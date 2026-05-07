Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 7 de mayo

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 7 de mayo de 2026 son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €): 36.642

- Segundo premio (6.000 €): 42.973

- Últimas 4 cifras (75 €): 5.149, 2.296, 7.468, 2.891

- Últimas 3 cifras (15 €): 579, 090, 664, 912, 256, 699, 424

- Últimas 2 cifras (6 €): 71, 55, 05, 75, 66, 50, 46, 13, 49

- Reintegros (3 €): 2, 0 y 4

🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?

En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.