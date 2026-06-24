Cupón Especial de San Juan de la ONCE: premios y horarios del sorteo de hoy miércoles 24 de junio de 2026

Cupón de la ONCE dedicado a la Fiesta de San Juan 2026

La ONCE celebra la noche más mágica del año sumándose a la festividad de San Juan este miércoles, 24 de junio de 2026. Para la ocasión, la organización ha lanzado 5 millones de cupones por todo el país en un sorteo que no solo reparte sus tradicionales miles de euros, sino que llega cargado de premios y regalos especiales para que los afortunados puedan viajar este verano.

¿Qué es el Cupón Especial de San Juan de la ONCE?

El Cupón Especial de San Juan es una edición del tradicional Cupón Diario que incorpora premios adicionales vinculados a experiencias de viaje. Todos aquellos que adquieran un cupón para el sorteo del 24 de junio podrán participar en una promoción exclusiva.

A través de la web cuponespecial.es, los usuarios podrán registrar su cupón antes de las 23:59h del 24 de junio de 2026. Cada participación opta a una de las 220 tarjetas regalo de 75 euros, canjeables en la plataforma lastminute.com para viajes o alojamientos.

Para optar a estos premios adicionales, es necesario cumplir una serie de requisitos:

Ser mayor de edad.

Comprar el Cupón Diario del 24 de junio de 2026 en formato físico (TPV o cupón preimpreso).

(TPV o cupón preimpreso). Registrar el cupón en la web oficial de la promoción dentro del plazo establecido (23:59h del 24 de junio)

Es importante tener en cuenta que los cupones adquiridos a través de la web Juegos ONCE no son válidos para esta promoción específica.

Premios del Cupón Especial de San Juan

El plato fuerte de la noche es el gran premio de 500.000 euros al número más la serie. Sin embargo, la estructura de premios de la ONCE para su Cupón Diario es muy amplia y deja miles de opciones de rascar un pellizco.

A continuación, desglosamos el listado completo de lo que puedes ganar en este sorteo especial:

49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o últimas cifras.

Premios de 6 euros a las dos primeras o últimas cifras.

Reintegro de 2 euros a la primera o última cifra.

¿A qué hora es el sorteo de San Juan y dónde ver los resultados?

El sorteo del Cupón Especial de San Juan se celebrará el miércoles 24 de junio de 2026 a las 21:25 horas.

Los resultados podrán consultarse en la web oficial de Juegos ONCE y también a través del microespacio de RTVE, donde rostros conocidos como Patty Bonet, Laura Ferrer o Kike García acercan el sorteo a los espectadores.

Los cupones se pueden adquirir hasta el mismo día del sorteo a través de los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la ONCE repartidos por toda España, así como en tiendas e instalaciones colaboradoras autorizadas.

El Cupón Especial de San Juan se presenta como una oportunidad única para celebrar una de las noches más mágicas del año con la posibilidad de ganar importantes premios económicos y experiencias de viaje.