de cobro.
Los ganadores deben utilizar únicamente canales oficiales y evitar compartir información personal con personas desconocidas.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Ahorrar parte del premio
Una estrategia frecuente consiste en reservar una parte del dinero para el ahorro a medio y largo plazo.
Esta práctica permite disponer de un colchón financiero que puede resultar útil para afrontar futuros proyectos o imprevistos.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Consultar con profesionales
En premios de gran cuantía, muchas personas consideran útil acudir a asesores financieros o fiscales especializados.
Contar con orientación profesional puede facilitar la toma de decisiones y ayudar a comprender mejor las implicaciones económicas del premio.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Evitar decisiones impulsivas
Recibir un premio puede generar entusiasmo y emociones intensas. Precisamente por ello, conviene evitar decisiones precipitadas durante los primeros días.
Tomarse un tiempo para reflexionar suele contribuir a realizar una gestión más eficiente y responsable del dinero obtenido.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Crear un plan financiero
Los expertos suelen recomendar elaborar un plan antes de utilizar cantidades importantes de dinero. Este paso ayuda a establecer objetivos claros.
Ahorrar una parte, reducir deudas o invertir de forma prudente son algunas de las opciones que suelen valorarse en estas situaciones.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Pensar antes de gastar
Tras recibir una buena noticia económica, algunas personas sienten la tentación de tomar decisiones rápidas. Sin embargo, suele ser preferible actuar con calma.
Dedicar tiempo a analizar opciones financieras y prioridades personales permite aprovechar mejor el premio recibido.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Revisa varias veces el resultado
La emoción del momento puede provocar errores durante la comprobación de los números premiados. Por ello, es aconsejable revisar el resultado más de una vez.
Una segunda verificación ayuda a confirmar que todos los datos coinciden exactamente con los publicados oficialmente.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Mantener la discreción
Uno de los consejos más repetidos para los ganadores es actuar con prudencia y discreción. Comunicar la noticia únicamente a personas de confianza puede evitar situaciones incómodas.
La gestión responsable de la información personal suele ser una medida recomendable cuando se reciben cantidades importantes de dinero.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Cómo cobrar un premio
El procedimiento para cobrar un premio dependerá de la cantidad obtenida y de las normas establecidas por la organización del sorteo.
Por este motivo, conviene informarse sobre los canales habilitados para el cobro y reunir toda la documentación necesaria antes de iniciar cualquier trámite.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Primer paso si has ganado
Si has comprobado que tu cupón coincide con un número premiado, el primer paso consiste en conservarlo en perfecto estado. El documento original es esencial para acreditar el derecho al cobro.
También es aconsejable realizar fotografías o copias de seguridad del cupón. Esta precaución puede resultar útil en caso de incidencia o deterioro accidental.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda?
Una de las preguntas más habituales tras conocer los resultados tiene que ver con la fiscalidad de los premios. Muchos ganadores desean saber qué parte del importe recibido puede estar sujeta a tributación.
Las normas fiscales aplicables dependen de la legislación vigente y de la cuantía del premio. Por ello, siempre resulta recomendable consultar la información oficial antes de realizar cualquier cálculo definitivo.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | ¡Ya tenemos al ganador del Cupón Especial de San Juan del 24 de junio de 2026!
Los bombos han rodado y han hecho su magia. El número ganador del sorteo del Cupón Especial de San Juan de este 24 de junio de 2026 ha sido el: 68.335
Con la serie 7, por un premio de 500.000 euros.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Menos de 5 minutos
Es sorteo del Cupón Especial de San Juan de hoy, miércoles 24 de junio de 2026, comenzará en menos de cinco minutos.
La expectación entre los participantes sigue creciendo mientras esperan conocer quiénes han sido los afortunados del día de hoy.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Un sorteo seguido por miles de personas
El interés por el Cupón Especial de San Juan se multiplica conforme se acerca la hora prevista para el sorteo.
Miles de participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales, convirtiendo la jornada en una de las más destacadas del calendario de sorteos.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Revisar bien los datos
Antes del sorteo es recomendable revisar cuidadosamente el número, la serie y cualquier información relevante que aparezca en el cupón.
Esta simple comprobación puede evitar confusiones posteriores durante la consulta de resultados. Un pequeño vistazo previo siempre resulta útil.