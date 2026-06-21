Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del domingo 21 de junio
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 21 de junio de 2026, a las 21:40, con un premio de 9,3 millones de euros.
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🔴 Este domingo 21 de junio de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 9,3 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números -, -, -, - y -, mientras que el número clave o reintegro es el -.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 9,3 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si esta noche vuestro boleto resulta premiado en El Gordo de la Primitiva, debéis saber que no tendréis que esperar demasiado para saborear la victoria, ya que el cobro de los premios estará disponible a partir de mañana mismo, lunes.
El sistema central de Loterías y Apuestas del Estado realiza el escrutinio oficial durante la madrugada, por lo que, en cuanto abran las administraciones de lotería o las entidades bancarias colaboradoras a primera hora de la mañana, podréis iniciar los trámites para reclamar vuestro dinero.
Los tiempos exactos para recibir el ingreso dependerán, como siempre, de la cuantía y del canal que hayáis utilizado para jugar. Si tenéis una recompensa inferior a 2.000 euros y el boleto es físico, la administración os lo pagará en metálico o por Bizum al instante este mismo lunes; mientras que si jugasteis online, veréis el saldo reflejado en vuestra cuenta de juego de forma automática entre la noche de hoy y mañana.
Para los premios mayores que requieran acudir al banco, el proceso también arranca mañana, aunque el dinero definitivo podría tardar entre 24 y 48 horas hábiles en verse reflejado en vuestra cuenta bancaria debido a las transferencias habituales.
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Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cómo es el sorteo?
El proceso se realiza de forma pública ante notario y se divide en dos fases bien diferenciadas utilizando dos bombos automáticos. En el primer bombo, el más grande, se introducen 54 bolas esféricas idénticas numeradas del 1 al 54; de aquí se van extrayendo, una a una y de forma totalmente aleatoria, las 5 bolas principales que conformarán la combinación ganadora de la noche. Es el primer gran filtro que determinará si vuestros pronósticos van por el buen camino.
Inmediatamente después, todas las miradas se dirigen al segundo bombo, un dispositivo más pequeño pero que guarda la llave de los grandes botes millonarios. En su interior se introducen 10 bolas numeradas del 0 al 9, y se realiza una única extracción al azar para obtener el ansiado Número Clave, que además funciona como el reintegro del sorteo.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Si la fortuna os sonríe en el sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de junio de 2026, debéis saber que disponéis de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamar vuestro dinero. Este período oficial empieza a contar a partir de mañana mismo, por lo que la fecha límite definitiva para cobrar cualquier premio de la jornada de hoy será el próximo 21 de septiembre de 2026. ¡Ni un día más, ni un día menos!
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Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Dónde cayó el premio en el último sorteo?
En el último sorteo de El Gordo de la Primitiva, celebrado el pasado domingo, la fortuna decidió ponerse difícil y el premio de Primera Categoría quedó completamente desierto.
Al no haber ningún acertante de la combinación de los cinco números más el número clave, ni tampoco de la Segunda Categoría, el millonario bote no cayó en ninguna localidad de la geografía española, dejando los bombos intactos pero listos para la gran revancha de esta noche.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Lo primero y más importante que vais a necesitar es, por descontado, vuestro boleto físico original y en perfecto estado, ya que es el único justificante legal válido para reclamar vuestro dinero.
A partir de ahí, todo depende de la cantidad que os haya tocado: si el premio es inferior a 2.000 euros, podéis acudir a partir de mañana mismo a cualquier administración oficial de Loterías para cobrarlo en efectivo o a través de Bizum de forma inmediata.
En cambio, si la fortuna os ha sonreído a lo grande y el premio es igual o superior a esos 2.000 euros, tendréis que acudir con vuestro DNI vigente a una de las entidades bancarias colaboradoras (como BBVA o CaixaBank), donde ingresarán vuestro dinero de forma segura y sin cobraros ningún tipo de comisión.
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Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué premios reparte este sorteo?
El premio estrella es, sin duda, el de Primera Categoría, que se consigue acertando los 5 números de la combinación ganadora más el número clave; un bote millonario que arranca siempre con un mínimo garantizado de 5 millones de euros y que crece sin límite semana tras semana si queda desierto.
Pero no todo es el gran premio: el juego distribuye el 55% de su recaudación a lo largo de 9 categorías de premios diferentes, premiando de forma proporcional a los acertantes de 5, 4 y 3 números, combinados o no con el ansiado número clave.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿A qué hora se conocerá la combinación ganadora?
El momento cumbre de la noche está cada vez más cerca, ya que el sorteo de El Gordo de la Primitiva se celebra oficialmente a las 21:40 horas (hora peninsular). Los bombos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid comenzarán a girar exactamente a esa hora, por lo que la combinación ganadora de cinco números y el esperadísimo número clave se darán a conocer apenas unos minutos después, tras un proceso muy rápido y emocionante.
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Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Si la fortuna os sonríe hoy en El Gordo de la Primitiva, debéis saber que la Agencia Tributaria no os tocará ni un solo céntimo si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, ya que esa cantidad está completamente exenta de impuestos.
Así que todas las categorías menores y los importes que no superen ese límite van directos a vuestro bolsillo limpios de polvo y paja, listos para disfrutarse desde el primer minuto.
Ahora bien, ¿qué pasa si os lleváis el gran bote millonario de hoy? En ese caso, Hacienda aplica un gravamen especial del 20%, pero ojo, únicamente sobre la cantidad que exceda esos primeros 40.000 euros.
Lo mejor de todo es que no tendréis que preocuparos por hacer cálculos ni papeleos engorrosos en vuestra próxima declaración, ya que el banco realiza la retención de forma automática al hacer el cobro y os ingresa el dinero totalmente neto.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Bienvenidos al directo!
Como cada domingo, Loterías y Apuestas del Estado reparte un bote millonario con su sorteo del Gordo de la Primitiva.
El premio de 9,3 millones de euros busca dueño y tú podrías ser uno de ellos.
¡Síguelo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL!