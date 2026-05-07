Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 7 de mayo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de hoy, jueves, 7 de mayo de 2026.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 7 de mayo de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 36.642
- Segundo premio (6.000 €): 42.973
- Últimas 4 cifras (75 €): 5.149, 2.296, 7.468, 2.891
- Últimas 3 cifras (15 €): 579, 090, 664, 912, 256, 699, 424
- Últimas 2 cifras (6 €): 71, 55, 05, 75, 66, 50, 46, 13, 49
- Reintegros (3 €): 2, 0 y 4
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué ocurre con los premios no cobrados?
Cada año quedan premios de lotería sin reclamar por olvidos, pérdidas de décimos o jugadores que nunca llegan a comprobar sus números. Por ello, las autoridades recuerdan siempre la importancia de revisar todos los boletos tras el sorteo.
Una vez superado el plazo oficial de tres meses, los premios no cobrados caducan automáticamente y el dinero pasa a manos del Estado. Algunos premios importantes han llegado incluso a quedarse sin dueño por descuidos de última hora.
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Lotería Nacional de hoy, jueves 7 de mayo | ¿Qué consejos dan las administraciones tras conocerse los resultados?
Las administraciones recuerdan siempre la importancia de revisar cuidadosamente todos los décimos antes de tirarlos o guardarlos. En ocasiones, pequeños premios asociados a terminaciones pasan desapercibidos durante días.
Además, recomiendan acudir únicamente a canales oficiales para comprobar resultados y cobrar premios. Loterías y Apuestas del Estado insiste en evitar fraudes o mensajes falsos que circulan especialmente tras grandes sorteos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué números han sido premiados hoy?
El ganador del primer premio del sorteo del jueves 7 de mayo de 2026, ha sido el número 36.642. El segundo premio ha sido para el número 42.973.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuántas personas suelen participar en el sorteo de los jueves?
Aunque los sorteos extraordinarios concentran una mayor atención mediática, los jueves siguen reuniendo a miles de jugadores habituales en toda España. El bajo precio del décimo convierte esta cita semanal en una de las más populares del calendario.
Muchos participantes mantienen números fijos desde hace años y consideran el sorteo una costumbre casi inalterable. Para otros, jugar los jueves es simplemente una forma asequible de mantener viva la ilusión semanal.
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Lotería Nacional de hoy, jueves 7 de mayo | ¿Qué ocurre si un décimo está deteriorado?
Un décimo roto, mojado o deteriorado puede generar problemas en el momento del cobro si no se distinguen correctamente el número, la serie o los elementos de seguridad del boleto. Por eso, los especialistas recomiendan conservarlo siempre en buen estado.
En los casos más complicados, el décimo debe ser enviado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para su verificación. El proceso puede alargarse varias semanas antes de autorizar definitivamente el pago del premio.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- LLUIS COMPANYS, 26,BLANES,17300,GIRONA
- SALADILLO, 4,CHAUCHINA,18330,GRANADA
- JOSEP ANSELM CLAVÉ, 174,OLESA DE MONTSERRAT,08640,BARCELONA
- CAPITAN MUÑOZ NAVAS, 23,POLÁN,45161,TOLEDO
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Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- AVDA CARDENAL BENLLOCH, 103 - BAJO 3 IZQ.,VALENCIA,46021,VALENCIA
- JAIZQUIBEL,21,ERRENTERIA,20100,GUIPUZCOA
- CTRA. PROVINCIAL, 5,STA URSULA,38390,STA.CRUZ.TFE
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Lotería Nacional hoy, jueves 7 de mayo | ¿Qué sorteos llegan ahora tras la Lotería Nacional de hoy?
Después del sorteo celebrado este jueves 7 de mayo, los aficionados al juego ya tienen la mirada puesta en las próximas citas de Loterías y Apuestas del Estado, entre ellas el sorteo ordinario del sábado y otros juegos como Bonoloto, Primitiva o Euromillones.
Las administraciones de lotería volverán desde primera hora a repartir nuevos décimos y combinaciones entre los clientes habituales. La rueda de los sorteos no se detiene y la ilusión vuelve a renovarse apenas unas horas después de conocerse los resultados.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Por qué algunos premios tardan en reclamarse?
Aunque muchos jugadores revisan sus décimos inmediatamente después del sorteo, otros tardan días o incluso semanas en descubrir que han resultado premiados. Esto ocurre especialmente con participaciones guardadas o décimos olvidados.
Cada año quedan premios sin cobrar por despistes o pérdidas de boletos. Por ello, Loterías y Apuestas del Estado insiste en la importancia de comprobar cuidadosamente todos los números y conservar los décimos hasta revisar los resultados oficiales.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué hacer antes de cobrar un décimo premiado?
Los expertos recomiendan realizar varias comprobaciones antes de acudir a cobrar un premio. Lo primero es verificar el número en canales oficiales y asegurarse de que el décimo se encuentra en perfecto estado de conservación.
También es aconsejable firmar el reverso del boleto y hacer una fotografía del mismo. En caso de compartir el premio con otras personas, conviene dejar constancia por escrito para evitar problemas posteriores relacionados con el reparto del dinero.
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Resultados de la Lotería Nacional de hoy | ¿Cuánto dinero gana realmente un acertante del primer premio?
El ganador de un décimo del primer premio recibe íntegramente 30.000 euros, ya que esta cantidad se encuentra por debajo del mínimo exento de tributación fijado actualmente en España para premios de lotería.
Esto significa que el afortunado no tendrá que pagar impuestos adicionales ni sufrirá retenciones automáticas al cobrar el premio. En el caso de premios superiores a 40.000 euros sí se aplicaría el gravamen correspondiente sobre el exceso.
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Comprobar Lotería Nacional de hoy jueves | ¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional?
Tras el sorteo de este jueves 7 de mayo, la próxima cita con la Lotería Nacional llegará este sábado, con un nuevo sorteo ordinario que repartirá premios superiores y contará con décimos de mayor precio.
Muchos jugadores ya están pendientes de las nuevas combinaciones disponibles en administraciones de toda España. La tradición de “volver a probar suerte” continúa intacta semana tras semana entre los aficionados a este histórico sorteo estatal.
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Lotería Nacional hoy | ¿Ha quedado el primer premio muy repartido?
Uno de los aspectos más comentados tras cada sorteo es si el primer premio cayó íntegramente en una sola ciudad o si, por el contrario, estuvo muy repartido por toda España. La venta por terminal hace cada vez más frecuente que los premios aparezcan en numerosas provincias.
Cuando esto sucede, la celebración se multiplica y decenas de jugadores comparten la fortuna. En cambio, si el número fue vendido íntegramente en una sola administración, la localidad agraciada suele convertirse rápidamente en protagonista de la jornada.
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Resultados Lotería Nacional de hoy | ¿Qué hacer si mi décimo ha sido premiado hoy?
Los jugadores agraciados deben comprobar primero la cuantía exacta del premio y conservar el décimo en buen estado. Para evitar problemas, también se recomienda firmar el reverso antes de acudir a cobrarlo.
Los premios menores pueden cobrarse en administraciones oficiales, mientras que las cantidades más elevadas deben gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado. El plazo máximo para cobrar cualquier premio es de tres meses desde la fecha del sorteo.
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Comprobar resultados de la Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencias hay entre el sorteo del jueves y el del sábado?
El principal cambio entre ambos sorteos suele estar en el importe de los premios y el precio del décimo. Los jueves, el boleto cuesta 3 euros y los premios son más modestos, mientras que los sábados el décimo asciende normalmente a 6 euros y reparte cantidades mayores.
Los sorteos extraordinarios celebrados algunos sábados o domingos elevan todavía más los premios y atraen una participación masiva. Eventos como el Sorteo de Navidad o el del Niño concentran cada año millones de euros en ventas en toda España.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 2, 0 y 4
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 7 de mayo!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 36.642
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 42.973
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 5.149
La segunda es el 2.296
La tercera es el 7.468
La cuarta es el 2.891
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 579
La segunda es el 090
La tercera es el 664
La cuarta es el 912
La quinta es el 256
La sexta es el 699
La séptima es el 424